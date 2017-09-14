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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8927892889298930>
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:50

  detroytred написав:vitaliiangel
Нюанс --- на відміну від цивілки, вважається, що командири повинні виховати-зробити доброго бійця з будь-кого. Хоч з бусифікованого.

Оце згоден -- спадщина совдепу.
Але від неї не відмовились не самі військові, а політична влада країни -- цивільні.
Військові не проти, щоб цивілка постачала до війська лише вмотивованих.

Где их взять в нужном для войны количестве?
Подозреваю, что для настоящей войны в духе 2 МВ (или сегодняшней нашей) их не найдут ни в одной развитой стране.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:51

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:То треба йти до кінця тоді. Добре?? Бо я собі давно знайшов посаду
А можна її тут написати, як саме вона звучить?
І де саме зараз, чи то вже 2 міс. тому влаштувався Хотаб?

Тобі воно не треба)
Тебе має цікавити хто тебе замінить , як рядовий склад. Офіцери тебе не замінять ніколи
Ну чого так банально зістрибуєш?))
Може я просто хочу знати, чи ми десь тут пересічемось ;)

Чи тобі соромно, що ти обрав "перебирати папірчики в тилу"?
Ні?
Ну тоді тобі нема чого приховувати, розказуй! :D
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:52

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Тех кого ценят бусиками не ловят.
В граніт!©👍

Тепер зрозуміло, чого мене не бусіфіцировали

Ценят :D
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:56

  Hotab написав:Но психологом (лейтенантом) в штаб бригады (в тепле и сухо) лично тебя запросто могли бы взять
тут тебе писал форумчанин что после высшего лётного училища кому то отказали в летний отряд, а психологов конечно возьмут) ты ещё тот мечтатель. Чтобы устроится психологом в школу надо 3куе взятку дать, потому что психологов как грязи, гораздо больше лётчиков. Дальше школьный психолог и нейробиолог мягко говоря не одно и тоже. Это как пилоты дельтоплана и истребителя. Кто будет определять нужность именно этого специалиста? Военком такого слова не слышал нейробиология. Есть психологи которые специализируется только на аутизме. Он точно нужен бригаде? А кто его подменит?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 лип, 2024 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:57

  Hotab написав:detroytred
Я (А) є такі симптоми?

Ні, звісно.
Додав суто, як можливий варіант.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:59

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Тех кого ценят бусиками не ловят.
В граніт!©👍

Тепер зрозуміло, чого мене не бусіфіцировали

Ценят :D

Угу. Це не твоя заслуга, а недолік системи))
Такий супервмотривований парубок і досі не в самому необхідно актуальному для країни місці.

Але ж ти там про папірчик, який ти групі оповіщення показав, впустив.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 02 лип, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:59

Hotab
Вы пытаетесь что-то доказать людям, которые в принципе не хотят в армию. Ни на каких условиях.
Бесполезное занятие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но как рекрутировать в пехоту. Вы так и не ответили. Общие слова, как и у vitaliiangel.
Треба зробити так, щоб не було потрібно багато піхоти. Русня навязала нам війну по своїм правилам минулого сторіччя,з окопів залізяччям кидатися один по одному, ми втягнулися ( і не без "допомоги" партнерів). Скільки не змотивуй, не спіймай, папуасів не завези - у русні її буде все одне завжди (піхоти та залізячча) буде більше . А ще в них є ракети, літаки, повна переваг в повітрі, допомога союзників (не партнерів). Цікаво. проковтнуть корейців наші " партнери"? Це взагалі про нашу війну, шлях в нікуди. Без технологічної зброї, без літаків, без ППО, врешті решт без закриття неба "партнерскими" силами - все до сраці, м'ясом ми не виграємо.Навіщо нам піхота?
...мабуть на День Незалежності ми нарешті побачимо перший Ф16.Урочисто пролетить над Києвом та швиденько назад до Польщі
Востаннє редагувалось d44 в Вів 02 лип, 2024 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 20:04

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Но психологом (лейтенантом) в штаб бригады (в тепле и сухо) лично тебя запросто могли бы взять
тут тебе писал форумчанин что после высшего лётного училища кому то отказали в летний отряд, а психологов конечно возьмут) ты ещё тот мечтатель. Чтобы устроится психологом в школу надо 3куе взятку дать, потому что психологов как грязи, гораздо больше лётчиков. Дальше школьный психолог и нейробиолог мягко говоря не одно и тоже. Это как пилоты дельтоплана и истребителя. Кто будет определять нужность именно этого специалиста? Военком такого слова не слышал нейробиология. Есть психологи которые специализируется только на аутизме. Он точно нужен бригаде? А кто его подменит?

У vitaliiangel явно биполярочка

То он - "директор" и ему никак нельзя в ЗСУ, пока должность ком.полка не предложат ...
То - школьная психолог, которая тоже не хочет в ЗСУ, бо в окоп попадёт

Как это всё развидеть ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 20:06

  ЛАД написав:Hotab
Вы пытаетесь что-то доказать людям, которые в принципе не хотят в армию. Ни на каких условиях.
Бесполезное занятие.

ЛАД, здесь просто

В принципе, не хочешь в ЗСУ, не хочешь помогать ЗСУ - заткни хлебало
И не пости десятки сообщений в сутки

Формула офигенно простая, железобетонная
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