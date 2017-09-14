Книги по мотивации читать нужно. Тем кто сверху. Глядишь и появятся. Но да, теперь появятся уже нескоро даже при сверхусилиях, это как раз тот случай когда "репутация тяжело зарабатывется, легко теряется, а восстанавливается еще тяжелее".
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Додано: Сер 03 лип, 2024 01:24
Книги по мотивации читать нужно. Тем кто сверху. Глядишь и появятся. Но да, теперь появятся уже нескоро даже при сверхусилиях, это как раз тот случай когда "репутация тяжело зарабатывется, легко теряется, а восстанавливается еще тяжелее".
Додано: Сер 03 лип, 2024 02:44
Оно-то всё так. Но есть 2 "но".
1. Само понятие государства предполагает насилие. Если бы не требовалось насилие, то государства не было бы вообще. Меняется только степень насилия.
2. В условиях мирного времени всё это, что Вы описали, +- работает. И, наверное, прав первый. Хотя тоже до известной степени. К примеру, государство требует уплаты налогов и хотя у нас достаточно часто встречается уклонение от налогов, но всё же как-то какие-то налоги все платят.
В условиях войны всё сильно меняется. Можно, конечно, сказать: "Мне всё равно, кто будет руководить. Я сам по себе". Вроде, так. Но не совсем.
Мы стремимся в ЕС. Это тоже означает какую-то потерю суверенитета. И в перспективе всё бОльшую - роль наднациональных органов в ЕС постепенно увеличивается и, если ничего не изменится в мире, будет увеличиваться и дальше.
Но, думаю, никто здесь не будет утверждать, что безразлично, где терять суверенитет - в ЕС или в ТС (а сегодня, практически, в РФ). Разница, наверное, есть. И существенная.
И даже тот, кто считает, что он "сам по себе" и "ничем не обязан этой стране/государству", всё же обязан. Такое положение в обществе, которое имеют верхние 5/10/20%, мало кто из них сможет завоевать в эмиграции или в составе РФ. Ахметов, конечно, не станет нищим (хотя кто знает), но потеряет многое.
Самое смешное, что меньше всего потеряет в случае поражения Украины рядовой обыватель. Хоть в эмиграции, хоть в составе РФ - рабочие руки нужны везде. А вот более высокое положение...
Но с точки зрения перспектив хуже будет для всех, в т.ч. и для обывателя. Особенно для детей. Хотя при эмиграции даже это под вопросом - дети могут и выиграть. Но беда в том, что массовую эмиграцию из Украины Запад не выдержит. Проблемы есть даже сейчас при 4-6 млн наших мигрантов. А что будет при 16 млн.?
Поэтому в данной ситуации, на мой взгляд, прав второй по Вашей классификации.
Есть, конечно, "супердемократичный" вариант.
Провести референдум с вопросом: "Кто за капитуляцию с открытием границ на выезд?", - и посмотреть на результат. Не берусь предсказывать результаты, но точно знаю, что над нами будет смеяться весь мир. Зато покажем себя "супердемократами", уважающими личные права каждого человека. "Ні якого примусу!"
Ещё пару слов об "эффективности".
Кто ж против эффективности. Но даже на Западе, который мы рассматриваем как образец, при всех их эффективных менеджерах почему-то случаются и банкротства, причём порой не маленьких фирм, и даже кризисы, временами очень серьёзные. Так что "эффективность" понятие не однозначное. Китай после Дэн Сяопина весьма эффективен, хотя и сохраняется власть КПК, уже 30 лет. Но посмотрим, что будет дальше.
Кроме того, бывают периоды, когда вопрос эффективности может отодвигаться на второй план. При резком росте в любой отрасли бывает просто невозможно найти достаточное количество даже не эффективных, а хотя бы относительно компетентных людей. В результате приходят массы самых разных людей, из которых уже позже путём более или менее естественного отсева выдвигаются эффективные. Армия во время войны как раз такой случай.
P.s. Прошу прощения, вероятно, получилось несколько сумбурно, но я всё же не пишу научную статью или даже статью для, например, "Зеркала недели". А терять много времени не хочется.
Додано: Сер 03 лип, 2024 03:09
Много чего было нужно. И более важного и серьёзного, чем книги по мотивации. На протяжении 30 лет.
"Книги по мотивации" обычно направлены на мотивацию отдельного человека, личности. А тут нужна мотивация всего народа. Или хотя бы подавляющего большинства.
"Партайгеноссе" Гитлер добился этого без всяких "книг по мотивации". И "товарищ" Сталин тоже. Порой это удавалось и более демократическим деятелям, например, Черчиллю в 1940. несмотря на то, что он не обещал ничего, "кроме крови, тяжкого труда, слёз и пота".
Додано: Сер 03 лип, 2024 07:18
Як на мене, то питання "за що?" є менш доцільним, ніж "чому? (повинен йти воювати)".
Бо в законах нема і натяку про за що.
А є чому - бо обов'язок.
І для чого - для захисту.
Тому я і розглядав саме з точки зору обов'зків.
Додано: Сер 03 лип, 2024 07:22
мотивация там где свобода. Если ее нет то сама свобода становится мотивацией. Успих тому пример. Единственное ради чего он воюет ради дембеля. Успих смени ник на дембель.
Додано: Сер 03 лип, 2024 07:57
США дозволять Україні вражати російські позиції на більшій відстані, якщо окупаційна армія спробує розиширити фронт.
Тобто, якщо не розширюють, то все норм, за планом.
Додано: Сер 03 лип, 2024 07:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
По марафону треба сказати-чим скоріше закінчиться війна то скоріше відкриємо кордон
Додано: Сер 03 лип, 2024 08:03
Додано: Сер 03 лип, 2024 08:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От зря Ви таке тут сказали, читав дослідження, але не під рукою, так от Європі треба, навіть необхідно кожного року по 2 млн. нових жителів працездатного віку. Українці, в основному висококваліфіковані і працелюбні дуже підходять під це. Польща має вже більше 2 млн українців, і 95% працездатного віку мають роботу.
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