Тут недавно было видео с лысым работником в области журналистики, которому поддакивает и которого подозрительно внимательно слушает только его жена. Забыл его фамилию . Но он еще отличился в кулачных боях с манекеном, демонстрировав фантастическую технику нанесения ударов.
Так вот он пытался с умным видом донести на очередном видео, что ему стали известны!!! предложение кремля через орбана о мире на условиях возврата Запорожской и Херсонской областей Украине. Это 100% кремлевский фейк и манипуляции. Цель манипуляции очевидна - обвинить и дискредитировать президента Украины в вопросе не завершения кровопролитной войны. Никто территории оставлять не собирается. Там ведь размещен самый важный захваченный кремлем украинский актив - ЗАЭС. Ну, и вопрос прессной воды для Крыма также заключается в этих территориях.