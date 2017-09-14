Додано: Вів 02 лип, 2024 18:31

detroytred написав: Майор комбат стосовно бусифікованих - 95% що підуть в СЗЧ, 2% відмовляться виконувати.

Потрібні саме мотивовані люди Майор комбат стосовно бусифікованих - 95% що підуть в СЗЧ, 2% відмовляться виконувати.Потрібні саме мотивовані люди

как я уже говорил, в свое время пришлось позаниматься рекрутингом . Это не только собеседование а адаптация и оценка мотивации. Компания должна быть уверена в сотруднике, что он не сбежит с деньгами, не сольет важную инфу конкурентов а для менеджеров что он не завалит какое нибудь направление. Самый страшный, сигнал это когда сотрудник отказывается от работы. Опаздывает, топит задачу в мелких проблемах, пытается на кого то скинуть ответственность, ну там прогулы частые больничные, списание материалов/топлива без меры. Конфликтность. Пьянство на работе. Проблемы с законом во внерабочее время.Это все индикаторы, что от сотрудника надо избавляться пока не получили залет. Чтобы вы понимали в крупных компаниях есть должности которые видят своего начальника 1р в месяц.Это не то что сидит человек в офисе и на тестируй/мотивируй его с утра до вечера. За время моей работы только один сотрудник оступился, то есть система была налажена и работала без сбоев. Когда я вижу как ТЦК пакует немотивированных людей я понимаю какой это трэш.Исправить очень просто. Военком берет на себя 50% убытков которые этот боец сгенерирует. Это и порча техники и всё остальное что может быть на его участке. Если по его вине погибнут люди, военком заплатит по 7,5 млн за каждого в казну.Это ж он подобрал такого бойца. Родители отвечают за своих детей, а военкомы за бойцов нет?Я в жизни не видел такой работы, где бы платили, но при этом сотрудник не нёс никакой ответственности. Это противоречит не только разным KPI, но и здравому смыслу.