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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:32
Hotab написав:
Віталія, я давно зробив висновок , що комплектування авіаційних частин для ТЦК або взагалі не є завданням, або на останньому місці. Кажуть там якість високі хабарі навіть, щоб туди потрапити (думаю це не про льотні спеціальності, але тим не менше). Як би там не було, у них там завдання комплектації мотокопитних бригад. Тому я і кажу про потенційну посаду для тебе саме в мотокопитну бригаду. Туди беруть , і активно. Коли я був в ТЦК (кілька разів) офіцерам завжди пропонували список на вибір. Більшість посад це управління бригади. Тобто штаб.
ну саме так, напевно, все ж від майора та вище. звичайні мамлеі-лейтенанти-ст(рашні)лейтенанти - напевно таки всі в поля, взводи наставляти на шлях істинний.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:36
Hotab
Привет Хоттабычь .
Здоровья и Удачи !
Я сегодня имел беседу с ним .
Он написал что сам будет выбирать и должность и профессию .
Редкий человек , высшее образование ........
Хоть бы его мимо ТЦК не пронесло , ведь будет жить и думать что невероятно умный .
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:37
vitaliiangel написав: d44 написав:
Русня навязала нам війну по своїм правилам минулого сторіччя,з окопів залізяччям кидатися один по одному, ми втягнулися ( і не без "допомоги" партнерів). Скільки не змотивуй, не спіймай, папуасів не завези - у русні її буде все одне завжди (піхоти та залізячча) буде більше
одно время смотрел интервью с пленными чтобы для себя понять портрет их боевого пэрэсичного. Как правило без образования, из какой то периферийной жопы, где либо нет работы либо копейки, без каких либо амбиций (кроме срубить бабла по легкому) . Ни один не понимал какие могут быть последствия, то есть невысокий iq. Многие имели проблемы с законом и с кредитами. Если мы хотим так же воевать я описал примерный портрет кого надо бусифицировать.
Наши думают воевать как русня только совершенно другими людьми, с высшим образованием и с ценным опытом. Дешевле айфоны в орков кидать, чем воевать такой ценой.
Папуасами/чінгачкуками!
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:39
vitaliiangel написав: d44 написав:
Русня навязала нам війну по своїм правилам минулого сторіччя,з окопів залізяччям кидатися один по одному, ми втягнулися ( і не без "допомоги" партнерів). Скільки не змотивуй, не спіймай, папуасів не завези - у русні її буде все одне завжди (піхоти та залізячча) буде більше
одно время смотрел интервью с пленными чтобы для себя понять портрет их боевого пэрэсичного. Как правило без образования, из какой то периферийной жопы, где либо нет работы либо копейки, без каких либо амбиций (кроме срубить бабла по легкому) . Ни один не понимал какие могут быть последствия, то есть невысокий iq. Многие имели проблемы с законом и с кредитами. Если мы хотим так же воевать я описал примерный портрет кого надо бусифицировать.
Наши думают воевать как русня только совершенно другими людьми, с высшим образованием и с ценным опытом. Дешевле айфоны в орков кидать, чем воевать такой ценой.
Дивитися інтерв'ю з підібраними (бо відбирають те, що цікаво глядачу) чмонями - ніяк не дасть реального уявлення про особовий склад противника.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:39
wild.tomcat
ну саме так, напевно, все ж від майора та вище.
Не знаю, всі «кандидати» були в цивільному.
Загалом в мотокопитній бригаді «навскідку» в лінійних підрозділах офіцерів менше ніж в управлінні бригади. Але я не впевнений.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:44
Успіх написав: pesikot написав:
В принципе, не хочешь в ЗСУ, не хочешь помогать ЗСУ - заткни хлебало
И не пости десятки сообщений в сутки
Формула офигенно простая, железобетонная
Це ж стосується Флер і її чоловіка, чи не так?
Якщо свого чоловіка бережеш, то заткни хлебало і не посилай інших в окоп!
Я ж не чоловік fler
(Боже збав), нащо це мені ? ... )
Але, якщо її чоловік ремонтує авто для ЗСУ ...
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:50
ЛАД написав:Hotab
Вы пытаетесь что-то доказать людям, которые в принципе
не хотят в армию. Ни на каких условиях.
Бесполезное занятие.
Десь місяць тому я ставив питання до учасників форуму: за яких умов особисто ви (не дивлячись на бронь, відстрочку, стан здоров'я, відсутність повістки і т.д.) завтра підете на фронт?
Цікаво було узагальнити картину.
Кажись, лише чоловіка 4 розповіли. І все.
Хероїчно патріотичний Песікіт, в якого все просто, відмовчався.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:50
Faceless
Добрый вечер .
Я принимал военнопленных и своих и чужих .
Все они понимают , все что рассказывают в первые часы , дни , недели основано только на жажде наживы и ......авось пронесет .
Даже когда обрабатываешь их ( антропология , рентген , химанализ , кровь ) они уже дышат по другому и ухмыляться -пронесло .
...... а наши когда приходят .......
........ лучше бы наши в плен не брали орков ......
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:52
Успіх написав: Hotab написав:
Не пересічемось
Ну, раз ти так злився і так все, наче, засекречено, то...
То будемо вважати, що ти залишився в тилу прибирати туалети)))
)
Сміливі у нас протирачі снарядів на дистанції «інтернет»))
Звільняйся по догляду за котом, як планував) Розкажеш мені все це))
Я буду уважно слухати розповіді 8-классника)
То будемо вважати, що ти
Яка мені різниця що ти там будеш вважати?)))
Невже ти вважаєш мені важлива твоя думка про мене?
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 02 лип, 2024 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:56
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:
В принципе, не хочешь в ЗСУ, не хочешь помогать ЗСУ - заткни хлебало
И не пости десятки сообщений в сутки
Формула офигенно простая, железобетонная
Це ж стосується Флер і її чоловіка, чи не так?
Якщо свого чоловіка бережеш, то заткни хлебало і не посилай інших в окоп!
Я ж не чоловік fler
(Боже збав), нащо це мені ? ... )Але, якщо її чоловік ремонтує авто для ЗСУ ..
.
Ооооооо, як ти відстав від життя!
Її чоловік СПЕЦІАЛЬНО вже давно пішов на таке підприємство, де дають бронь!
Тому вона і далі сміливо посилає всіх на ліво і на право в окопи... - її ж то чоловіку нічого не загрожує!
Покищо
І це минеться...©
п.с.
"Боже збав" - це теж було сильно!)))
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