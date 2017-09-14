ЛАД написав:Hotab Вы пытаетесь что-то доказать людям, которые в принципе не хотят в армию. Ни на каких условиях. Бесполезное занятие.
Десь місяць тому я ставив питання до учасників форуму: за яких умов особисто ви (не дивлячись на бронь, відстрочку, стан здоров'я, відсутність повістки і т.д.) завтра підете на фронт? Цікаво було узагальнити картину. Кажись, лише чоловіка 4 розповіли. І все.
Хероїчно патріотичний Песікіт, в якого все просто, відмовчався.
Так же, как и на мой вопрос - как объяснить людям, за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)? Задавал дважды. Ответили двое. А это, на мой взгляд, самый важный вопрос, от ответа на который зависит всё остальное. А песикот... Иногда его цитируют. Читаю цитаты и убеждаюсь, что не ошибся - он у меня в чс.
Тяжелые украинские гексакоптеры "Кажан" на вооружении 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады - фоторепортаж от Army Inform. Шестивинтовой бомбардировщик с небольшой скоростью полета в 40 км/ч и рабочей высотой в 400 метров, может при этом нести на себе 12-13 кг бомбовой нагрузки в штатном режиме, и до 20 кг - на короткие дистанции. По словам операторов дрона, одно из преимуществ "Кажана" - в универсальности креплений для сбросов: "Их можно быстро переделать под любое средство поражения, которое имеется в подразделении". БпЛА оснащен тепловизионной камерой и ввиду своих значительных габаритов - применяется ночью. Как сообщается в материале, "Кажанами" успешно "выносят" вражеские БМП, ствольную артиллерию и даже танки, при условии, что цель - статическая. Кроме того, этот дрон занимается дистанционным минированием, "если возникает оперативная необходимость", и местами даже участвует в отбитии российских штурмов. Экипаж "Кажана" состоит из четырех человек: командира, пилота, штурмана и водителя внедорожника, который доставляет дрон к точке вылета.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 лип, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:---------------------------- ЛАД ............. Но как рекрутировать в пехоту. Вы так и не ответили. Общие слова, как и у vitaliiangel. ---------------------------- Так не ответил я потому, что это общефилософский вопрос из разряда "как сделать всех людей счастливыми?" или "как добиться мира во всем мире?" - подобная благоглупость...
Верно. Поэтому остаётся - принудиловка. И деваться некуда, хотя бы и хотелось.
Странно, но поверю Хотя...
Основне проблемне питання для командирів зараз — поповнення підрозділів вмотивованими військовослужбовцями, — Головнокомандувач ЗСУ Сирський
Кто ж спорит. "вмотивовані", безусловно, были бы намного лучше. Только где ж их взять столько? За неимением гербовой...
ЛАД написав:Hotab Вы пытаетесь что-то доказать людям, которые в принципе не хотят в армию. Ни на каких условиях. Бесполезное занятие.
ТоварищЪ парторг, вы лучше расскажите о своих зятьях, они в принципе хотят в армию(в пехоту,штурмовиками и занедорого) или мечтают переплыть пока ещё тёплую Тису?
"Тамбовский волк тебе товарищ". Не хотят, но и Тису переплывать не собираются. Призовут, пойдут. В подвалах прятаться точно не будут. Но при этом не бьют себя в грудь, доказывая какие они "суперпатриоты", как делают некоторые на форуме. При этом очень интересно, почему вы задаёте мне вопросы о моих зятьях, но не задаёте такой вопрос тому же песикоту лично о нём или будивельнику о нем и его сыновьях. Да и вообще, на форуме пока достаточно много людей, которые пока что не в армии. Удивляюсь, как ещё не спрашивают, почему я сам до сих пор не в армии.
P.s. И да, не уподобляйтесь песикоту и ещё некоторым. Это насчёт "парторга".
d44 написав:Русня навязала нам війну по своїм правилам минулого сторіччя,з окопів залізяччям кидатися один по одному, ми втягнулися ( і не без "допомоги" партнерів). Скільки не змотивуй, не спіймай, папуасів не завези - у русні її буде все одне завжди (піхоти та залізячча) буде більше
одно время смотрел интервью с пленными чтобы для себя понять портрет их боевого пэрэсичного. Как правило без образования, из какой то периферийной жопы, где либо нет работы либо копейки, без каких либо амбиций (кроме срубить бабла по легкому) . Ни один не понимал какие могут быть последствия, то есть невысокий iq. Многие имели проблемы с законом и с кредитами. Если мы хотим так же воевать я описал примерный портрет кого надо бусифицировать.
Наши думают воевать как русня только совершенно другими людьми, с высшим образованием и с ценным опытом. Дешевле айфоны в орков кидать, чем воевать такой ценой.
Дивитися інтерв'ю з підібраними (бо відбирають те, що цікаво глядачу) чмонями - ніяк не дасть реального уявлення про особовий склад противника.
Один военный как-то правильно сказал в сети "пленные во всем мире выглядят одинаково". Ну какие еще могут быть пленные, те что рубаху рвут на груди "я идейный" - так они до интервью не доживут
ЛАД написав:Кто ж спорит. "вмотивовані", безусловно, были бы намного лучше. Только где ж их взять столько? За неимением гербовой...
Книги по мотивации читать нужно. Тем кто сверху. Глядишь и появятся. Но да, теперь появятся уже нескоро даже при сверхусилиях, это как раз тот случай когда "репутация тяжело зарабатывется, легко теряется, а восстанавливается еще тяжелее".