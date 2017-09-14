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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 лип, 2024 08:46
detroytred написав: ЛАД написав:
...............
Так же, как и на мой вопрос - как объяснить людям, за что они воюют, за что надо воевать (и при необходимости умирать)?
Задавал дважды. Ответили двое.
А это, на мой взгляд, самый важный вопрос, от ответа на который зависит всё остальное.
...........
Як на мене, то питання "за що?" є менш доцільним, ніж "чому? (повинен йти воювати)".
Бо в законах нема і натяку про за що.
А є чому - бо обов'язок.
І для чого - для захисту.
Тому я і розглядав саме з точки зору обов'зків.
По-моему, важность вопросов обратная."чому - бо обов'язок" (закон)
. Но закон дело такое...
"В гробу я видал ваш закон. Меняйте. Не нравится мне такой закон, другие законы вы (влада) сами нарушаете". Здесь об этом фактически и пишут, хотя не так прямо. Да и Вы отмечали такой подход.
А вот понимание, за что воюем
важнее. Это сразу и вопрос мотивации, и помогает определиться, кто прав - первый, который "нічого не вимагає від другого. Я роблю, як сам вважаю потрібним, а твоє рішення - суто твоє" или второй - "неважливо що там держава; які умови; громадянин повинен виконувати свої обов'язки; свою частину".
Заодно и ответ vitaliiangel
.
Успіх
мотивация там где свобода. Если ее нет то сама свобода становится мотивацией. Успих тому пример. Единственное ради чего он воюет ради дембеля.
воюет не ради дембеля. Когда он явился по повестке, он о дембеле не думал. Если бы он воевал ради дембеля, то он в самом начале мог "переплыть через Тису". То, что он при этом хочет на дембель, другой вопрос. Тем более, когда понимает, что воюет реально 3-5% мужчин, а остальные рассказывают на форумах о свободе. Или не рассказывают, а просто прячутся.
А для свободы существует и такое определение: "Свобода это осознанная необходимость".
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Додано: Сер 03 лип, 2024 08:49
Дюрі-бачі написав:ЛАД
тоді не було телеграма а тільки єдиний телемарафон
Это достаточно легко исправить.
Китай с такой задачей легко справляется.
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ЛАД
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Додано: Сер 03 лип, 2024 08:56
BIGor написав: ЛАД написав:
беда в том, что массовую эмиграцию из Украины Запад не выдержит. Проблемы есть даже сейчас при 4-6 млн наших мигрантов. А что будет при 16 млн.?
От зря Ви таке тут сказали, читав дослідження, але не під рукою, так от Європі треба, навіть необхідно кожного року по 2 млн.
нових жителів працездатного віку. Українці, в основному висококваліфіковані і працелюбні дуже підходять під це. Польща має вже більше 2 млн українців, і 95% працездатного віку мають роботу.
Вы неверно выделили. Я исправил.
2 млн. в год это одно,а 28 млн сразу это совсем другое.
И насчёт "українці, в основному висококваліфіковані і працелюбні" вы несколько преувеличили, особенно, что касается высокой квалификации.
И да, вы так и не сказали, зачем вы дали мне ссылки на войны Израиля. Что сказать-то хотели?
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:14
ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав:
беда в том, что массовую эмиграцию из Украины Запад не выдержит. Проблемы есть даже сейчас при 4-6 млн наших мигрантов. А что будет при 16 млн.?
От зря Ви таке тут сказали, читав дослідження, але не під рукою, так от Європі треба, навіть необхідно кожного року по 2 млн.
нових жителів працездатного віку. Українці, в основному висококваліфіковані і працелюбні дуже підходять під це. Польща має вже більше 2 млн українців, і 95% працездатного віку мають роботу.
Вы неверно выделили. Я исправил.
2 млн. в год это одно,а 28 млн сразу это совсем другое.
И насчёт "українці, в основному висококваліфіковані і працелюбні" вы несколько преувеличили, особенно, что касается высокой квалификации.
И да, вы так и не сказали, зачем вы дали мне ссылки на войны Израиля. Что сказать-то хотели?
Звідки взялося 28 млн одразу? Ви писали про 16 млн. ЄС нажаль старішає, тому їм необхідні нові працелюбні люди. Про кваліфікацію - може Ви судите по своєму оточенню, тому так?
По посиланням що я Вам скидував - читали хоча б?
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:27
Успіх
....... опять одно и тоже .................
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:37
Бетон написав: Hotab написав: холява написав:
https://meta.ua/uk/news/economics/180044-nardep-isteriya-pro-defolt-trohi-myako-govoryachi-pereotsinena/
Это для Бетона , про дефолт .
Я так від нього і про е-оселю не дочекався. З нею (що її припинили) десь так як з ціною е/е в Польщі?
Люди купили в мене по е оселі 2 місяці назад. Дали завдаток. Фінансування нема. Такая ситуация у всех. Сделок нет.
Потом сказали е оселю срезали до 2 млн грн.
Финансирования нет.
Зачем вам мнение из жизни. У вас куча экспертов есть и жизнь прекрасна. Так живите в ней
И считайте, что е оселя есть и вообще всё круто.
Как сказала одна сектантка перед бусификацией муженька, нам грит всё равно что вокруг, мы сами строим квантовый мир
Так купили чі виразили намагання?
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Vadim_
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:47
Україна зможе мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року, якщо темпи мобілізації будуть такими, як зараз, – член оборонного комітету ВР Костенко
Більше того, за його словами, якщо у нас продовжуватиметься мобілізація так, як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до етапу бойової готовності (!).
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:48
Успіх
Досить тут нудити і марити кицями і інвалідними мілфами.
Люди реалізують своє законне право , ВСЕ ПО ЗАКОНУ:
"Які військовозобов’язані мають право на відстрочку? Перелік військовозобов’язаних, які з 18 травня 2024 року не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (тобто, мають право на відстрочку) зазначений у статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Люди, які мають на утриманні 3 дітей і регулярно платять аліменти.
Самостійно виховують дітей – мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим.
Виховують дитину з інвалідністю до 18 років – жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.
Виховують важкохвору дитину – хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади тощо.
Утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи.
Утримують усиновлену дитину до 18 років.
Один з подружжя, хто виховує дитину, якщо другий служить.
Люди, що постійно доглядають хворих близьких.
Опікун особи, визнаної судом недієздатною.
Люди, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи.
Люди, які мають на утриманні батьків (своїх чи дружини) з інвалідністю I чи II групи.
Інші члени родини, що доглядають за людиною з інвалідністю I чи II групи.
Викладачі та вчителі, наукові, науково-педагогічні працівники на 0,75 ставки і більше.
Студенти денної чи дуальної форми навчання, які вперше здобувають освітній рівень.
Люди, чиї близькі родичі зникли або загинули під час захисту України з 2014 року.
Члени сімей Героїв України посмертно."
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:49
Україні дозволять бити американською зброєю на більшу відстань по території росії, якщо вона спробує розширити фронт, – Джеймс ОʼБраєн помічник Держсекретаря з питань Європи на слуханнях в Конгресі
Республіканці тиснуть на адміністрацію Байдена у цьому питанні, проте дід стійко тримає оборону російських аеродромів.
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:51
Vadim_ написав: Hotab написав: холява написав:
https://meta.ua/uk/news/economics/180044-nardep-isteriya-pro-defolt-trohi-myako-govoryachi-pereotsinena/
Это для Бетона , про дефолт .
Я так від нього і про е-оселю не дочекався. З нею (що її припинили) десь так як з ціною е/е в Польщі?
Люди купили в мене по е оселі 2 місяці назад. Дали завдаток. Фінансування нема. Такая ситуация у всех. Сделок нет.
Потом сказали е оселю срезали до 2 млн грн.
Финансирования нет.
Зачем вам мнение из жизни. У вас куча экспертов есть и жизнь прекрасна. Так живите в ней
И считайте, что е оселя есть и вообще всё круто.
Как сказала одна сектантка перед бусификацией муженька, нам грит всё равно что вокруг, мы сами строим квантовый мир
Так купили чі виразили намагання?
Дали 2 куе. Заплатили за оцінку, всі документи погоджено. Все готово для угоди.
Фінансування від держави нема.
Як рахувати: є єоселя? Чи тільки назва?
Купили хату чи тільки наміри?
Завдаток повертати не треба
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