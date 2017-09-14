Додано: Вів 02 лип, 2024 21:27

Почему-то некоторые не понимают необходимые условия для проведения контрнаступления в направления до границ 1991 года? Ок. Напомню их с учетом реальности.



1. Подавление/поражение ПВО/ПРО росии и основных заводов по их производству.



2. Применение авиации украинских союзников для завоевания превосходства в воздухе и блокирования бомбардировок Украины с территории террористического нацистского государства росия (150-200 штук F-16, 30 штук F-35 плюс пяток бомбардировщиков последного поколения).



3. Ввод военного контингента союзнических войск для оказания гуманитарной помощи Украине по очистке наших территорий от нацистской вооруженной заразы из росии. (300000 человек с вооружением и техникой)



4. Омолаживание ВСУ до среднего возраста в ~27-30 лет за счет снижение призывного возраста до 20-40 лет. Деды выполнили свою роль - хватит позорить ВСУ.



5. Достижение пятикратного преимущества в артиллерии с БК над артиллерией нацистов из росии.



Если эти задачи не решаются за три года, то война проиграна. А что из пяти приведенных пунктов выполнено?



ТЦК ставит всех прибывших для обновления данных на воинский учет, полностью игнорируя данные о причинах, по которым вас могли исключить с него ранее. Значит 4 пункт не решается.



КАБы заменили артиллерию росии, сведя на нет поставки БК нам от союзников. 5-й пункт пока не достижим без 2-го. О 3-м пункте полнейший молчок, что не совсем плохо. А вот о 2-м пункте много пиздежа в сми, что свидетельствует о полной лаже и дезинформации в вопросе скорых поставок нам F-16, немасштабное применение которых бросит тень на эти неплохие машины, хотя уже и устаревшие. Скорее всего их не будет вообще.



1-й пункт выполнить не получается. Хотя определенные успехи есть, но кремль из своих запасов быстро восполняет потери свои. Если решать эту задачу по изобретательским алгоритмам, то получится, что эффективные удары надо наносить из космоса, а это точно не сделает Украина, которая не имеет ВКС.