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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 лип, 2024 18:31
detroytred написав:
Майор комбат стосовно бусифікованих - 95% що підуть в СЗЧ, 2% відмовляться виконувати.
Потрібні саме мотивовані люди
как я уже говорил, в свое время пришлось позаниматься рекрутингом . Это не только собеседование а адаптация и оценка мотивации. Компания должна быть уверена в сотруднике, что он не сбежит с деньгами, не сольет важную инфу конкурентов а для менеджеров что он не завалит какое нибудь направление. Самый страшный, сигнал это когда сотрудник отказывается от работы. Опаздывает, топит задачу в мелких проблемах, пытается на кого то скинуть ответственность, ну там прогулы частые больничные, списание материалов/топлива без меры. Конфликтность. Пьянство на работе. Проблемы с законом во внерабочее время.
Это все индикаторы, что от сотрудника надо избавляться пока не получили залет. Чтобы вы понимали в крупных компаниях есть должности которые видят своего начальника 1р в месяц.
Это не то что сидит человек в офисе и на тестируй/мотивируй его с утра до вечера. За время моей работы только один сотрудник оступился, то есть система была налажена и работала без сбоев. Когда я вижу как ТЦК пакует немотивированных людей я понимаю какой это трэш.
Исправить очень просто. Военком берет на себя 50% убытков которые этот боец сгенерирует. Это и порча техники и всё остальное что может быть на его участке. Если по его вине погибнут люди, военком заплатит по 7,5 млн за каждого в казну.
Это ж он подобрал такого бойца. Родители отвечают за своих детей, а военкомы за бойцов нет?
Я в жизни не видел такой работы, где бы платили, но при этом сотрудник не нёс никакой ответственности. Это противоречит не только разным KPI, но и здравому смыслу.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 02 лип, 2024 18:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 18:34
ЛАД написав: vitaliiangel написав:
.........
Я противник того что попадая в ЗСУ человек с определенным набором компетенций оказывается в самом низу карьерной лестницы, потому что верхние позиции уже кем то заняты.
Любому управленцу понятно, что так рекрутинг работать не будет.
Приведу пример. Вам на завод нужна уборщица. Открываете сайт с резюме и всем бывшим директорам/инженерам предлагаете эту вакансию. Что они вам ответят?
Приведу пример.
Вам вдруг завтра захотелось работать инженером (без соотв. образования). Как вы думаете, какая реакция будет в отделе кадров, когда вы выскажете такое пожелание?
Плохой пример: инженером работать никто не заставляет - в отличии от. Но, в принципе, получить от армейских кадровиков отказ на буссификацию, думаю никто не будет против
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Додано: Вів 02 лип, 2024 18:34
ЛАД написав:
2. "2,4 мільярда" грн, как понимаю, это на год.
2,4 млрд : 300 тыс. (вроде называют такую цифру фронтовых частей, я даже не считаю на всю миллионную армию) = 8000 грн. Если разделить на 12 мес., получим 667 грн. на брата. Не смешно?
Нє смєшно. Бо п.2 - вигадка/припущення, тож ваші висновки = 0
І чому ви віришили, що ця сума має бути між кимось розділена, а не витрачена на фінансування новостворенного підрозділу?
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Додано: Вів 02 лип, 2024 18:41
whois2010 написав: ЛАД написав:
2. "2,4 мільярда" грн, как понимаю, это на год.
2,4 млрд : 300 тыс. (вроде называют такую цифру фронтовых частей, я даже не считаю на всю миллионную армию) = 8000 грн. Если разделить на 12 мес., получим 667 грн. на брата. Не смешно?
Нє смєшно. Бо п.2 - вигадка/припущення, тож ваші висновки = 0
Что "моя вигадка"? 300 тыс. на фронте?
Или то, что 2,4 млрд. это на год?
Хорошо, пусть не на год, а на полгода (в любом случае, не на месяц - такие работы так быстро не делаются). Тогда получится по 1334 грн. Даже если на месяц, то 8000 грн тоже не вдохновляют.
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