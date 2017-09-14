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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8931893289338934
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 23:23

Єрмакратія


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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 23:37

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Hotab
Вы пытаетесь что-то доказать людям, которые в принципе не хотят в армию. Ни на каких условиях.
Бесполезное занятие.


Десь місяць тому я ставив питання до учасників форуму: за яких умов особисто ви (не дивлячись на бронь, відстрочку, стан здоров'я, відсутність повістки і т.д.) завтра підете на фронт?
Цікаво було узагальнити картину.
Кажись, лише чоловіка 4 розповіли. І все.

Хероїчно патріотичний Песікіт, в якого все просто, відмовчався.

Так же, как и на мой вопрос - как объяснить людям, за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)?
Задавал дважды. Ответили двое.
А это, на мой взгляд, самый важный вопрос, от ответа на который зависит всё остальное.
А песикот... Иногда его цитируют. Читаю цитаты и убеждаюсь, что не ошибся - он у меня в чс.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 23:41

Для Барабашова
https://t.me/yigal_levin/69031

Для всех
Тяжелые украинские гексакоптеры "Кажан" на вооружении 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады - фоторепортаж от Army Inform. Шестивинтовой бомбардировщик с небольшой скоростью полета в 40 км/ч и рабочей высотой в 400 метров, может при этом нести на себе 12-13 кг бомбовой нагрузки в штатном режиме, и до 20 кг - на короткие дистанции. По словам операторов дрона, одно из преимуществ "Кажана" - в универсальности креплений для сбросов: "Их можно быстро переделать под любое средство поражения, которое имеется в подразделении". БпЛА оснащен тепловизионной камерой и ввиду своих значительных габаритов - применяется ночью. Как сообщается в материале, "Кажанами" успешно "выносят" вражеские БМП, ствольную артиллерию и даже танки, при условии, что цель - статическая. Кроме того, этот дрон занимается дистанционным минированием, "если возникает оперативная необходимость", и местами даже участвует в отбитии российских штурмов. Экипаж "Кажана" состоит из четырех человек: командира, пилота, штурмана и водителя внедорожника, который доставляет дрон к точке вылета.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 лип, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 23:45

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:----------------------------
ЛАД
.............
Но как рекрутировать в пехоту. Вы так и не ответили. Общие слова, как и у vitaliiangel.
----------------------------
Так не ответил я потому, что это общефилософский вопрос из разряда "как сделать всех людей счастливыми?" или "как добиться мира во всем мире?" - подобная благоглупость...

Верно.
Поэтому остаётся - принудиловка.
И деваться некуда, хотя бы и хотелось.

Странно, но поверю :)
Хотя...
Основне проблемне питання для командирів зараз — поповнення підрозділів вмотивованими військовослужбовцями, — Головнокомандувач ЗСУ Сирський

Кто ж спорит.
"вмотивовані", безусловно, были бы намного лучше. Только где ж их взять столько?
За неимением гербовой...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 23:59

  холява написав:https://meta.ua/uk/news/economics/180044-nardep-isteriya-pro-defolt-trohi-myako-govoryachi-pereotsinena/
Это для Бетона , про дефолт .

К сожалению, там ситуация сильно упрощена. В реале всё несколько сложнее. Недаром МВФ недавно отметила необходимость срочной реструктуризации долгов. Пока что кредиторы не соглашаются на наши условия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 00:09

  барабашов написав:
  ЛАД написав:Hotab
Вы пытаетесь что-то доказать людям, которые в принципе не хотят в армию. Ни на каких условиях.
Бесполезное занятие.

ТоварищЪ парторг, вы лучше расскажите о своих зятьях, они в принципе хотят в армию(в пехоту,штурмовиками и занедорого) или мечтают переплыть пока ещё тёплую Тису?

"Тамбовский волк тебе товарищ". :)
Не хотят, но и Тису переплывать не собираются. Призовут, пойдут. В подвалах прятаться точно не будут.
Но при этом не бьют себя в грудь, доказывая какие они "суперпатриоты", как делают некоторые на форуме.
При этом очень интересно, почему вы задаёте мне вопросы о моих зятьях, но не задаёте такой вопрос тому же песикоту лично о нём или будивельнику о нем и его сыновьях.
Да и вообще, на форуме пока достаточно много людей, которые пока что не в армии.
Удивляюсь, как ещё не спрашивают, почему я сам до сих пор не в армии. :)

P.s. И да, не уподобляйтесь песикоту и ещё некоторым. Это насчёт "парторга".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 00:23

  ЛАД написав:...
P.s. И да, не уподобляйтесь песикоту и ещё некоторым. Это насчёт "парторга".

тобто мене ти чомусь називаєш пропагандистом, хоча знаєш, що це не так, а "парторг" тебе чомусь напрягає :lol:

класична лицемірна радянська людина, скорочено сам знаєш як ;)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 00:29

  холява написав:https://meta.ua/uk/news/economics/180044-nardep-isteriya-pro-defolt-trohi-myako-govoryachi-pereotsinena/
Это для Бетона , про дефолт .

Проще и кратко - у нас всё будет лучше чем просто хорошо(как последние лет 70 на территориях вокруг Пхеньяна) и курс скорее булет 36.6 чем 55(по Зебру)???
барабашов
 
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