Додано: Вів 02 лип, 2024 17:43

Будуть моментально - розкажу свою історію. Я працюю офіційно - понесла моя головбух дані про мене в ТЦК, авто і т.і.. Величезна анкета зі всіма моїми даними + скріни військового, пспорту всьго-всього. Кажу їй - якщо все несеш про мене то візьми вже цей к'юар код щоб я нікуди не ходив. Але не все так сталося як гадалося. Виявляється, що це дані з підприємства, а мені ще потрібно особисто прийти і ніякий резерв+ не підходить і навіть папір з ЦНАПУ, бо з тим папером з ЦНАПУ і цнаповським к'юаркодом треба всеодно прийти в ТЦК - бо лише там дають правильний к'юар код !!! Таких довбнів як в ТЦК ще світ не бачив !!! А 17-го рікою потечуть штрафи на підприєства хто такої дурні не знає і працівники якого самостійно не прийдуть в ТЦК - не резер+, не ЦНАП, а лише ТЦК !!! Ці ідіоти поховають любу ідею цифровізації, бо у нас маленька радянська армія, тому ми і маємо проблеми перед великою радянською армією про наслідки протистояння яких я не пишу, тут всі грамонті і все розуміють(с) з Валютної гілки одного дописувача._________________________________В цьому повідомленні яскраво все: від *А 17-го рікою потечуть штрафи на підприєства хто такої дурні не знає і працівники якого самостійно не прийдуть в ТЦК - не резер+, не ЦНАП, а лише ТЦК !!!* І до радянщини.Бо що б за такий прогноз тут сказали, наприклад, Летусроку?І про яку радянщину мова, коли навіть за совдепу отакого не було; і головне ---- да це тільки совки, що сказав якись чиновник (нехай і у формі ТЦК), те і роблять. А не намагаються хоча б пободатися з ним (відстояти свої права та закони) - щоб діяв за законом, а не вигадував отсєб'ятину, накшалт без оновлення саме в ТЦК будуть штрафувати.Інша справа, що додатково будуть викликати повістками для подальшого уточнення даних нехай і оновив дані через Резерв або в ЦНАПі.Яка в біса радянська армія, коли її майже ніхто навіть не бачив і вже як 33 роки вводиться своє -- українське. В тому числі посилено з 2014, ще й у злагодженні з НАТО.