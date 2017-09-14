Додано: Сер 03 лип, 2024 02:44

detroytred написав: Про що дискусія?



Ситуація: є правила-закони, що держава повинна то-то і то-то (в тому числі відсутність корупції; забезпечення громадянина...); і громадянин повинен то-то і то-то.



1 каже: якщо держава не забезпечила умови і не виконує свої зобов'язання, то і громадянин за таких умов, як хоче, так поступає.



2 каже: неважливо що там держава; які умови; громадянин повинен виконувати свої обов'язки; свою частину. Я ж і Ко так зробили, то і інші повинні.



Ключова різниця:

- перший нічого не вимагає від другого. Я роблю, як сам вважаю потрібним, а твоє рішення - суто твоє;

- другий же вимагає від першого, щоб він робив, як він - я ж зробив так, то роби так і ти.



І як тут визначити, хто правий?

Хто суддя?

І де в законах вказано про отакий реал --- якщо сама держава не виконує або лише частково виконує свої зобов'язання, то що тоді громадянину? Як поступати?





Є позиція Подоляка (стосовно порушень законів або неправильного виконання обов'язку навіть посадовими особами держави) -- світ не ідеальний, тому кожен робить так, як йому здається нормальним)))) Про що дискусія?Ситуація: є правила-закони, що держава повинна то-то і то-то (в тому числі відсутність корупції; забезпечення громадянина...); і громадянин повинен то-то і то-то.1 каже: якщо держава не забезпечила умови і не виконує свої зобов'язання, то і громадянин за таких умов, як хоче, так поступає.2 каже: неважливо що там держава; які умови; громадянин повинен виконувати свої обов'язки; свою частину. Я ж і Ко так зробили, то і інші повинні.Ключова різниця:- перший нічого не вимагає від другого. Я роблю, як сам вважаю потрібним, а твоє рішення - суто твоє;- другий же вимагає від першого, щоб він робив, як він - я ж зробив так, то роби так і ти.І як тут визначити, хто правий?Хто суддя?І де в законах вказано про отакий реал --- якщо сама держава не виконує або лише частково виконує свої зобов'язання, то що тоді громадянину? Як поступати?Є позиція Подоляка (стосовно порушень законів або неправильного виконання обов'язку навіть посадовими особами держави) -- світ не ідеальний, тому кожен робить так, як йому здається нормальним))))

Оно-то всё так. Но есть 2 "но".1. Само понятие государства предполагает насилие. Если бы не требовалось насилие, то государства не было бы вообще. Меняется только степень насилия.2. В условиях мирного времени всё это, что Вы описали, +- работает. И, наверное, прав первый. Хотя тоже до известной степени. К примеру, государство требует уплаты налогов и хотя у нас достаточно часто встречается уклонение от налогов, но всё же как-то какие-то налоги все платят.В условиях войны всё сильно меняется. Можно, конечно, сказать: "Мне всё равно, кто будет руководить. Я сам по себе". Вроде, так. Но не совсем.Мы стремимся в ЕС. Это тоже означает какую-то потерю суверенитета. И в перспективе всё бОльшую - роль наднациональных органов в ЕС постепенно увеличивается и, если ничего не изменится в мире, будет увеличиваться и дальше.Но, думаю, никто здесь не будет утверждать, что безразлично, где терять суверенитет - в ЕС или в ТС (а сегодня, практически, в РФ). Разница, наверное, есть. И существенная.И даже тот, кто считает, что он "сам по себе" и "ничем не обязан этой стране/государству", всё же обязан. Такое положение в обществе, которое имеют верхние 5/10/20%, мало кто из них сможет завоевать в эмиграции или в составе РФ. Ахметов, конечно, не станет нищим (хотя кто знает), но потеряет многое.Самое смешное, что меньше всего потеряет в случае поражения Украины рядовой. Хоть в эмиграции, хоть в составе РФ - рабочие руки нужны везде. А вот более высокое положение...Но с точки зрения перспектив хуже будет для всех, в т.ч. и для обывателя. Особенно для детей. Хотя при эмиграции даже это под вопросом - дети могут и выиграть. Но беда в том, что массовую эмиграцию из Украины Запад не выдержит. Проблемы есть даже сейчас при 4-6 млн наших мигрантов. А что будет при 16 млн.?Поэтому в данной ситуации, на мой взгляд, прав второй по Вашей классификации.Есть, конечно, "супердемократичный" вариант.Провести референдум с вопросом: "Кто за капитуляцию с открытием границ на выезд?", - и посмотреть на результат. Не берусь предсказывать результаты, но точно знаю, что над нами будет смеяться весь мир. Зато покажем себя "супердемократами", уважающими личные права каждого человека. "Ні якого примусу!"Ещё пару слов об "эффективности".Кто ж против эффективности. Но даже на Западе, который мы рассматриваем как образец, при всех их эффективных менеджерах почему-то случаются и банкротства, причём порой не маленьких фирм, и даже кризисы, временами очень серьёзные. Так что "эффективность" понятие не однозначное. Китай после Дэн Сяопина весьма эффективен, хотя и сохраняется власть КПК, уже 30 лет. Но посмотрим, что будет дальше.Кроме того, бывают периоды, когда вопрос эффективности может отодвигаться на второй план. При резком росте в любой отрасли бывает просто невозможно найти достаточное количество даже не эффективных, а хотя бы относительно компетентных людей. В результате приходят массы самых разных людей, из которых уже позже путём более или менее естественного отсева выдвигаются эффективные. Армия во время войны как раз такой случай.P.s. Прошу прощения, вероятно, получилось несколько сумбурно, но я всё же не пишу научную статью или даже статью для, например, "Зеркала недели".А терять много времени не хочется.