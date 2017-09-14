vitaliiangel написав:Периодически возникают дефициты тех или других специалистов, я помню дефицит дальнобойщиков, им тогда подняли оплату с 500 до 3куе. Киеапастранс завтра поставит 3куе и вакансии закроются за месяц. Компетентность стоит денег.
Тоді потрібно піднімать плату за проїзд до ~200 гривень за поїздку.
значит будут с 1500 вакансий вечно.
Будуть, а вони скиглять шо водіїв не вистачає? Тариф це парафія КМДА.
директорка з економіки та фінансів «Київпастрансу» Антоніна Старостенко зазначила, що собівартість проїзду в наземному громадському транспорті Києва становить 20-24 грн.
Раніше ексначальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський повідомив, що вартість поїздки в київському метро наразі становить 8 грн, ця ціна не змінювалася з 2018 року. Зараз «обґрунтований тариф» становить більше 30 грн. https://glavcom.ua/kyiv/news/stolichna- ... e_vignette
Hotab написав:Віталя, я давно зробив висновок , що комплектування авіаційних частин для ТЦК або взагалі не є завданням, або на останньому місці. Кажуть там якість високі хабарі навіть, щоб туди потрапити (думаю це не про льотні спеціальності, але тим не менше). Як би там не було, у них там завдання комплектації мотокопитних бригад. Тому я і кажу про потенційну посаду для тебе саме в мотокопитну бригаду. Туди беруть , і активно. Коли я був в ТЦК (кілька разів) офіцерам завжди пропонували список на вибір. Більшість посад це управління бригади. Тобто штаб
вопрос не в том. Смотри 5 лет психологии это базовый уровень типа средней школы. По сути ни о чем. Таких психологов на рынке очень много. А толку от них очень мало, долго объяснять специфика профессии. Кто хочет развиваться дальше выбирает себе узкое направление и иногда чего то добивается. Не может один психолог работать и со взрослыми и с детьми, с нормотипичными и задержками в развитии. Даже для глухонемых есть отдельные психологи, для военных тоже нужно что то доучивать. Покажи мне где этому учат или доучивают. А идти делать то что ты не умеешь это профанация. Некоторые всю жизнь так живут. Я себе не могу такую роскошь позволить.
Это если уйти от принудиловки в какие то конструктивные категории, где стороны могут и готовы договариваться. То есть проблема принудиловки хоть и жирная, но не единственная. Сейчас везде узкая специализация. Если ЗСУ хочет использовать знания и опыт человека далёкого от армии, его надо доучивать.
vitaliiangel Ты говоришь о ситуации, когда надо эффективность. Тогда ищут профи по узкому направлению. А когда нужно «заполнить клетку», то главное наличие профильного диплома. В армии за редким исключением (те же пилоты, дронщики, ССО и еще некоторые) ), особенно в условиях некомплекта, возьмут абы была у человека бумажка. В кадрах как? Он открывает перечень требований. Если есть у тебя нужные «3 галочки» , тебя берут. С радостью. Что закрыли вакансию)))
Hotab написав:vitaliiangel Ты говоришь о ситуации, когда надо эффективность. Тогда ищут профи по узкому направлению. А когда нужно «заполнить клетку», то главное наличие профильного диплома. В армии за редким исключением (те же пилоты, дронщики, ССО и еще некоторые) ), особенно в условиях некомплекта, возьмут абы была у человека бумажка. В кадрах как? Он открывает перечень требований. Если есть у тебя нужные «3 галочки» , тебя берут. С радостью. Что закрыли вакансию)))
Я ж спать потом не буду если не смогу работать эффективно. Ну повернут я на этом