BIGor написав:Штрафи і конфіскація - це для третього сорту.
Флаю, Будівельнику з його синами і Василю з Рівного - приготуватись?))
BIGor написав:У Вас зараз обідня перерва?
Так, ненормована! Але, якщо Вас щось бентежить/мучить совість, на кшталт того, що я наче щось не допрацьовую/погано несу службу і т.п. Так я не перестаю Вас і всіх інших запрошувати до лав ЗСУ!!! Покажете, як треба! Я вірю - у Вас краще получіцццо!)))
Mimohod написав:Дороги це артерії і капіляри війни. Не там зраду шукаєте. Через погану дорогу можна просто не довезти людину до хірурга.
Саме так! Або ще ж треба довезти снаряди/набої, які мають долетіти до голів москалів!
vitaliiangel написав:......... Я противник того что попадая в ЗСУ человек с определенным набором компетенций оказывается в самом низу карьерной лестницы, потому что верхние позиции уже кем то заняты.
Любому управленцу понятно, что так рекрутинг работать не будет.
Приведу пример. Вам на завод нужна уборщица. Открываете сайт с резюме и всем бывшим директорам/инженерам предлагаете эту вакансию. Что они вам ответят?
Приведу пример. Вам вдруг завтра захотелось работать инженером (без соотв. образования). Как вы думаете, какая реакция будет в отделе кадров, когда вы выскажете такое пожелание? Аналогично, какую должность вы можете занять в армии, ничего о ней не зная? Вопрос риторический. Проблема армии отличается от вашего примера с уборщицей. Армия военного времени в разы больше армии мирного времени. Людей где-то взять надо. И быстро. Директора/инженеры так же неподготовлены к армии и войне, как и слесари и дворники. Поэтому занимают в армии примерно одинаковые позиции. И никаким рекрутингом этого не изменить.
Политическое руководство ответственно за провал мобилизации, а не ухылянты. Ухылянту не дают выбора. Средства и методы выбирают за него. из-за слишком больших полномочий ТЦК расцвела коррупция. За N денег вас могут забраковать или дать отсрочку. При всей ущербности схемы её менять не хотят, чтобы бригады сами занимались рекрутингом. Тогда потеряется возможность военкомам получать N денег.
Хоть бригады, хоть кто другой не сумеют набрать достаточно людей в пехоту. Вы же первый (и не только вы) откажетесь. Легко обвинять кого-то (полит. руководство, военпенсов, ещё кого), но предложите, как набрать людей в пехоту. Только не надо рассказывать, что надо платить по 10 тыс. долл. Пожалуйста, что-то более реальное.
Вы берете на себя роль морального авторитета, но для меня вы авторитетом после некоторых ваших постов не являетесь. Снимите корону. Вы далеко не тот, за кого себя выдаёте.