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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8930893189328933
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 21:37

Тут недавно было видео с лысым работником в области журналистики, которому поддакивает и которого подозрительно внимательно слушает только его жена. Забыл его фамилию :). Но он еще отличился в кулачных боях с манекеном, демонстрировав фантастическую технику нанесения ударов.

Так вот он пытался с умным видом донести на очередном видео, что ему стали известны!!! предложение кремля через орбана о мире на условиях возврата Запорожской и Херсонской областей Украине. Это 100% кремлевский фейк и манипуляции. Цель манипуляции очевидна - обвинить и дискредитировать президента Украины в вопросе не завершения кровопролитной войны. Никто территории оставлять не собирается. Там ведь размещен самый важный захваченный кремлем украинский актив - ЗАЭС. Ну, и вопрос прессной воды для Крыма также заключается в этих территориях.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 21:42

  _hunter написав:Странно, но поверю
в киеапастрансе 1500 вакансий.
В настоящее время в предприятии "Київпасстранс" более 1500 вакансий по разным направлениям никем не заняты
почему бы им не прислушаться к местным адептам принудиловки и не бусиковать их?

Даже обойдя юридические тонкости (допустим бусиковать разрешили всем, а не только ТЦК) в пастрансе прекрасно понимают что это будут за люди, которые в лучшем случае не выйдут на работу. В худшем поломают технику и натворят кучу ДТП.


Принудиловка только от некомпетентности. Люди не знают и не умеют подбирать и мотивировать персонал. А может и не хотят уметь.

Периодически возникают дефициты тех или других специалистов, я помню дефицит дальнобойщиков, им тогда подняли оплату с 500 до 3куе. Киеапастранс завтра поставит 3куе и вакансии закроются за месяц. Компетентность стоит денег.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 21:47

  vitaliiangel написав:Периодически возникают дефициты тех или других специалистов, я помню дефицит дальнобойщиков, им тогда подняли оплату с 500 до 3куе. Киеапастранс завтра поставит 3куе и вакансии закроются за месяц. Компетентность стоит денег.

Тоді потрібно піднімать плату за проїзд до ~200 гривень за поїздку.
Water
 
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