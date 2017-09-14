Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що незабаром буде оголошено про виділення для України нового пакету військової допомоги на понад 2,3 мільярда доларів. Про це Остін сказав у вівторок під час зустрічі у Вашингтоні з міністром оборони України Рустемом Умєровим, повідомляє "Голос Америки".
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Блінкен: Напередодні саміту НАТО будуть нові оголошення щодо посилення української ППО “До пакету увійдуть ракети для протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інші критичні боєприпаси із запасів США", – уточнив міністр оборони США.
Зазначається, що пакет буде надано з наявних запасів США.
"Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог", - написав Ігнат у фейсбуку. За його версією, українські сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.
Як Україна може захистити свої літаки Видання пише, що є очевидні кроки, які українські командири могли б зробити для захисту своїх літаків. По-перше, відвести оперативні літаки від баз, розташованих найближче до Росії. "Українські війська мають доступ приблизно до 20 великих авіабаз, десятків невеликих аеродромів і навіть злітно-посадкових смуг, розкиданих по всій країні. Кожен український літак щонайменше долає сотні кілометрів. Немає жодних причин тримати Су-27 на аеродромі за 150 км від лінії фронту", - пише видання. Однак цього, на думку Forbes, недостатньо, оскільки Росія має балістичні та крилаті ракети, які можуть бити по всій Україні. Тож українське командування має постійно переміщати свої літаки та екіпажі. Російські удари по припаркованих літаках мають змусити українців бути непередбачуваними, вважають автори статті. Вони також радять побудувати посилені укриття для захисту літаків і розмістити більше хибних цілей. Втім, що б не вирішили зробити українці для захисту своїх літаків, їм потрібно робити це швидко, зазначає видання. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D
Успіх написав:Ооооооо, як ти відстав від життя! Її чоловік СПЕЦІАЛЬНО вже давно пішов на таке підприємство, де дають бронь! Тому вона і далі сміливо посилає всіх на ліво і на право в окопи... - її ж то чоловіку нічого не загрожує! Покищо
Почему-то некоторые не понимают необходимые условия для проведения контрнаступления в направления до границ 1991 года? Ок. Напомню их с учетом реальности.
1. Подавление/поражение ПВО/ПРО росии и основных заводов по их производству.
2. Применение авиации украинских союзников для завоевания превосходства в воздухе и блокирования бомбардировок Украины с территории террористического нацистского государства росия (150-200 штук F-16, 30 штук F-35 плюс пяток бомбардировщиков последного поколения).
3. Ввод военного контингента союзнических войск для оказания гуманитарной помощи Украине по очистке наших территорий от нацистской вооруженной заразы из росии. (300000 человек с вооружением и техникой)
4. Омолаживание ВСУ до среднего возраста в ~27-30 лет за счет снижение призывного возраста до 20-40 лет. Деды выполнили свою роль - хватит позорить ВСУ.
5. Достижение пятикратного преимущества в артиллерии с БК над артиллерией нацистов из росии.
Если эти задачи не решаются за три года, то война проиграна. А что из пяти приведенных пунктов выполнено?
ТЦК ставит всех прибывших для обновления данных на воинский учет, полностью игнорируя данные о причинах, по которым вас могли исключить с него ранее. Значит 4 пункт не решается.
КАБы заменили артиллерию росии, сведя на нет поставки БК нам от союзников. 5-й пункт пока не достижим без 2-го. О 3-м пункте полнейший молчок, что не совсем плохо. А вот о 2-м пункте много пиздежа в сми, что свидетельствует о полной лаже и дезинформации в вопросе скорых поставок нам F-16, немасштабное применение которых бросит тень на эти неплохие машины, хотя уже и устаревшие. Скорее всего их не будет вообще.
1-й пункт выполнить не получается. Хотя определенные успехи есть, но кремль из своих запасов быстро восполняет потери свои. Если решать эту задачу по изобретательским алгоритмам, то получится, что эффективные удары надо наносить из космоса, а это точно не сделает Украина, которая не имеет ВКС.
Станіслав Вакуленко трагічно загинув 1 березня 2022 року. Того ранку він найняв автівку, щоб дістатися до лікарні. Близько 8-ї ранку виїхав із містечка Ічня до Прилук, що на Чернігівщині. Біля села Ольшана російські військові обстріляли цивільний автомобіль. Станіслав і водій Олександр Шабанов, який віз його того ранку, загинули.
Дочка загиблого розказує, що, ймовірно, чоловіка ранили в плече. Він або вийшов з машини та підняв руки, або тікав. Знайшли його на дорозі, він лежав із піднятими руками.
Тіла ще добу лежали на місці вбивства, через обстріли ніхто не міг забрати їх.
Винних у вбивстві Олександра Шабанова та Станіслава Вакуленка встановили. Це двоє солдатів таманської дивізії – 27-річний кирило бойков та 26-річний артем разінкін. У березні 2024-го їх заочно засудили до довічного ув’язнення
PS. Про що домовлятись з нелюдями ? Вони хочуть вбивати
pesikot написав:Але, якщо її чоловік ремонтує авто для ЗСУ ...
Згідно з однією легендою. Інша легенда- працює на оборонному підприємстві, де бусіфікували його колегу, у якого троє дітей і який непритомнів на полігоні. Самої ж fler доповідають усі міністерства, особливо Федоров. Там ще було за секс вночі, вона миється перед тим як, а потім після. Так ось, я тільки збирався запитать, але її повідмлення видалили, чи знає її чоловік звідки такий перерозхід води? Причому у місті, де ця вода- дефіцит.
Ukrainian написав:Як Україна може захистити свої літаки Видання пише, що є очевидні кроки, які українські командири могли б зробити для захисту своїх літаків.
наші уїбани на третьому році активної війни ставлять залишки літаків купкою і без укриття, щоб москвинам було зручніше їх нищити. НАТО, а чому не даєш Ф-16?
Почему-то некоторые не понимают необходимые условия для проведения контрнаступления в направления до границ 1991 года? Ок. Напомню их с учетом реальности.
1. Подавление/поражение ПВО/ПРО росии и основных заводов по их производству.
2. Применение авиации украинских союзников для завоевания превосходства в воздухе и блокирования бомбардировок Украины с территории террористического нацистского государства росия (150-200 штук F-16, 30 штук F-35 плюс пяток бомбардировщиков последного поколения).
3. Ввод военного контингента союзнических войск для оказания гуманитарной помощи Украине по очистке наших территорий от нацистской вооруженной заразы из росии. (300000 человек с вооружением и техникой)
4. Омолаживание ВСУ до среднего возраста в ~27-30 лет за счет снижение призывного возраста до 20-40 лет. Деды выполнили свою роль - хватит позорить ВСУ.
5. Достижение пятикратного преимущества в артиллерии с БК над артиллерией нацистов из росии.
Если эти задачи не решаются за три года, то война проиграна. А что из пяти приведенных пунктов выполнено?
ТЦК ставит всех прибывших для обновления данных на воинский учет, полностью игнорируя данные о причинах, по которым вас могли исключить с него ранее. Значит 4 пункт не решается.
КАБы заменили артиллерию росии, сведя на нет поставки БК нам от союзников. 5-й пункт пока не достижим без 2-го. О 3-м пункте полнейший молчок, что не совсем плохо. А вот о 2-м пункте много пиздежа в сми, что свидетельствует о полной лаже и дезинформации в вопросе скорых поставок нам F-16, немасштабное применение которых бросит тень на эти неплохие машины, хотя уже и устаревшие. Скорее всего их не будет вообще.
1-й пункт выполнить не получается. Хотя определенные успехи есть, но кремль из своих запасов быстро восполняет потери свои. Если решать эту задачу по изобретательским алгоритмам, то получится, что эффективные удары надо наносить из космоса, а это точно не сделает Украина, которая не имеет ВКС.
Востаннє редагувалось buratinyo в Вів 02 лип, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
В настоящее время в предприятии "Київпасстранс" более 1500 вакансий по разным направлениям никем не заняты
почему бы им не прислушаться к местным адептам принудиловки и не бусиковать их?
Даже обойдя юридические тонкости (допустим бусиковать разрешили всем, а не только ТЦК) в пастрансе прекрасно понимают что это будут за люди, которые в лучшем случае не выйдут на работу. В худшем поломают технику и натворят кучу ДТП.
Принудиловка только от некомпетентности. Люди не знают и не умеют подбирать и мотивировать персонал. А может и не хотят уметь. Простые решения напакуем гречкосеев и они будут нас (власть) защищать. Для власти обычный человек не представляет ценности от слова вообще. Никого не интересует какое там у тебя образование, опыт и компетенции. Надо люди в пехоту, все идут в пехоту. Как в совке. Партия сказала и все идут выполнять.
Периодически возникают дефициты тех или других специалистов, я помню дефицит дальнобойщиков, им тогда подняли оплату с 500 до 3куе. Киевпастранс завтра поставит 3куе и вакансии закроются за месяц. Компетентность стоит денег. Никто не хочет 25 лет получать ценный опыт, чтобы потом его запаковали копать окопы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 лип, 2024 21:50, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:Периодически возникают дефициты тех или других специалистов, я помню дефицит дальнобойщиков, им тогда подняли оплату с 500 до 3куе. Киеапастранс завтра поставит 3куе и вакансии закроются за месяц. Компетентность стоит денег.
Тоді потрібно піднімать плату за проїзд до ~200 гривень за поїздку.
vitaliiangel написав:Периодически возникают дефициты тех или других специалистов, я помню дефицит дальнобойщиков, им тогда подняли оплату с 500 до 3куе. Киеапастранс завтра поставит 3куе и вакансии закроются за месяц. Компетентность стоит денег.
Тоді потрібно піднімать плату за проїзд до ~200 гривень за поїздку.