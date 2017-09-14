RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8921892289238924
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:29

У реєстрі можна дізнатися, чи є у вас штраф від ТЦК, – судово-юридична газета.

Там зберігаються всі провадження. Пошук за ім'ям та прізвищем можна здійснити ТУТ

https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
Xenon
 
Повідомлень: 4654
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:35

Поспішайте в ТЦК!))

Що там - ще 2 тижні і вікно можливостей оновити дані закриється?
А хто не оновив - штраф?
А не сплатив?
Штраф на штраф?
А не сплатив?
Конфіскація майна???

НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ!!! :shock:

А десь в окопі... на нулі... втомлений/поранений/контужений солдат, який 28міс на фронті, наспівує:
"Мне жаль, что вам придется теперь гореть в аду,
Но так вы хоть поймете, что я имел в виду


Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.
А че пля, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©
:shock:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6549
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:51

  Успіх написав:Що там - ще 2 тижні і вікно можливостей оновити дані закриється?
А хто не оновив - штраф?
А не сплатив?
Штраф на штраф?
А не сплатив?
Конфіскація майна???

НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ!!! :shock:

А десь в окопі... на нулі... втомлений/поранений/контужений солдат, який 28міс на фронті, наспівує:
"Мне жаль, что вам придется теперь гореть в аду,
Но так вы хоть поймете, что я имел в виду


Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.
А че пля, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©
:shock:

Штрафи і конфіскація - це для третього сорту.
У Вас зараз обідня перерва?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9023
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А хотаб казав немає вакансій для нього https://lobbyx.army/tor/starshyy-lotchy ... ryli-dpsu/
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9023
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:40


Дороги це артерії і капіляри війни. Не там зраду шукаєте. Через погану дорогу можна просто не довезти людину до хірурга.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 13.10.08
Подякував: 443 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:44

  Mimohod написав:

Дороги це артерії і капіляри війни. Не там зраду шукаєте. Через погану дорогу можна просто не довезти людину до хірурга.

Але ж водночас не змогли побудувати укріплення, наприклад у Харк.обл, саме через те, що там та ж сама прифронтова зона. Дуалізм зе-влади
whois2010
 
Повідомлень: 606
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:50

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  BIGor написав:Штрафи і конфіскація - це для третього сорту.
Флаю, Будівельнику з його синами і Василю з Рівного - приготуватись?))
  BIGor написав:У Вас зараз обідня перерва?
Так, ненормована!
Але, якщо Вас щось бентежить/мучить совість, на кшталт того, що я наче щось не допрацьовую/погано несу службу і т.п.
Так я не перестаю Вас і всіх інших запрошувати до лав ЗСУ!!!
Покажете, як треба! ;)
Я вірю - у Вас краще получіцццо!)))
  Mimohod написав:Дороги це артерії і капіляри війни. Не там зраду шукаєте. Через погану дорогу можна просто не довезти людину до хірурга.
Саме так!
Або ще ж треба довезти снаряди/набої, які мають долетіти до голів москалів!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6549
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:04

  Дюрі-бачі написав:Ще хочу звернути увагу, що в переважній більшості країн світу бути найманцем в чужій країні - кримінал.

Тю, у Франківську копають, а трішки далі від Франківська шо, неможна копать?
Так в об`яві і написать: Потрібні різноробочі на будівельні майданчики України.
Water
 
Повідомлень: 2375
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Але ж водночас не змогли побудувати укріплення, наприклад у Харк.обл, саме через те, що там та ж сама прифронтова зона. Дуалізм зе-влади

Я вже багато разів говорив, що на сучасній війні кращі укріплення це міська забудова. Вам цього військові прямо не кажуть, бо звучить як зрада.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 13.10.08
Подякував: 443 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8921892289238924
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mimohod, Water, whois2010 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 56506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 215919
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 691506
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1312)
02.07.2024 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.