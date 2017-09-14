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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 892889298930893189328933>
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 20:10

  d44 написав:Русня навязала нам війну по своїм правилам минулого сторіччя,з окопів залізяччям кидатися один по одному, ми втягнулися ( і не без "допомоги" партнерів). Скільки не змотивуй, не спіймай, папуасів не завези - у русні її буде все одне завжди (піхоти та залізячча) буде більше
одно время смотрел интервью с пленными чтобы для себя понять портрет их боевого пэрэсичного. Как правило без образования, из какой то периферийной жопы, где либо нет работы либо копейки, без каких либо амбиций (кроме срубить бабла по легкому) . Ни один не понимал какие могут быть последствия, то есть невысокий iq. Многие имели проблемы с законом и с кредитами. Если мы хотим так же воевать я описал примерный портрет кого надо бусифицировать.

Наши думают воевать как русня только совершенно другими людьми, с высшим образованием и с ценным опытом. Дешевле айфоны в орков кидать, чем воевать такой ценой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 лип, 2024 20:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 20:10

  d44 написав:
  ЛАД написав:Но как рекрутировать в пехоту. Вы так и не ответили. Общие слова, как и у vitaliiangel.
Треба зробити так, щоб не було потрібно багато піхоти. Русня навязала нам війну по своїм правилам минулого сторіччя,з окопів залізяччям кидатися один по одному, ми втягнулися ( і не без "допомоги" партнерів). Скільки не змотивуй, не спіймай, папуасів не завези - у русні її буде все одне завжди (піхоти та залізячча) буде більше . А ще в них є ракети, літаки, повна переваг в повітрі, допомога союзників (не партнерів). Цікаво. проковтнуть корейців наші " партнери"? Це взагалі про нашу війну, шлях в нікуди. Без технологічної зброї, без літаків, без ППО, врешті решт без закриття неба "партнерскими" силами - все до сраці, м'ясом ми не виграємо.Навіщо нам піхота?

Любая "технологічна зброя, літаки, ППО" не решают проблему, а только помогают. Победа достигается на земле. Хотя, конечно, всё это необходимо и сильно облегчает работу пехоты.
И как мы могли не "втягнутися в таку війну"?
Были варианты?
И, кстати, "русня" тоже не рассчитывала на такую войну, полагались изначально на свои ракеты, авиацию, преимущество в танках и т.д. И планировали именно СВО, а не войну.
А "закриття неба "партнерскими" силами"... Это фактическое участие "партнёров в войне с РФ. На такой риск они не готовы. Возможно, и правильно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 20:11

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Повторю, у "директора захолустного завода" есть другие возможности для поиска и найма "голов". Хотя тоже непростая задача.
Но всё же не надо уходить при помощи аналогий от темы.
Расскажите, как "рекрутировать" человека в пехоту без принудиловки.
Не в отдельных случаях, а массово.

Ну так вы же и решили неудачными аналогиями вопрос прояснять :D
Так а нечего рассказывать. Вопрос времен Революции (в Штатах): "а как правовыми методами закрыть потребность в рабском труде?"...

1. Юг таки сильно пострадал (экономически) от отмены рабства.
2. Неграм после отмены рабства всё равно некуда было особо податься, кроме как на те же плантации.
И зачем ходить так далеко, можно вспомнить и нашу историю - отмена крепостного права. Примерно в то же время.
Но как рекрутировать в пехоту. Вы так и не ответили. Общие слова, как и у vitaliiangel.

Так не ответил я потому, что это общефилософский вопрос из разряда "как сделать всех людей счастливыми?" или "как добиться мира во всем мире?" - подобная благоглупость...
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 20:13

  ЛАД написав:
  detroytred написав:vitaliiangel
Нюанс --- на відміну від цивілки, вважається, що командири повинні виховати-зробити доброго бійця з будь-кого. Хоч з бусифікованого.

Оце згоден -- спадщина совдепу.
Але від неї не відмовились не самі військові, а політична влада країни -- цивільні.
Військові не проти, щоб цивілка постачала до війська лише вмотивованих.

Где их взять в нужном для войны количестве?
Подозреваю, что для настоящей войны в духе 2 МВ (или сегодняшней нашей) их не найдут ни в одной развитой стране.

Я вибачаюсь, що встряю, але вже до когось починає доходити. Почекаємо ще пару років, може і до ОП дійде.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 20:14

  _hunter написав:
  ЛАД написав:.............
Но как рекрутировать в пехоту. Вы так и не ответили. Общие слова, как и у vitaliiangel.

Так не ответил я потому, что это общефилософский вопрос из разряда "как сделать всех людей счастливыми?" или "как добиться мира во всем мире?" - подобная благоглупость...

Верно.
Поэтому остаётся - принудиловка.
И деваться некуда, хотя бы и хотелось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 20:15

  ЛАД написав:
  d44 написав:
  ЛАД написав:Но как рекрутировать в пехоту. Вы так и не ответили. Общие слова, как и у vitaliiangel.
Треба зробити так, щоб не було потрібно багато піхоти. Русня навязала нам війну по своїм правилам минулого сторіччя,з окопів залізяччям кидатися один по одному, ми втягнулися ( і не без "допомоги" партнерів). Скільки не змотивуй, не спіймай, папуасів не завези - у русні її буде все одне завжди (піхоти та залізячча) буде більше . А ще в них є ракети, літаки, повна переваг в повітрі, допомога союзників (не партнерів). Цікаво. проковтнуть корейців наші " партнери"? Це взагалі про нашу війну, шлях в нікуди. Без технологічної зброї, без літаків, без ППО, врешті решт без закриття неба "партнерскими" силами - все до сраці, м'ясом ми не виграємо.Навіщо нам піхота?

Любая "технологічна зброя, літаки, ППО" не решают проблему, а только помогают. Победа достигается на земле. Хотя, конечно, всё это необходимо и сильно облегчает работу пехоты.
И как мы могли не "втягнутися в таку війну"?
Были варианты?
И, кстати, "русня" тоже не рассчитывала на такую войну, полагались изначально на свои ракеты, авиацию, преимущество в танках и т.д. И планировали именно СВО, а не войну.
А "закриття неба "партнерскими" силами"... Это фактическое участие "партнёров в войне с РФ. На такой риск они не готовы. Возможно, и правильно.

Для лікбезу, кидаю Вам почитати (навіть на російській мові, не дякуйте):
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D1%8F

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%BD%D0%B0
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 20:17

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:.............
Но как рекрутировать в пехоту. Вы так и не ответили. Общие слова, как и у vitaliiangel.

Так не ответил я потому, что это общефилософский вопрос из разряда "как сделать всех людей счастливыми?" или "как добиться мира во всем мире?" - подобная благоглупость...

Верно.
Поэтому остаётся - принудиловка.
И деваться некуда, хотя бы и хотелось.

Коли закінчаться ті кого можуть "принуждать"/другосортні/ухилянти - що плануєте робити?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 20:21

  Успіх написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:А можна її тут написати, як саме вона звучить?
І де саме зараз, чи то вже 2 міс. тому влаштувався Хотаб?

Тобі воно не треба)
Тебе має цікавити хто тебе замінить , як рядовий склад. Офіцери тебе не замінять ніколи
Ну чого так банально зістрибуєш?))
Може я просто хочу знати, чи ми десь тут пересічемось ;)

Чи тобі соромно, що ти обрав "перебирати папірчики в тилу"?
Ні?



1. Не пересічемось
2. Паперову роботу ненавиджу. Власний ноут вмикаю рідше 1 разу на місяць, «службового» не маю.


Ну тоді тобі нема чого приховувати, розказуй!

Це ти протираючи соляркою снаряди там після рюмахи стресознімача вирішив що у мене є, чого нема?))

Роби свою роботу, офіцерам в анус не заглядай))
Розбалував тебе Детройт, в один ряд поставив, за вухом чухає. А тебе треба 3.14дити, щоб знав своє місце)))


Віталя, я давно зробив висновок , що комплектування авіаційних частин для ТЦК або взагалі не є завданням, або на останньому місці. Кажуть там якість високі хабарі навіть, щоб туди потрапити (думаю це не про льотні спеціальності, але тим не менше). Як би там не було, у них там завдання комплектації мотокопитних бригад. Тому я і кажу про потенційну посаду для тебе саме в мотокопитну бригаду. Туди беруть , і активно. Коли я був в ТЦК (кілька разів) офіцерам завжди пропонували список на вибір. Більшість посад це управління бригади. Тобто штаб.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 02 лип, 2024 20:28, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 20:21

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:.............
Но как рекрутировать в пехоту. Вы так и не ответили. Общие слова, как и у vitaliiangel.

Так не ответил я потому, что это общефилософский вопрос из разряда "как сделать всех людей счастливыми?" или "как добиться мира во всем мире?" - подобная благоглупость...

Верно.
Поэтому остаётся - принудиловка.
И деваться некуда, хотя бы и хотелось.

Два советских пенсионера вспомнили принудиловку

Потому что, на другое мозгов не хватает

Уже была принудиловка, с 1917 по 1991 годы, результат известен.
Счастлив принудительно не будешь

ИСЧХ, оба сильно смотрят в сторону Германии.
А здесь в Украине, для Украины рассуждают о принудиловки

Вы хотите принудиловки для других, от своего имени, чтобы вы принуждали
А себе и своим родственникам - жизнь в Германии
Путь парторгов всех уровней

PS. Почти все родственники генсеков живут за границей. И это началось ещё при СССР.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 20:25

  BIGor написав:.........
Для лікбезу, кидаю Вам почитати (навіть на російській мові, не дякуйте):
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D1%8F

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%BD%D0%B0

Что вы хотели сказать?
В своё время я читал это в более серьёзных источниках, чем Вики.

Коли закінчаться ті кого можуть "принуждать"/другосортні/ухилянти - що плануєте робити?

Мне уже планировать нечего.
Планировать надо молодым (хотя бы по сравнению со мной :) ).
И я не президент, не премьер, не нач. Генштаба и даже не депутат. :)
ЛАД
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