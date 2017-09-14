Додано: Вів 02 лип, 2024 17:13

vitaliiangel написав: .........

Я противник того что попадая в ЗСУ человек с определенным набором компетенций оказывается в самом низу карьерной лестницы, потому что верхние позиции уже кем то заняты.



Любому управленцу понятно, что так рекрутинг работать не будет.



Приведу пример. Вам на завод нужна уборщица. Открываете сайт с резюме и всем бывшим директорам/инженерам предлагаете эту вакансию. Что они вам ответят? .........Я противник того что попадая в ЗСУ человек с определенным набором компетенций оказывается в самом низу карьерной лестницы, потому что верхние позиции уже кем то заняты.Любому управленцу понятно, что так рекрутинг работать не будет.Приведу пример. Вам на завод нужна уборщица. Открываете сайт с резюме и всем бывшим директорам/инженерам предлагаете эту вакансию. Что они вам ответят?

Политическое руководство ответственно за провал мобилизации, а не ухылянты. Ухылянту не дают выбора. Средства и методы выбирают за него. из-за слишком больших полномочий ТЦК расцвела коррупция. За N денег вас могут забраковать или дать отсрочку. При всей ущербности схемы её менять не хотят, чтобы бригады сами занимались рекрутингом. Тогда потеряется возможность военкомам получать N денег.

Вы берете на себя роль морального авторитета, но для меня вы авторитетом после некоторых ваших постов не являетесь. Снимите корону. Вы далеко не тот, за кого себя выдаёте.

Приведу пример.Вам вдруг завтра захотелось работать инженером (без соотв. образования). Как вы думаете, какая реакция будет в отделе кадров, когда вы выскажете такое пожелание?Аналогично, какую должность вы можете занять в армии, ничего о ней не зная?Вопрос риторический.Проблема армии отличается от вашего примера с уборщицей.Армия военного времени в разы больше армии мирного времени. Людей где-то взять надо. И быстро.Директора/инженеры так же неподготовлены к армии и войне, как и слесари и дворники. Поэтому занимают в армии примерно одинаковые позиции. И никаким рекрутингом этого не изменить.Хоть бригады, хоть кто другой не сумеют набрать достаточно людей в пехоту. Вы же первый (и не только вы) откажетесь.Легко обвинять кого-то (полит. руководство, военпенсов, ещё кого), но предложите, как набрать людей в пехоту. Только не надо рассказывать, что надо платить по 10 тыс. долл. Пожалуйста, что-то более реальное.