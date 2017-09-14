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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:10
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Приведу пример.
Вам вдруг завтра захотелось работать инженером (без соотв. образования). Как вы думаете, какая реакция будет в отделе кадров, когда вы выскажете такое пожелание?
Плохой пример: инженером работать никто не заставляет - в отличии от. Но, в принципе, получить от армейских кадровиков отказ на буссификацию, думаю никто не будет против
Пример нормальный.
Заодно демонстрирует разницу между рекрутингом в какую-нибудь компанию, о кот. пишет vitaliiangel
, и рекрутингом в армию.
В компанию есть желающие, из которых можно выбирать.
В армию, особенно в пехоту, куда нужно больше всего людей, желающих особо не видно. И если будет выбор, то вряд ли кто-то выберет пехоту. Предпочтут что-то дальше от ЛБЗ. А если других "вакансий" не будет, то просто откажутся.
Я просил vitaliiangel
и уже, по-моему, не в первый раз рассказать, как "рекрутировать" в пехоту, только без фантастических зарплат. Ответа не вижу, только общие слова и рассуждения из гражданской жизни, где у наёмного работника нет обязанности рисковать этой самой жизнью и здоровьем, в его должностной инструкции такое не предусмотрено. А у солдата на фронте предусмотрено.
Я же написал почему пример вообще мимо: принудиловка.
Представьте, что директор захолустного завода решил бы решать проблему нехватки кадров посылая дворников в столицу за головами
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:13
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Майор комбат стосовно бусифікованих - 95% що підуть в СЗЧ, 2% відмовляться виконувати.
Потрібні саме мотивовані люди
как я уже говорил, в свое время пришлось позаниматься рекрутингом . Это не только собеседование а адаптация и оценка мотивации. Компания должна быть уверена в сотруднике, что он не сбежит с деньгами, не сольет важную инфу конкурентов а для менеджеров что он не завалит какое нибудь направление. Самый страшный, сигнал это когда сотрудник отказывается от работы. Опаздывает, топит задачу в мелких проблемах, пытается на кого то скинуть ответственность, ну там прогулы частые больничные, списание материалов/топлива без меры. Конфликтность. Пьянство на работе. Проблемы с законом во внерабочее время.
Это все индикаторы, что от сотрудника надо избавляться пока не получили залет. Чтобы вы понимали в крупных компаниях есть должности которые видят своего начальника 1р в месяц.
Это не то что сидит человек в офисе и на тестируй/мотивируй его с утра до вечера. За время моей работы только один сотрудник оступился, то есть система была налажена и работала без сбоев. Когда я вижу как ТЦК пакует немотивированных людей я понимаю какой это трэш. Исправить очень просто. Военком берет на себя 50% убытков которые этот боец сгенерирует. Это и порча техники и всё остальное что может быть на его участке. Если по его вине погибнут люди, военком заплатит по 7,5 млн за каждого в казну. Это ж он подобрал такого бойца
. Родители отвечают за своих детей, а военкомы за бойцов нет?
Я в жизни не видел такой работы, где бы платили, но при этом сотрудник не нёс никакой ответственности. Это противоречит не только разным KPI, но и здравому смыслу.
Так це ж вже було!))
Я колись пропонував рубати руки за корупцію депутатам - так відповіли, що тоді ніхто не піде в депутати))
Так і тут - ніхто не захоче працювати в ТЦК, знаючи, що може в будь-який момент заборгувати державі 7,5ляма!!!
Або й 75 лямів, якщо 10 бійців виявились "пофігістами, або обезбашеними"
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:16
Ви там збігши з України рекрутинговом зайнялись?
То треба йти до кінця тоді. Добре?? Бо я собі давно знайшов посаду. А бігунець Бігор?
Чи вам допомогти?
Ну і на всякий випадок, це посада для випускника льотного вузу (можна навіть Кременчука) . Тобто лейтенант з досвідом в 30 годин . Навіщо її розмістили сказати важко. Може вимагає якийсь закон.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 02 лип, 2024 19:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:17
Успіх написав:
Так і тут - ніхто не захоче працювати в ТЦК, знаючи, що може в будь-який момент заборгувати державі 7,5ляма
в инкассаторы/кассиры же идут или думаешь банки им прощают недостачи? Пойдут профессионалы чётко понимающие как делать рекрутинг и какие могут быть последствия. А сейчас парад безответственности и некомпетентности.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:21
Xenon написав:
Думаю, на эту
вакансию большой конкурс.
Недавно разговаривал с мужчиной инструктором по дронам (гражданский).
В связи с формированием "прикордонних бригад" и подразделений дронов при них, он поинтересовался возможностью туда попасть (дроны нужны для наблюдения за границей и, в частности, за "ухилянтами"). Не буду называть цену вопроса, чтобы избежать обвинений в распространении слухов, но ему объяснили, что кроме цены (весьма приличной) очень желательно
"иметь волосатую руку".
А вакансия... Видимо, положено выложить.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 02 лип, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:22
vitaliiangel
_>>>>>человек с определенным набором компетенций оказывается в самом низу
Это происходит (чаще всего) тогда, когда человек со скиллами прячется как заец , петляя между 3-мя бывшими коровниками без почтового адреса (на сегодня это кавалирка) в надежде выпетлять.
Тогда его отлавливают и кидают в дно.
Если чел хочет по скилам, он идет добровольно и выбирает по скилам. Такая опция была и есть.
Ну и надо понимать, что как полковник запаса в айтикомпании обычно дно, так и профессор в армии чаще всего начинает с дна. Что впрочем не мешает ему благодаря некоторым скиллам быстро уйти вверх.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:24
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
Армия военного времени в разы больше армии мирного времени. Людей где-то взять надо. И быстро.
наловити з вулиці непридатних, що ніразу в армії не служили, замість воєнних мірного врємєні, що свідомо шли в силовики, це найефективніше рішенння із можливих
Кто виноват, что у нас 30 лет считалось доблестью не служить
в армии?
А насчёт "непридатних"...
Тут уже писали, что "воєнних мірного врємєні" не так много, больше разговоров о них.. И им, в основной массе, уже тоже за 50, так что сколько из них "придатних" тоже большой вопрос.
для чого передьоргувати? повно шли бо щоб потім стати "силовиком"
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:27
Hotab армия гос структура там недостаточно иметь скилс чтобы уйти вверх. Наверху все занято родственниками/ однополчанинами/ блатными. Так что не надо ля ля. Что человека с улицы достойно оценят. Тех кого ценят бусиками не ловят.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 02 лип, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:28
flyman
для чого передьоргувати? повно шли бо щоб потім стати "силовиком"
Ні закон, ні логіка, ні здоровий глузд не робить переваги для ухилянта від строкової служби Мухи Андрія у випадку війни. Навпаки: якщо він свого часу ухилився від служби, то сьогодні йому буде ще важче почати з нуля. Але він ні від чого не звільнений, хай яким би фаршем чи каклєтою він себе не вважав. Ну і досвід цмудіння бюджетноі сіськи присутній також і у Андрюші. Тому армія чекає на свого героя.
Наверху все занято родственниками/ однополчанинами/ блатными.
Про какой верх речь? В штаб МО в Киеве? Ну наверное да. Но с чего ты вообще мечтаешь об этом.
Но психологом (лейтенантом) в штаб бригады (в тепле и сухо) лично тебя запросто могли бы взять. А Муху скажем в штаб бригады на командный пункт . Я об этом уровне конечно же.
(Штаб бригады это обычно 50-100 км об ЛБЗ. Нельзя сказать что никогда не прилетает, но уж точно не ноль и близко. И не штурмовик.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 02 лип, 2024 19:35, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:30
_hunter написав:
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Я же написал почему пример вообще мимо: принудиловка.
Представьте, что директор захолустного завода решил бы решать проблему нехватки кадров посылая дворников в столицу за головами
Повторю, у "директора захолустного завода" есть другие возможности для поиска и найма "голов". Хотя тоже непростая задача.
Но всё же не надо уходить при помощи аналогий от темы.
Расскажите, как "рекрутировать" человека в пехоту без принудиловки.
Не в отдельных случаях, а массово.
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ЛАД
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