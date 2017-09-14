Додано: Вів 02 лип, 2024 22:42

Hotab написав: Віталя, я давно зробив висновок , що комплектування авіаційних частин для ТЦК або взагалі не є завданням, або на останньому місці. Кажуть там якість високі хабарі навіть, щоб туди потрапити (думаю це не про льотні спеціальності, але тим не менше). Як би там не було, у них там завдання комплектації мотокопитних бригад. Тому я і кажу про потенційну посаду для тебе саме в мотокопитну бригаду. Туди беруть , і активно. Коли я був в ТЦК (кілька разів) офіцерам завжди пропонували список на вибір. Більшість посад це управління бригади. Тобто штаб Віталя, я давно зробив висновок , що комплектування авіаційних частин для ТЦК або взагалі не є завданням, або на останньому місці. Кажуть там якість високі хабарі навіть, щоб туди потрапити (думаю це не про льотні спеціальності, але тим не менше). Як би там не було, у них там завдання комплектації мотокопитних бригад. Тому я і кажу про потенційну посаду для тебе саме в мотокопитну бригаду. Туди беруть , і активно. Коли я був в ТЦК (кілька разів) офіцерам завжди пропонували список на вибір. Більшість посад це управління бригади. Тобто штаб

вопрос не в том. Смотри 5 лет психологии это базовый уровень типа средней школы. По сути ни о чем. Таких психологов на рынке очень много. А толку от них очень мало, долго объяснять специфика профессии. Кто хочет развиваться дальше выбирает себе узкое направление и иногда чего то добивается. Не может один психолог работать и со взрослыми и с детьми, с нормотипичными и задержками в развитии. Даже для глухонемых есть отдельные психологи, для военных тоже нужно что то доучивать. Покажи мне где этому учат или доучивают. А идти делать то что ты не умеешь это профанация. Некоторые всю жизнь так живут. Я себе не могу такую роскошь позволить.Это если уйти от принудиловки в какие то конструктивные категории, где стороны могут и готовы договариваться. То есть проблема принудиловки хоть и жирная, но не единственная. Сейчас везде узкая специализация. Если ЗСУ хочет использовать знания и опыт человека далёкого от армии, его надо доучивать.