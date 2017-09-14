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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8930893189328933
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 22:00

  vitaliiangel написав:
  Water написав:
  vitaliiangel написав:Периодически возникают дефициты тех или других специалистов, я помню дефицит дальнобойщиков, им тогда подняли оплату с 500 до 3куе. Киеапастранс завтра поставит 3куе и вакансии закроются за месяц. Компетентность стоит денег.

Тоді потрібно піднімать плату за проїзд до ~200 гривень за поїздку.
значит будут с 1500 вакансий вечно.

Будуть, а вони скиглять шо водіїв не вистачає?
Тариф це парафія КМДА.

директорка з економіки та фінансів «Київпастрансу» Антоніна Старостенко зазначила, що собівартість проїзду в наземному громадському транспорті Києва становить 20-24 грн.

Раніше ексначальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський повідомив, що вартість поїздки в київському метро наразі становить 8 грн, ця ціна не змінювалася з 2018 року. Зараз «обґрунтований тариф» становить більше 30 грн.
https://glavcom.ua/kyiv/news/stolichna- ... e_vignette

UPD: Чув є автоматизоване метро, без машиніста.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://meta.ua/uk/news/economics/18004 ... eotsinena/
Это для Бетона , про дефолт .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 22:18

  холява написав:https://meta.ua/uk/news/economics/180044-nardep-isteriya-pro-defolt-trohi-myako-govoryachi-pereotsinena/
Это для Бетона , про дефолт .

Я так від нього і про е-оселю не дочекався. З нею (що її припинили) десь так як з ціною е/е в Польщі?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 22:29

  Water написав:директорка з економіки та фінансів «Київпастрансу» Антоніна Старостенко зазначила, що собівартість проїзду в наземному громадському транспорті Києва становить 20-24 грн
значит маршрутки ездят по себестоимости. Или в себестоимость от киевпастранса включены цыгане с медведями и шампанское рекой.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 22:30

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 22:33

  Faceless написав:Дивитися інтерв'ю з підібраними (бо відбирають те, що цікаво глядачу) чмонями - ніяк не дасть реального уявлення про особовий склад противника.

Хотите сказать успешных интеллектуалов, рвущихся освобождать Донбасс нам не показывают? Как бы то ни было другого источника нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 22:42

  Hotab написав:Віталя, я давно зробив висновок , що комплектування авіаційних частин для ТЦК або взагалі не є завданням, або на останньому місці. Кажуть там якість високі хабарі навіть, щоб туди потрапити (думаю це не про льотні спеціальності, але тим не менше). Як би там не було, у них там завдання комплектації мотокопитних бригад. Тому я і кажу про потенційну посаду для тебе саме в мотокопитну бригаду. Туди беруть , і активно. Коли я був в ТЦК (кілька разів) офіцерам завжди пропонували список на вибір. Більшість посад це управління бригади. Тобто штаб
вопрос не в том. Смотри 5 лет психологии это базовый уровень типа средней школы. По сути ни о чем. Таких психологов на рынке очень много. А толку от них очень мало, долго объяснять специфика профессии. Кто хочет развиваться дальше выбирает себе узкое направление и иногда чего то добивается. Не может один психолог работать и со взрослыми и с детьми, с нормотипичными и задержками в развитии. Даже для глухонемых есть отдельные психологи, для военных тоже нужно что то доучивать. Покажи мне где этому учат или доучивают. А идти делать то что ты не умеешь это профанация. Некоторые всю жизнь так живут. Я себе не могу такую роскошь позволить.

Это если уйти от принудиловки в какие то конструктивные категории, где стороны могут и готовы договариваться. То есть проблема принудиловки хоть и жирная, но не единственная. Сейчас везде узкая специализация. Если ЗСУ хочет использовать знания и опыт человека далёкого от армии, его надо доучивать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 22:56

vitaliiangel
Ты говоришь о ситуации, когда надо эффективность. Тогда ищут профи по узкому направлению.
А когда нужно «заполнить клетку», то главное наличие профильного диплома. В армии за редким исключением (те же пилоты, дронщики, ССО и еще некоторые) ), особенно в условиях некомплекта, возьмут абы была у человека бумажка. В кадрах как? Он открывает перечень требований. Если есть у тебя нужные «3 галочки» , тебя берут. С радостью. Что закрыли вакансию)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 23:00

  ЛАД написав:Hotab
Вы пытаетесь что-то доказать людям, которые в принципе не хотят в армию. Ни на каких условиях.
Бесполезное занятие.

ТоварищЪ парторг, вы лучше расскажите о своих зятьях, они в принципе хотят в армию(в пехоту,штурмовиками и занедорого) или мечтают переплыть пока ещё тёплую Тису?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 23:13

  Hotab написав:vitaliiangel
Ты говоришь о ситуации, когда надо эффективность. Тогда ищут профи по узкому направлению.
А когда нужно «заполнить клетку», то главное наличие профильного диплома. В армии за редким исключением (те же пилоты, дронщики, ССО и еще некоторые) ), особенно в условиях некомплекта, возьмут абы была у человека бумажка. В кадрах как? Он открывает перечень требований. Если есть у тебя нужные «3 галочки» , тебя берут. С радостью. Что закрыли вакансию)))

Я ж спать потом не буду если не смогу работать эффективно. Ну повернут я на этом :oops:
vitaliiangel
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