Додано: Сер 03 лип, 2024 09:48

Успіх

Досить тут нудити і марити кицями і інвалідними мілфами.

Люди реалізують своє законне право , ВСЕ ПО ЗАКОНУ:



"Які військовозобов’язані мають право на відстрочку? Перелік військовозобов’язаних, які з 18 травня 2024 року не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (тобто, мають право на відстрочку) зазначений у статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".



Люди, які мають на утриманні 3 дітей і регулярно платять аліменти.

Самостійно виховують дітей – мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим.

Виховують дитину з інвалідністю до 18 років – жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.

Виховують важкохвору дитину – хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади тощо.

Утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи.

Утримують усиновлену дитину до 18 років.

Один з подружжя, хто виховує дитину, якщо другий служить.

Люди, що постійно доглядають хворих близьких.

Опікун особи, визнаної судом недієздатною.

Люди, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Люди, які мають на утриманні батьків (своїх чи дружини) з інвалідністю I чи II групи.

Інші члени родини, що доглядають за людиною з інвалідністю I чи II групи.

Викладачі та вчителі, наукові, науково-педагогічні працівники на 0,75 ставки і більше.

Студенти денної чи дуальної форми навчання, які вперше здобувають освітній рівень.

Люди, чиї близькі родичі зникли або загинули під час захисту України з 2014 року.

Члени сімей Героїв України посмертно."