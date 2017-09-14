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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8923892489258926>
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:21



Всі все знають і розуміють.
Треба тільки не брехати, а доповідати дійсну ситуацію.
Ціна питання - життя та здоров'я людей.

І ніхто нічого не збирається змінювати. Оце і є капець.
Попри отакого висвітлювання проблем на все суспільство журналістом рівня країни. А реакції нуль.

Майор комбат стосовно бусифікованих - 95% що підуть в СЗЧ, 2% відмовляться виконувати.
Потрібні саме мотивовані люди.

З.и. штурм в орків -- п'ятеро серед білого дня йдуть потехеньку посеред чистого поля.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:31

  Успіх написав:
  BIGor написав:Штрафи і конфіскація - це для третього сорту.
Флаю, Будівельнику з його синами і Василю з Рівного - приготуватись?))

От вже готуються.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:43

Перенесу цікаве)) повідомлення сюди

Будуть моментально - розкажу свою історію. Я працюю офіційно - понесла моя головбух дані про мене в ТЦК, авто і т.і.. Величезна анкета зі всіма моїми даними + скріни військового, пспорту всьго-всього. Кажу їй - якщо все несеш про мене то візьми вже цей к'юар код щоб я нікуди не ходив. Але не все так сталося як гадалося. Виявляється, що це дані з підприємства, а мені ще потрібно особисто прийти і ніякий резерв+ не підходить і навіть папір з ЦНАПУ, бо з тим папером з ЦНАПУ і цнаповським к'юаркодом треба всеодно прийти в ТЦК - бо лише там дають правильний к'юар код !!! Таких довбнів як в ТЦК ще світ не бачив !!! А 17-го рікою потечуть штрафи на підприєства хто такої дурні не знає і працівники якого самостійно не прийдуть в ТЦК - не резер+, не ЦНАП, а лише ТЦК !!! Ці ідіоти поховають любу ідею цифровізації, бо у нас маленька радянська армія, тому ми і маємо проблеми перед великою радянською армією про наслідки протистояння яких я не пишу, тут всі грамонті і все розуміють :twisted:
(с) з Валютної гілки одного дописувача.
_________________________________

В цьому повідомленні яскраво все: від *А 17-го рікою потечуть штрафи на підприєства хто такої дурні не знає і працівники якого самостійно не прийдуть в ТЦК - не резер+, не ЦНАП, а лише ТЦК !!!* І до радянщини.

Бо що б за такий прогноз тут сказали, наприклад, Летусроку?

І про яку радянщину мова, коли навіть за совдепу отакого не було; і головне ---- да це тільки совки, що сказав якись чиновник (нехай і у формі ТЦК), те і роблять. А не намагаються хоча б пободатися з ним (відстояти свої права та закони) - щоб діяв за законом, а не вигадував отсєб'ятину, накшалт без оновлення саме в ТЦК будуть штрафувати.
Інша справа, що додатково будуть викликати повістками для подальшого уточнення даних нехай і оновив дані через Резерв або в ЦНАПі.

Яка в біса радянська армія, коли її майже ніхто навіть не бачив і вже як 33 роки вводиться своє -- українське. В тому числі посилено з 2014, ще й у злагодженні з НАТО.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:45

Так чому ж не пропонують/не дають таких гарантій?

  detroytred написав:

Всі все знають і розуміють.
Треба тільки не брехати, а доповідати дійсну ситуацію.
Ціна питання - життя та здоров'я людей.

І ніхто нічого не збирається змінювати. Оце і є капець.
Попри отакого висвітлювання проблем на все суспільство журналістом рівня країни. А реакції нуль.

Майор комбат стосовно бусифікованих - 95% що підуть в СЗЧ, 2% відмовляться виконувати.
Потрібні саме мотивовані люди.

З.и. штурм в орків -- п'ятеро серед білого дня йдуть потехеньку посеред чистого поля.

Питання до всіх!!!
Що, думаєте, якщо б дали ГАРАНТІЇ Флаю і Віталіану, що вони ТОЧНО попадуть/сядуть за отакий пульт управління/ отакі монітори, чи піднімати/керувати дронами - вони б все одно не пішли б в ЗСУ на отаку роботу, як на цьому відео?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:50

  Успіх написав:Питання до всіх!!!
Що, думаєте, якщо б дали ГАРАНТІЇ Флаю і Віталіану, що вони ТОЧНО попадуть/сядуть за отакий пульт управління/ отакі монітори, чи піднімати/керувати дронами - вони б все одно не пішли б в ЗСУ на отаку роботу, як на цьому відео?


Там два моменти:
- приймати рішення хто загине один чи три;
- цигарка та кава (замість завтрака, обіду, вечері), а ніччю жор з отієї пательні. Тобто якщо здоров'я вистачить навіть хоча б за отим монітором за таких умов сидіти, а не з відкритою язвою гепнутися зі стільця.

А так да --- гадаю більшість пішла б; ще й сама доплатила за місце.
Розказщик заплатив за таке місце ногою...
Начарти вважає, що його отуди випихнули...
Начштабу задовбався вигрібати люлей зверху, тому так емоційно встряг.
Комбат .... пох-ст (бо зведений бат...), вмотивованих людей вкрай не вистачає.
Там ще чолов'яга сидів, цікаво що він би додав.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 02 лип, 2024 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:53

  whois2010 написав:Кабмін виділив 2,4 мільярда з Резервного фонду на відновлення місцевих доріг у прифронтових регіонах
...........
ЛАД питав, де взяти кошти на виплати військовим

1. Вы считаете, что "у прифронтових регіонах" дороги не нужны?
Я даже не говорю о нуждах гражданского населения, но снаряды Успиху будете подвозить по ямам и колдобинам? Патриоты будут пытаться маневрировать по ним же?
2. "2,4 мільярда" грн, как понимаю, это на год.
2,4 млрд : 300 тыс. (вроде называют такую цифру фронтовых частей, я даже не считаю на всю миллионную армию) = 8000 грн. Если разделить на 12 мес., получим 667 грн. на брата. Не смешно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:57

  Успіх написав:Що там - ще 2 тижні і вікно можливостей оновити дані закриється?
А хто не оновив - штраф?
А не сплатив?
Штраф на штраф?
А не сплатив?
Конфіскація майна???

НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ!!! :shock:

А десь в окопі... на нулі... втомлений/поранений/контужений солдат, який 28міс на фронті, наспівує:
"Мне жаль, что вам придется теперь гореть в аду,
Но так вы хоть поймете, что я имел в виду


Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.
А че пля, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©
:shock:

14 апреля 2023 года был внесён Министерством юстиции России в список иностранных агентов

Так что Вас напрасно обвинили в монетизации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:59

  whois2010 написав:
  Mimohod написав:
  whois2010 написав:Кабмін виділив 2,4 мільярда з Резервного фонду на відновлення місцевих доріг у прифронтових регіонах
.............

ЛАД питав, де взяти кошти на виплати військовим

Дороги це артерії і капіляри війни. Не там зраду шукаєте. Через погану дорогу можна просто не довезти людину до хірурга.

Але ж водночас не змогли побудувати укріплення, наприклад у Харк.обл, саме через те, що там та ж сама прифронтова зона. Дуалізм зе-влади

"прифронтова зона" бывает разная.
Бывает 5 км, а бывает 50 км - тоже прифронтовая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 18:01

  Mimohod написав:
  whois2010 написав:Але ж водночас не змогли побудувати укріплення, наприклад у Харк.обл, саме через те, що там та ж сама прифронтова зона. Дуалізм зе-влади

Я вже багато разів говорив, що на сучасній війні кращі укріплення це міська забудова. Вам цього військові прямо не кажуть, бо звучить як зрада.

Северная Салтовка как раз и была таким укреплением.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 18:17

Ухилянти, що з обличчям????!

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Що там - ще 2 тижні і вікно можливостей оновити дані закриється?
А хто не оновив - штраф?
А не сплатив?
Штраф на штраф?
А не сплатив?
Конфіскація майна???

НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ!!! :shock:

А десь в окопі... на нулі... втомлений/поранений/контужений солдат, який 28міс на фронті, наспівує:
"Мне жаль, что вам придется теперь гореть в аду,
Но так вы хоть поймете, что я имел в виду


Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.
А че пля, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©
:shock:

14 апреля 2023 года был внесён Министерством юстиции России в список иностранных агентов

Так что Вас напрасно обвинили в монетизации.
Так це спеціально тему перевели ухилянти, лиш би не відповісти по суті на моє питання! :D
А питання було просте, як двері!!!

Що вже, навіть, моєї знайомої чоловік - колишній "мєнт" пішов в штурмовики/в піхоту і вже був на нулі!!!
То моє питання - що, ухилянти, тепер ви підете в ЗСУ?
Чи ще якісь зірки мають скластись у якусь складну фігуру? :lol:
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