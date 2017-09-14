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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:57
Щоразу дивуюсь крайній єб**сті кацапів - чи не ціла країна божевільних з суіцидальними нахилами, яким подобається добровільно здихати/калічитись на чужій території за сортирне вялічіє.
Додано: Вів 02 лип, 2024 20:57
На Україну чекають хороші новини щодо постачання систем ППО на саміті НАТО у Вашингтоні, повідомляє Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого представника Держдепартаменту США.
Чиновник на умовах анонімності заявив, що на саміті США планує зробити кілька нових заяв з питань протиповітряної оборони для України.
«Ви чули, що українці прагнуть отримати додаткові Patriot або аналогічні системи. І я думаю, у нас є для них додаткові хороші новини на цьому фронті», — сказав він.
Додано: Вів 02 лип, 2024 20:58
Странно, но поверю
Хотя...
Додано: Вів 02 лип, 2024 20:58
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що незабаром буде оголошено про виділення для України нового пакету військової допомоги на понад 2,3 мільярда доларів. Про це Остін сказав у вівторок під час зустрічі у Вашингтоні з міністром оборони України Рустемом Умєровим, повідомляє "Голос Америки".
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“До пакету увійдуть ракети для протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інші критичні боєприпаси із запасів США", – уточнив міністр оборони США.
Зазначається, що пакет буде надано з наявних запасів США.
Додано: Вів 02 лип, 2024 21:04
"Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог", - написав Ігнат у фейсбуку.
За його версією, українські сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.
Як Україна може захистити свої літаки
Видання пише, що є очевидні кроки, які українські командири могли б зробити для захисту своїх літаків.
По-перше, відвести оперативні літаки від баз, розташованих найближче до Росії.
"Українські війська мають доступ приблизно до 20 великих авіабаз, десятків невеликих аеродромів і навіть злітно-посадкових смуг, розкиданих по всій країні. Кожен український літак щонайменше долає сотні кілометрів. Немає жодних причин тримати Су-27 на аеродромі за 150 км від лінії фронту", - пише видання.
Однак цього, на думку Forbes, недостатньо, оскільки Росія має балістичні та крилаті ракети, які можуть бити по всій Україні. Тож українське командування має постійно переміщати свої літаки та екіпажі.
Російські удари по припаркованих літаках мають змусити українців бути непередбачуваними, вважають автори статті. Вони також радять побудувати посилені укриття для захисту літаків і розмістити більше хибних цілей.
Втім, що б не вирішили зробити українці для захисту своїх літаків, їм потрібно робити це швидко, зазначає видання.
Додано: Вів 02 лип, 2024 21:10
Так і шо ?
На СТО, де ремонтують авто ЗСУ, теж може бути бронь
У мене особисто немає броні, я працюю не на критичному
Проте і не бусіфіцирують
Як мене бусіфіцирують, то чекай мене.
Копати будешь вдвічі швидше і вдвіче більше )))
Додано: Вів 02 лип, 2024 21:11
наші уїбани на третьому році активної війни ставлять залишки літаків купкою і без укриття, щоб москвинам було зручніше їх нищити.
НАТО, а чому не даєш Ф-16?
Додано: Вів 02 лип, 2024 21:27
Почему-то некоторые не понимают необходимые условия для проведения контрнаступления в направления до границ 1991 года? Ок. Напомню их с учетом реальности.
1. Подавление/поражение ПВО/ПРО росии и основных заводов по их производству.
2. Применение авиации украинских союзников для завоевания превосходства в воздухе и блокирования бомбардировок Украины с территории террористического нацистского государства росия (150-200 штук F-16, 30 штук F-35 плюс пяток бомбардировщиков последного поколения).
3. Ввод военного контингента союзнических войск для оказания гуманитарной помощи Украине по очистке наших территорий от нацистской вооруженной заразы из росии. (300000 человек с вооружением и техникой)
4. Омолаживание ВСУ до среднего возраста в ~27-30 лет за счет снижение призывного возраста до 20-40 лет. Деды выполнили свою роль - хватит позорить ВСУ.
5. Достижение пятикратного преимущества в артиллерии с БК над артиллерией нацистов из росии.
Если эти задачи не решаются за три года, то война проиграна. А что из пяти приведенных пунктов выполнено?
ТЦК ставит всех прибывших для обновления данных на воинский учет, полностью игнорируя данные о причинах, по которым вас могли исключить с него ранее. Значит 4 пункт не решается.
КАБы заменили артиллерию росии, сведя на нет поставки БК нам от союзников. 5-й пункт пока не достижим без 2-го. О 3-м пункте полнейший молчок, что не совсем плохо. А вот о 2-м пункте много пиздежа в сми, что свидетельствует о полной лаже и дезинформации в вопросе скорых поставок нам F-16, немасштабное применение которых бросит тень на эти неплохие машины, хотя уже и устаревшие. Скорее всего их не будет вообще.
1-й пункт выполнить не получается. Хотя определенные успехи есть, но кремль из своих запасов быстро восполняет потери свои. Если решать эту задачу по изобретательским алгоритмам, то получится, что эффективные удары надо наносить из космоса, а это точно не сделает Украина, которая не имеет ВКС.
Додано: Вів 02 лип, 2024 21:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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PS. Про що домовлятись з нелюдями ? Вони хочуть вбивати
Додано: Вів 02 лип, 2024 21:35
Згідно з однією легендою.
Інша легенда- працює на оборонному підприємстві, де бусіфікували його колегу, у якого троє дітей і який непритомнів на полігоні.
Самої ж fler доповідають усі міністерства, особливо Федоров.
Там ще було за секс вночі, вона миється перед тим як, а потім після.
Так ось, я тільки збирався запитать, але її повідмлення видалили, чи знає її чоловік звідки такий перерозхід води? Причому у місті, де ця вода- дефіцит.
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