Додано: Сер 03 лип, 2024 00:09

барабашов написав: ЛАД написав: Hotab

Вы пытаетесь что-то доказать людям, которые в принципе не хотят в армию. Ни на каких условиях.

Бесполезное занятие. Вы пытаетесь что-то доказать людям, которыене хотят в армию. Ни на каких условиях.Бесполезное занятие.

ТоварищЪ парторг, вы лучше расскажите о своих зятьях, они в принципе хотят в армию(в пехоту,штурмовиками и занедорого) или мечтают переплыть пока ещё тёплую Тису? ТоварищЪ парторг, вы лучше расскажите о своих зятьях, они в принципе хотят в армию(в пехоту,штурмовиками и занедорого) или мечтают переплыть пока ещё тёплую Тису?

"Тамбовский волк тебе товарищ".Не хотят, но и Тису переплывать не собираются. Призовут, пойдут. В подвалах прятаться точно не будут.Но при этом не бьют себя в грудь, доказывая какие они "суперпатриоты", как делают некоторые на форуме.При этом очень интересно, почему вы задаётевопросы о моих, но не задаёте такой вопрос тому же песикоту лично о нём или будивельнику о нем и его сыновьях.Да и вообще, на форуме пока достаточно много людей, которые пока что не в армии.Удивляюсь, как ещё не спрашивают, почему я сам до сих пор не в армии.P.s. И да, не уподобляйтесь песикоту и ещё некоторым. Это насчёт "парторга".