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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 лип, 2024 18:34
ЛАД написав:
2. "2,4 мільярда" грн, как понимаю, это на год.
2,4 млрд : 300 тыс. (вроде называют такую цифру фронтовых частей, я даже не считаю на всю миллионную армию) = 8000 грн. Если разделить на 12 мес., получим 667 грн. на брата. Не смешно?
Нє смєшно. Бо п.2 - вигадка/припущення, тож ваші висновки = 0
І чому ви віришили, що ця сума має бути між кимось розділена, а не витрачена на фінансування новостворенного підрозділу?
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Додано: Вів 02 лип, 2024 18:41
whois2010 написав: ЛАД написав:
2. "2,4 мільярда" грн, как понимаю, это на год.
2,4 млрд : 300 тыс. (вроде называют такую цифру фронтовых частей, я даже не считаю на всю миллионную армию) = 8000 грн. Если разделить на 12 мес., получим 667 грн. на брата. Не смешно?
Нє смєшно. Бо п.2 - вигадка/припущення, тож ваші висновки = 0
Что "моя вигадка"? 300 тыс. на фронте?
Или то, что 2,4 млрд. это на год?
Хорошо, пусть не на год, а на полгода (в любом случае, не на месяц - такие работы так быстро не делаются). Тогда получится по 1334 грн. Даже если на месяц, то 8000 грн тоже не вдохновляют.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 18:43
ЛАД написав: whois2010 написав: ЛАД написав:
2. "2,4 мільярда" грн, как понимаю, это на год.
2,4 млрд : 300 тыс. (вроде называют такую цифру фронтовых частей, я даже не считаю на всю миллионную армию) = 8000 грн. Если разделить на 12 мес., получим 667 грн. на брата. Не смешно?
Нє смєшно. Бо п.2 - вигадка/припущення, тож ваші висновки = 0
Что "моя вигадка"? 300 тыс. на фронте?
Или то, что 2,4 млрд. это на год?
Хорошо, пусть не на год, а на полгода (в любом случае, не на месяц - такие работы так быстро не делаются). Тогда получится по 1334 грн. Даже если на месяц, то 8000 грн тоже не вдохновляют.
Повторюю: чому ви віришили, що ця сума має бути між кимось розділена, а не витрачена на фінансування новостворенного підрозділу?
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Додано: Вів 02 лип, 2024 18:47
detroytred написав:
Майор комбат стосовно бусифікованих - 95% що підуть в СЗЧ, 2% відмовляться виконувати.
Потрібні саме мотивовані люди
Так влада вже більше року робить все, щоб вмотивовані не пішли у військо.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 18:49
ЛАД написав:
Армия военного времени в разы больше армии мирного времени. Людей где-то взять надо. И быстро.
наловити з вулиці непридатних, що ніразу в армії не служили, замість воєнних мірного врємєні, що свідомо шли в силовики, це найефективніше рішенння із можливих
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Додано: Вів 02 лип, 2024 18:53
_hunter написав: ЛАД написав: vitaliiangel написав:
.........
Я противник того что попадая в ЗСУ человек с определенным набором компетенций оказывается в самом низу карьерной лестницы, потому что верхние позиции уже кем то заняты.
Любому управленцу понятно, что так рекрутинг работать не будет.
Приведу пример. Вам на завод нужна уборщица. Открываете сайт с резюме и всем бывшим директорам/инженерам предлагаете эту вакансию. Что они вам ответят?
Приведу пример.
Вам вдруг завтра захотелось работать инженером (без соотв. образования). Как вы думаете, какая реакция будет в отделе кадров, когда вы выскажете такое пожелание?
Плохой пример: инженером работать никто не заставляет - в отличии от. Но, в принципе, получить от армейских кадровиков отказ на буссификацию, думаю никто не будет против
Пример нормальный.
Заодно демонстрирует разницу между рекрутингом в какую-нибудь компанию, о кот. пишет vitaliiangel
, и рекрутингом в армию.
В компанию есть желающие, из которых можно выбирать.
В армию, особенно в пехоту, куда нужно больше всего людей, желающих особо не видно. И если будет выбор, то вряд ли кто-то выберет пехоту. Предпочтут что-то дальше от ЛБЗ. А если других "вакансий" не будет, то просто откажутся.
Я просил vitaliiangel
и уже, по-моему, не в первый раз рассказать, как "рекрутировать" в пехоту, только без фантастических зарплат. Ответа не вижу, только общие слова и рассуждения из гражданской жизни, где у наёмного работника нет обязанности рисковать этой самой жизнью и здоровьем, в его должностной инструкции такое не предусмотрено. А у солдата на фронте предусмотрено.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 18:54
detroytred написав:
Будуть моментально - розкажу свою історію. Я працюю офіційно - понесла моя головбух дані про мене в ТЦК, авто і т.і.. Величезна анкета зі всіма моїми даними + скріни військового, пспорту всьго-всього. Кажу їй - якщо все несеш про мене то візьми вже цей к'юар код щоб я нікуди не ходив. Але не все так сталося як гадалося. Виявляється, що це дані з підприємства, а мені ще потрібно особисто прийти і ніякий резерв+ не підходить і навіть папір з ЦНАПУ, бо з тим папером з ЦНАПУ і цнаповським к'юаркодом треба всеодно прийти в ТЦК - бо лише там дають правильний к'юар код !!! Таких довбнів як в ТЦК ще світ не бачив !!! А 17-го рікою потечуть штрафи на підприєства хто такої дурні не знає і працівники якого самостійно не прийдуть в ТЦК - не резер+, не ЦНАП, а лише ТЦК !!! Ці ідіоти поховають любу ідею цифровізації, бо у нас маленька радянська армія, тому ми і маємо проблеми перед великою радянською армією про наслідки протистояння яких я не пишу, тут всі грамонті і все розуміють
(с) з Валютної гілки одного дописувача.
_________________________________
В цьому повідомленні яскраво все: від *А 17-го рікою потечуть штрафи на підприєства хто такої дурні не знає і працівники якого самостійно не прийдуть в ТЦК - не резер+, не ЦНАП, а лише ТЦК !!!* І до радянщини.
Бо що б за такий прогноз тут сказали, наприклад, Летусроку?
І про яку радянщину мова, коли навіть за совдепу отакого не було; і головне ---- да це тільки совки, що сказав якись чиновник (нехай і у формі ТЦК), те і роблять. А не намагаються хоча б пободатися з ним (відстояти свої права та закони) - щоб діяв за законом, а не вигадував отсєб'ятину, накшалт без оновлення саме в ТЦК будуть штрафувати.
Інша справа, що додатково будуть викликати повістками для подальшого уточнення даних нехай і оновив дані через Резерв або в ЦНАПі.
Яка в біса радянська армія, коли її майже ніхто навіть не бачив і вже як 33 роки вводиться своє -- українське. В тому числі посилено з 2014, ще й у злагодженні з НАТО.
Ніби ж не раз писали про ефективність: до кого рука дотягнеться з мінімумом зусиль і максимумом віддачі.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 18:56
whois2010 написав: ЛАД написав: whois2010 написав:
--------------------------ЛАД
2. "2,4 мільярда" грн, как понимаю, это на год.
2,4 млрд : 300 тыс. (вроде называют такую цифру фронтовых частей, я даже не считаю на всю миллионную армию) = 8000 грн. Если разделить на 12 мес., получим 667 грн. на брата. Не смешно?
---------------------------
Нє смєшно. Бо п.2 - вигадка/припущення, тож ваші висновки = 0
Что "моя вигадка"? 300 тыс. на фронте?
Или то, что 2,4 млрд. это на год?
Хорошо, пусть не на год, а на полгода (в любом случае, не на месяц - такие работы так быстро не делаются). Тогда получится по 1334 грн. Даже если на месяц, то 8000 грн тоже не вдохновляют.
Повторюю: чому ви віришили, що ця сума має бути між кимось розділена, а не витрачена на фінансування новостворенного підрозділу?
А какая разница?
Вопрос ведь в том, что не можем набрать людей на фронт независимо от того, новая это часть или уже существующая.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 18:58
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Майор комбат стосовно бусифікованих - 95% що підуть в СЗЧ, 2% відмовляться виконувати.
Потрібні саме мотивовані люди
Так влада вже більше року робить все, щоб вмотивовані не пішли у військо.
Каким образом "влада вже більше року робить все"?
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:02
flyman написав: ЛАД написав:
Армия военного времени в разы больше армии мирного времени. Людей где-то взять надо. И быстро.
наловити з вулиці непридатних, що ніразу в армії не служили, замість воєнних мірного врємєні, що свідомо шли в силовики, це найефективніше рішенння із можливих
Кто виноват, что у нас 30 лет считалось доблестью не служить
в армии?
А насчёт "непридатних"...
Тут уже писали, что "воєнних мірного врємєні" не так много, больше разговоров о них.. И им, в основной массе, уже тоже за 50, так что сколько из них "придатних" тоже большой вопрос.
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