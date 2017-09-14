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Додано: Вів 02 лип, 2024 17:21
Всі все знають і розуміють.
Треба тільки не брехати, а доповідати дійсну ситуацію.
Ціна питання - життя та здоров'я людей.
І ніхто нічого не збирається змінювати. Оце і є капець.
Попри отакого висвітлювання проблем на все суспільство журналістом рівня країни. А реакції нуль.
Майор комбат стосовно бусифікованих - 95% що підуть в СЗЧ, 2% відмовляться виконувати.
Потрібні саме мотивовані люди.
З.и. штурм в орків -- п'ятеро серед білого дня йдуть потехеньку посеред чистого поля.
Додано: Вів 02 лип, 2024 17:31
Додано: Вів 02 лип, 2024 17:43
Перенесу цікаве)) повідомлення сюди
Будуть моментально - розкажу свою історію. Я працюю офіційно - понесла моя головбух дані про мене в ТЦК, авто і т.і.. Величезна анкета зі всіма моїми даними + скріни військового, пспорту всьго-всього. Кажу їй - якщо все несеш про мене то візьми вже цей к'юар код щоб я нікуди не ходив. Але не все так сталося як гадалося. Виявляється, що це дані з підприємства, а мені ще потрібно особисто прийти і ніякий резерв+ не підходить і навіть папір з ЦНАПУ, бо з тим папером з ЦНАПУ і цнаповським к'юаркодом треба всеодно прийти в ТЦК - бо лише там дають правильний к'юар код !!! Таких довбнів як в ТЦК ще світ не бачив !!! А 17-го рікою потечуть штрафи на підприєства хто такої дурні не знає і працівники якого самостійно не прийдуть в ТЦК - не резер+, не ЦНАП, а лише ТЦК !!! Ці ідіоти поховають любу ідею цифровізації, бо у нас маленька радянська армія, тому ми і маємо проблеми перед великою радянською армією про наслідки протистояння яких я не пишу, тут всі грамонті і все розуміють
(с) з Валютної гілки одного дописувача.
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В цьому повідомленні яскраво все: від *А 17-го рікою потечуть штрафи на підприєства хто такої дурні не знає і працівники якого самостійно не прийдуть в ТЦК - не резер+, не ЦНАП, а лише ТЦК !!!* І до радянщини.
Бо що б за такий прогноз тут сказали, наприклад, Летусроку?
І про яку радянщину мова, коли навіть за совдепу отакого не було; і головне ---- да це тільки совки, що сказав якись чиновник (нехай і у формі ТЦК), те і роблять. А не намагаються хоча б пободатися з ним (відстояти свої права та закони) - щоб діяв за законом, а не вигадував отсєб'ятину, накшалт без оновлення саме в ТЦК будуть штрафувати.
Інша справа, що додатково будуть викликати повістками для подальшого уточнення даних нехай і оновив дані через Резерв або в ЦНАПі.
Яка в біса радянська армія, коли її майже ніхто навіть не бачив і вже як 33 роки вводиться своє -- українське. В тому числі посилено з 2014, ще й у злагодженні з НАТО.
Додано: Вів 02 лип, 2024 17:45
Так чому ж не пропонують/не дають таких гарантій?
Питання до всіх!!!
Що, думаєте, якщо б дали ГАРАНТІЇ Флаю і Віталіану, що вони ТОЧНО попадуть/сядуть за отакий пульт управління/ отакі монітори, чи піднімати/керувати дронами - вони б все одно не пішли б в ЗСУ на отаку роботу, як на цьому відео?
Додано: Вів 02 лип, 2024 17:50
Там два моменти:
- приймати рішення хто загине один чи три;
- цигарка та кава (замість завтрака, обіду, вечері), а ніччю жор з отієї пательні. Тобто якщо здоров'я вистачить навіть хоча б за отим монітором за таких умов сидіти, а не з відкритою язвою гепнутися зі стільця.
А так да --- гадаю більшість пішла б; ще й сама доплатила за місце.
Розказщик заплатив за таке місце ногою...
Начарти вважає, що його отуди випихнули...
Начштабу задовбався вигрібати люлей зверху, тому так емоційно встряг.
Комбат .... пох-ст (бо зведений бат...), вмотивованих людей вкрай не вистачає.
Там ще чолов'яга сидів, цікаво що він би додав.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 02 лип, 2024 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 лип, 2024 17:53
1. Вы считаете, что "у прифронтових регіонах" дороги не нужны?
Я даже не говорю о нуждах гражданского населения, но снаряды Успиху будете подвозить по ямам и колдобинам? Патриоты будут пытаться маневрировать по ним же?
2. "2,4 мільярда" грн, как понимаю, это на год.
2,4 млрд : 300 тыс. (вроде называют такую цифру фронтовых частей, я даже не считаю на всю миллионную армию) = 8000 грн. Если разделить на 12 мес., получим 667 грн. на брата. Не смешно?
Додано: Вів 02 лип, 2024 17:57
Так что Вас напрасно обвинили в монетизации.
Додано: Вів 02 лип, 2024 17:59
"прифронтова зона" бывает разная.
Бывает 5 км, а бывает 50 км - тоже прифронтовая.
Додано: Вів 02 лип, 2024 18:01
Северная Салтовка как раз и была таким укреплением.
Додано: Вів 02 лип, 2024 18:17
Ухилянти, що з обличчям????!
Так це спеціально тему перевели ухилянти, лиш би не відповісти по суті на моє питання!
А питання було просте, як двері!!!
Що вже, навіть, моєї знайомої чоловік - колишній "мєнт" пішов в штурмовики/в піхоту і вже був на нулі!!!
То моє питання - що, ухилянти, тепер ви підете в ЗСУ?
Чи ще якісь зірки мають скластись у якусь складну фігуру?
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