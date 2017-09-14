ЛАД написав:Hotab Вы пытаетесь что-то доказать людям, которые в принципе не хотят в армию. Ни на каких условиях. Бесполезное занятие.
Десь місяць тому я ставив питання до учасників форуму: за яких умов особисто ви (не дивлячись на бронь, відстрочку, стан здоров'я, відсутність повістки і т.д.) завтра підете на фронт? Цікаво було узагальнити картину. Кажись, лише чоловіка 4 розповіли. І все.
Хероїчно патріотичний Песікіт, в якого все просто, відмовчався.
Так же, как и на мой вопрос - как объяснить людям, за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)? Задавал дважды. Ответили двое. А это, на мой взгляд, самый важный вопрос, от ответа на который зависит всё остальное. А песикот... Иногда его цитируют. Читаю цитаты и убеждаюсь, что не ошибся - он у меня в чс.
Тяжелые украинские гексакоптеры "Кажан" на вооружении 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады - фоторепортаж от Army Inform. Шестивинтовой бомбардировщик с небольшой скоростью полета в 40 км/ч и рабочей высотой в 400 метров, может при этом нести на себе 12-13 кг бомбовой нагрузки в штатном режиме, и до 20 кг - на короткие дистанции. По словам операторов дрона, одно из преимуществ "Кажана" - в универсальности креплений для сбросов: "Их можно быстро переделать под любое средство поражения, которое имеется в подразделении". БпЛА оснащен тепловизионной камерой и ввиду своих значительных габаритов - применяется ночью. Как сообщается в материале, "Кажанами" успешно "выносят" вражеские БМП, ствольную артиллерию и даже танки, при условии, что цель - статическая. Кроме того, этот дрон занимается дистанционным минированием, "если возникает оперативная необходимость", и местами даже участвует в отбитии российских штурмов. Экипаж "Кажана" состоит из четырех человек: командира, пилота, штурмана и водителя внедорожника, который доставляет дрон к точке вылета.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 лип, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:---------------------------- ЛАД ............. Но как рекрутировать в пехоту. Вы так и не ответили. Общие слова, как и у vitaliiangel. ---------------------------- Так не ответил я потому, что это общефилософский вопрос из разряда "как сделать всех людей счастливыми?" или "как добиться мира во всем мире?" - подобная благоглупость...
Верно. Поэтому остаётся - принудиловка. И деваться некуда, хотя бы и хотелось.
Странно, но поверю Хотя...
Основне проблемне питання для командирів зараз — поповнення підрозділів вмотивованими військовослужбовцями, — Головнокомандувач ЗСУ Сирський
Кто ж спорит. "вмотивовані", безусловно, были бы намного лучше. Только где ж их взять столько? За неимением гербовой...
ЛАД написав:Hotab Вы пытаетесь что-то доказать людям, которые в принципе не хотят в армию. Ни на каких условиях. Бесполезное занятие.
ТоварищЪ парторг, вы лучше расскажите о своих зятьях, они в принципе хотят в армию(в пехоту,штурмовиками и занедорого) или мечтают переплыть пока ещё тёплую Тису?
"Тамбовский волк тебе товарищ". Не хотят, но и Тису переплывать не собираются. Призовут, пойдут. В подвалах прятаться точно не будут. Но при этом не бьют себя в грудь, доказывая какие они "суперпатриоты", как делают некоторые на форуме. При этом очень интересно, почему вы задаёте мне вопросы о моих зятьях, но не задаёте такой вопрос тому же песикоту лично о нём или будивельнику о нем и его сыновьях. Да и вообще, на форуме пока достаточно много людей, которые пока что не в армии. Удивляюсь, как ещё не спрашивают, почему я сам до сих пор не в армии.
P.s. И да, не уподобляйтесь песикоту и ещё некоторым. Это насчёт "парторга".