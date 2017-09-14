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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 лип, 2024 15:29
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Xenon
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Додано: Вів 02 лип, 2024 15:35
Що там - ще 2 тижні і вікно можливостей оновити дані закриється?
А хто не оновив - штраф?
А не сплатив?
Штраф на штраф?
А не сплатив?
Конфіскація майна???
НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ!!!
А десь в окопі... на нулі... втомлений/поранений/контужений солдат, який 28міс на фронті, наспівує:
"Мне жаль, что вам придется теперь гореть в аду,
Но так вы хоть поймете, что я имел в виду
Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.
А че пля, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©
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Успіх
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Додано: Вів 02 лип, 2024 15:51
Успіх написав:
Що там - ще 2 тижні і вікно можливостей оновити дані закриється?
А хто не оновив - штраф?
А не сплатив?
Штраф на штраф?
А не сплатив?
Конфіскація майна???
НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ!!!
А десь в окопі... на нулі... втомлений/поранений/контужений солдат, який 28міс на фронті, наспівує:
"Мне жаль, что вам придется теперь гореть в аду,
Но так вы хоть поймете, что я имел в виду
Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.
А че пля, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©
Штрафи і конфіскація - це для третього сорту
.
У Вас зараз обідня перерва?
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BIGor
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Додано: Вів 02 лип, 2024 15:51
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Додано: Вів 02 лип, 2024 16:40
Дороги це артерії і капіляри війни. Не там зраду шукаєте. Через погану дорогу можна просто не довезти людину до хірурга.
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Mimohod
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Додано: Вів 02 лип, 2024 16:44
Mimohod написав:
Дороги це артерії і капіляри війни. Не там зраду шукаєте. Через погану дорогу можна просто не довезти людину до хірурга.
Але ж водночас не змогли побудувати укріплення, наприклад у Харк.обл, саме через те, що там та ж сама прифронтова зона. Дуалізм зе-влади
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whois2010
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Додано: Вів 02 лип, 2024 16:50
BIGor написав:
Штрафи і конфіскація - це для третього сорту.
Флаю, Будівельнику з його синами і Василю з Рівного - приготуватись?))
BIGor написав:
У Вас зараз обідня перерва?
Так, ненормована!
Але, якщо Вас щось бентежить/мучить совість, на кшталт того, що я наче щось не допрацьовую/погано несу службу і т.п.
Так я не перестаю Вас і всіх інших запрошувати до лав ЗСУ!!!
Покажете, як треба!
Я вірю - у Вас краще получіцццо!)))
Mimohod написав:
Дороги це артерії і капіляри війни. Не там зраду шукаєте. Через погану дорогу можна просто не довезти людину до хірурга.
Саме так!
Або ще ж треба довезти снаряди/набої, які мають долетіти до голів москалів!
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Додано: Вів 02 лип, 2024 17:04
Дюрі-бачі написав:
Ще хочу звернути увагу, що в переважній більшості країн світу бути найманцем в чужій країні - кримінал.
Тю, у Франківську копають, а трішки далі від Франківська шо, неможна копать?
Так в об`яві і написать: Потрібні різноробочі на будівельні майданчики України.
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Water
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Додано: Вів 02 лип, 2024 17:05
whois2010 написав:
Але ж водночас не змогли побудувати укріплення, наприклад у Харк.обл, саме через те, що там та ж сама прифронтова зона. Дуалізм зе-влади
Я вже багато разів говорив, що на сучасній війні кращі укріплення це міська забудова. Вам цього військові прямо не кажуть, бо звучить як зрада.
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Mimohod
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