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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 лип, 2024 08:40
Hotab написав: холява написав:
https://meta.ua/uk/news/economics/180044-nardep-isteriya-pro-defolt-trohi-myako-govoryachi-pereotsinena/
Это для Бетона , про дефолт .
Я так від нього і про е-оселю не дочекався. З нею (що її припинили) десь так як з ціною е/е в Польщі?
Люди купили в мене по е оселі 2 місяці назад. Дали завдаток. Фінансування нема. Такая ситуация у всех. Сделок нет.
Потом сказали е оселю срезали до 2 млн грн.
Финансирования нет.
Зачем вам мнение из жизни. У вас куча экспертов есть и жизнь прекрасна. Так живите в ней
И считайте, что е оселя есть и вообще всё круто.
Как сказала одна сектантка перед бусификацией муженька, нам грит всё равно что вокруг, мы сами строим квантовый мир
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Бетон
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Додано: Сер 03 лип, 2024 08:46
detroytred написав: ЛАД написав:
...............
Так же, как и на мой вопрос - как объяснить людям, за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)?
Задавал дважды. Ответили двое.
А это, на мой взгляд, самый важный вопрос, от ответа на который зависит всё остальное.
...........
Як на мене, то питання "за що?" є менш доцільним, ніж "чому? (повинен йти воювати)".
Бо в законах нема і натяку про за що.
А є чому - бо обов'язок.
І для чого - для захисту.
Тому я і розглядав саме з точки зору обов'зків.
По-моему, важность вопросов обратная."чому - бо обов'язок" (закон)
. Но закон дело такое...
"В гробу я видал ваш закон. Меняйте. Не нравится мне такой закон, другие законы вы (влада) сами нарушаете". Здесь об этом фактически и пишут, хотя не так прямо. Да и Вы отмечали такой подход.
А вот понимание, за что воюем
важнее. Это сразу и вопрос мотивации, и помогает определиться, кто прав - первый, который "нічого не вимагає від другого. Я роблю, як сам вважаю потрібним, а твоє рішення - суто твоє" или второй - "неважливо що там держава; які умови; громадянин повинен виконувати свої обов'язки; свою частину".
Заодно и ответ vitaliiangel
.
Успіх
мотивация там где свобода. Если ее нет то сама свобода становится мотивацией. Успих тому пример. Единственное ради чего он воюет ради дембеля.
воюет не ради дембеля. Когда он явился по повестке, он о дембеле не думал. Если бы он воевал ради дембеля, то он в самом начале мог "переплыть через Тису". То, что он при этом хочет на дембель, другой вопрос. Тем более, когда понимает, что воюет реально 3-5% мужчин, а остальные рассказывают на форумах о свободе. Или не рассказывают, а просто прячутся.
А для свободы существует и такое определение: "Свобода это осознанная необходимость".
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ЛАД
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Додано: Сер 03 лип, 2024 08:49
Дюрі-бачі написав:ЛАД
тоді не було телеграма а тільки єдиний телемарафон
Это достаточно легко исправить.
Китай с такой задачей легко справляется.
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ЛАД
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Додано: Сер 03 лип, 2024 08:56
BIGor написав: ЛАД написав:
беда в том, что массовую эмиграцию из Украины Запад не выдержит. Проблемы есть даже сейчас при 4-6 млн наших мигрантов. А что будет при 16 млн.?
От зря Ви таке тут сказали, читав дослідження, але не під рукою, так от Європі треба, навіть необхідно кожного року по 2 млн.
нових жителів працездатного віку. Українці, в основному висококваліфіковані і працелюбні дуже підходять під це. Польща має вже більше 2 млн українців, і 95% працездатного віку мають роботу.
Вы неверно выделили. Я исправил.
2 млн. в год это одно,а 28 млн сразу это совсем другое.
И насчёт "українці, в основному висококваліфіковані і працелюбні" вы несколько преувеличили, особенно, что касается высокой квалификации.
И да, вы так и не сказали, зачем вы дали мне ссылки на войны Израиля. Что сказать-то хотели?
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ЛАД
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:01
vitaliiangel написав:
мотивация там где свобода. Если ее нет то сама свобода становится мотивацией. Успих тому пример. Единственное ради чего он воюет ради дембеля. Успих смени ник на дембель.
От справді, як???Як ми до такого дожились/докотились, що більшість хоче
"хоть тушкою, хоч чучелом", хоч по догляду за котом/кицею, хоч одружитись на інваліді, чи одружитись на жінці з трьома неповнолітніми дітьми і їх усиновити, хоч піти в сзч з можливими його наслідками і т.д. - лиш би ЗДОБУТИ СВОБОДУ!!!
Я так?©
Хіба не ЗА СВОБОДУ ми боримося/воюємо з ворогом???!
Тобто що ж виходить, що ми і з ворогом боремось за СВОБОДУ і, одночасно ще й і зі своїми???!
"Душу й тіло ми положим ЗА НАШУ СВОБОДУ..."©
Це ж ГІМН УКРАЇНИ!!!
ЦЕ Ж НАШІ ЦІННОСТІ!!!
Як так?©
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:14
ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав:
беда в том, что массовую эмиграцию из Украины Запад не выдержит. Проблемы есть даже сейчас при 4-6 млн наших мигрантов. А что будет при 16 млн.?
От зря Ви таке тут сказали, читав дослідження, але не під рукою, так от Європі треба, навіть необхідно кожного року по 2 млн.
нових жителів працездатного віку. Українці, в основному висококваліфіковані і працелюбні дуже підходять під це. Польща має вже більше 2 млн українців, і 95% працездатного віку мають роботу.
Вы неверно выделили. Я исправил.
2 млн. в год это одно,а 28 млн сразу это совсем другое.
И насчёт "українці, в основному висококваліфіковані і працелюбні" вы несколько преувеличили, особенно, что касается высокой квалификации.
И да, вы так и не сказали, зачем вы дали мне ссылки на войны Израиля. Что сказать-то хотели?
Звідки взялося 28 млн одразу? Ви писали про 16 млн. ЄС нажаль старішає, тому їм необхідні нові працелюбні люди. Про кваліфікацію - може Ви судите по своєму оточенню, тому так?
По посиланням що я Вам скидував - читали хоча б?
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:26
BIGor написав: Успіх написав:
Як ми до такого дожились/докотились, що більшість хоче "хоть тушкою, хоч чучелом", хоч по догляду за котом/кицею, хоч одружитись на інваліді, чи одружитись на жінці з трьома неповнолітніми дітьми і їх усиновити, хоч піти в сзч з можливими його наслідками і т.д. - лиш би ЗДОБУТИ СВОБОДУ!!!
Приклад вищого сорту. Риба гниє з голови, як кажуть.
Вы сейчас откуда пишите ?
С Польши , с рыбного магазина ? Свободу рыбам обговариваете ?
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холява
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:27
Успіх
....... опять одно и тоже .................
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холява
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:32
Успіх написав:
А так поклали купу народу
Я вас туда не пасылал (с)
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:37
Бетон написав: Hotab написав: холява написав:
https://meta.ua/uk/news/economics/180044-nardep-isteriya-pro-defolt-trohi-myako-govoryachi-pereotsinena/
Это для Бетона , про дефолт .
Я так від нього і про е-оселю не дочекався. З нею (що її припинили) десь так як з ціною е/е в Польщі?
Люди купили в мене по е оселі 2 місяці назад. Дали завдаток. Фінансування нема. Такая ситуация у всех. Сделок нет.
Потом сказали е оселю срезали до 2 млн грн.
Финансирования нет.
Зачем вам мнение из жизни. У вас куча экспертов есть и жизнь прекрасна. Так живите в ней
И считайте, что е оселя есть и вообще всё круто.
Как сказала одна сектантка перед бусификацией муженька, нам грит всё равно что вокруг, мы сами строим квантовый мир
Так купили чі виразили намагання?
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