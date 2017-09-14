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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89228923892489258926>
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:29

У реєстрі можна дізнатися, чи є у вас штраф від ТЦК, – судово-юридична газета.

Там зберігаються всі провадження. Пошук за ім'ям та прізвищем можна здійснити ТУТ

https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:35

Поспішайте в ТЦК!))

Що там - ще 2 тижні і вікно можливостей оновити дані закриється?
А хто не оновив - штраф?
А не сплатив?
Штраф на штраф?
А не сплатив?
Конфіскація майна???

НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ!!! :shock:

А десь в окопі... на нулі... втомлений/поранений/контужений солдат, який 28міс на фронті, наспівує:
"Мне жаль, что вам придется теперь гореть в аду,
Но так вы хоть поймете, что я имел в виду


Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.
А че пля, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©
:shock:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:51

  Успіх написав:Що там - ще 2 тижні і вікно можливостей оновити дані закриється?
А хто не оновив - штраф?
А не сплатив?
Штраф на штраф?
А не сплатив?
Конфіскація майна???

НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ!!! :shock:

А десь в окопі... на нулі... втомлений/поранений/контужений солдат, який 28міс на фронті, наспівує:
"Мне жаль, что вам придется теперь гореть в аду,
Но так вы хоть поймете, что я имел в виду


Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.
А че пля, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©
:shock:

Штрафи і конфіскація - це для третього сорту.
У Вас зараз обідня перерва?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А хотаб казав немає вакансій для нього https://lobbyx.army/tor/starshyy-lotchy ... ryli-dpsu/
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:40


Дороги це артерії і капіляри війни. Не там зраду шукаєте. Через погану дорогу можна просто не довезти людину до хірурга.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:44

  Mimohod написав:

Дороги це артерії і капіляри війни. Не там зраду шукаєте. Через погану дорогу можна просто не довезти людину до хірурга.

Але ж водночас не змогли побудувати укріплення, наприклад у Харк.обл, саме через те, що там та ж сама прифронтова зона. Дуалізм зе-влади
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:50

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  BIGor написав:Штрафи і конфіскація - це для третього сорту.
Флаю, Будівельнику з його синами і Василю з Рівного - приготуватись?))
  BIGor написав:У Вас зараз обідня перерва?
Так, ненормована!
Але, якщо Вас щось бентежить/мучить совість, на кшталт того, що я наче щось не допрацьовую/погано несу службу і т.п.
Так я не перестаю Вас і всіх інших запрошувати до лав ЗСУ!!!
Покажете, як треба! ;)
Я вірю - у Вас краще получіцццо!)))
  Mimohod написав:Дороги це артерії і капіляри війни. Не там зраду шукаєте. Через погану дорогу можна просто не довезти людину до хірурга.
Саме так!
Або ще ж треба довезти снаряди/набої, які мають долетіти до голів москалів!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:04

  Дюрі-бачі написав:Ще хочу звернути увагу, що в переважній більшості країн світу бути найманцем в чужій країні - кримінал.

Тю, у Франківську копають, а трішки далі від Франківська шо, неможна копать?
Так в об`яві і написать: Потрібні різноробочі на будівельні майданчики України.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Але ж водночас не змогли побудувати укріплення, наприклад у Харк.обл, саме через те, що там та ж сама прифронтова зона. Дуалізм зе-влади

Я вже багато разів говорив, що на сучасній війні кращі укріплення це міська забудова. Вам цього військові прямо не кажуть, бо звучить як зрада.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:13

  vitaliiangel написав:.........
Я противник того что попадая в ЗСУ человек с определенным набором компетенций оказывается в самом низу карьерной лестницы, потому что верхние позиции уже кем то заняты.

Любому управленцу понятно, что так рекрутинг работать не будет.

Приведу пример. Вам на завод нужна уборщица. Открываете сайт с резюме и всем бывшим директорам/инженерам предлагаете эту вакансию. Что они вам ответят?

Приведу пример.
Вам вдруг завтра захотелось работать инженером (без соотв. образования). Как вы думаете, какая реакция будет в отделе кадров, когда вы выскажете такое пожелание?
Аналогично, какую должность вы можете занять в армии, ничего о ней не зная?
Вопрос риторический.
Проблема армии отличается от вашего примера с уборщицей.
Армия военного времени в разы больше армии мирного времени. Людей где-то взять надо. И быстро.
Директора/инженеры так же неподготовлены к армии и войне, как и слесари и дворники. Поэтому занимают в армии примерно одинаковые позиции. И никаким рекрутингом этого не изменить.

Политическое руководство ответственно за провал мобилизации, а не ухылянты. Ухылянту не дают выбора. Средства и методы выбирают за него. из-за слишком больших полномочий ТЦК расцвела коррупция. За N денег вас могут забраковать или дать отсрочку. При всей ущербности схемы её менять не хотят, чтобы бригады сами занимались рекрутингом. Тогда потеряется возможность военкомам получать N денег.

Хоть бригады, хоть кто другой не сумеют набрать достаточно людей в пехоту. Вы же первый (и не только вы) откажетесь.
Легко обвинять кого-то (полит. руководство, военпенсов, ещё кого), но предложите, как набрать людей в пехоту. Только не надо рассказывать, что надо платить по 10 тыс. долл. Пожалуйста, что-то более реальное.

Вы берете на себя роль морального авторитета, но для меня вы авторитетом после некоторых ваших постов не являетесь. Снимите корону. Вы далеко не тот, за кого себя выдаёте.
ЛАД
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