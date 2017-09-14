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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89268927892889298930>
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:34

Так не часто пишуть правду на цьому форумі

  Hotab написав:То треба йти до кінця тоді. Добре?? Бо я собі давно знайшов посаду
А можна її тут написати, як саме вона звучить?
І де саме зараз, чи то вже 2 міс. тому влаштувався Хотаб?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:36

  ЛАД написав:
  _hunter написав:...............
Я же написал почему пример вообще мимо: принудиловка.
Представьте, что директор захолустного завода решил бы решать проблему нехватки кадров посылая дворников в столицу за головами :D

Повторю, у "директора захолустного завода" есть другие возможности для поиска и найма "голов". Хотя тоже непростая задача.
Но всё же не надо уходить при помощи аналогий от темы.
Расскажите, как "рекрутировать" человека в пехоту без принудиловки.
Не в отдельных случаях, а массово.

Ну так вы же и решили неудачными аналогиями вопрос прояснять :D
Так а нечего рассказывать. Вопрос времен Революции (в Штатах): "а как правовыми методами закрыть потребность в рабском труде?"...
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:36

І наче все ж на поверхні!

  vitaliiangel написав:Тех кого ценят бусиками не ловят.
В граніт!©👍
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:36

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:наловити з вулиці непридатних, що ніразу в армії не служили, замість воєнних мірного врємєні, що свідомо шли в силовики, це найефективніше рішенння із можливих

Кто виноват, что у нас 30 лет считалось доблестью не служить в армии?
А насчёт "непридатних"...
Тут уже писали, что "воєнних мірного врємєні" не так много, больше разговоров о них.. И им, в основной массе, уже тоже за 50, так что сколько из них "придатних" тоже большой вопрос.

для чого передьоргувати? повно шли бо щоб потім стати "силовиком"

Точно.
Навіщо передьоргувати?
Раз виставляєш критерій -- бажання, бажали стати силовиком, то уточнюйте: яким саме.
Бо просто в силовики ніхто не йшов.
Той, що йшов у поліцію, не для того, щоб потім стати військовим.
Той, хто йшов в воєнний виш, то не для того, щоб потім стати рядовим.
Той, хто в авіацію, то не для ...щоб піхотним.
Тощо.

Питання до рядових гречкосіїв --- чому не йшли в мирний час у війську, щоби стати рядовим у воєнний час?
Отже знали, що визначено законодавством --- військовозобов'язані за воєного часу будуть саме рядовими.

Або якщо не хотіли так, то треба було в мирний час у рядових контратників утримувати. Достатню кількість, щоб не йти у воєнний час самим.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:
  Hotab написав:То треба йти до кінця тоді. Добре?? Бо я собі давно знайшов посаду
А можна її тут написати, як саме вона звучить?
І де саме зараз, чи то вже 2 міс. тому влаштувався Хотаб?

Тобі воно не треба)
Тебе має цікавити хто тебе замінить , як рядовий склад. Офіцери тебе не замінять ніколи
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:41

vitaliiangel
Нюанс --- на відміну від цивілки, вважається, що командири повинні виховати-зробити доброго бійця з будь-кого. Хоч з бусифікованого.

Оце згоден -- спадщина совдепу.
Але від неї не відмовились не самі військові, а політична влада країни -- цивільні.
Військові не проти, щоб цивілка постачала до війська лише вмотивованих.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:44

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:То треба йти до кінця тоді. Добре?? Бо я собі давно знайшов посаду
А можна її тут написати, як саме вона звучить?
І де саме зараз, чи то вже 2 міс. тому влаштувався Хотаб?

Тобі воно не треба)
Тебе має цікавити хто тебе замінить , як рядовий склад. Офіцери тебе не замінять ніколи

Є опція.
Але не приведи Бог дійти до такого положення -- коли закінчаться рядові.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:46

  vitaliiangel написав:Hotab армия гос структура там недостаточно иметь скилс чтобы уйти вверх. Наверху все занято родственниками/ однополчанинами/ блатными. Так что не надо ля ля. Что человека с улицы достойно оценят. Тех кого ценят бусиками не ловят.

А ты как в частной компании стал директором ?

Ведь там не меньше родственников и не меньше заняты должности родствениками
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:46

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:...............
Я же написал почему пример вообще мимо: принудиловка.
Представьте, что директор захолустного завода решил бы решать проблему нехватки кадров посылая дворников в столицу за головами :D

Повторю, у "директора захолустного завода" есть другие возможности для поиска и найма "голов". Хотя тоже непростая задача.
Но всё же не надо уходить при помощи аналогий от темы.
Расскажите, как "рекрутировать" человека в пехоту без принудиловки.
Не в отдельных случаях, а массово.

Ну так вы же и решили неудачными аналогиями вопрос прояснять :D
Так а нечего рассказывать. Вопрос времен Революции (в Штатах): "а как правовыми методами закрыть потребность в рабском труде?"...

1. Юг таки сильно пострадал (экономически) от отмены рабства.
2. Неграм после отмены рабства всё равно некуда было особо податься, кроме как на те же плантации.
И зачем ходить так далеко, можно вспомнить и нашу историю - отмена крепостного права. Примерно в то же время.
Но как рекрутировать в пехоту. Вы так и не ответили. Общие слова, как и у vitaliiangel.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:46

detroytred
Я є такі симптоми?
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  #<1 ... 89268927892889298930>
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