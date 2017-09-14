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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8934893589368937>
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 09:53

  vitaliiangel написав:
Україна зможе мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року, якщо темпи мобілізації будуть такими, як зараз, – член оборонного комітету ВР Костенко

Більше того, за його словами, якщо у нас продовжуватиметься мобілізація так, як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до етапу бойової готовності (!).


Легко наберуть, як з куста :

Відтепер навчання на контрактній формі не забезпечуватиме відстрочку від мобілізації. Лише бюджетна форма навчання. До речі, на неї збільшили кількість місць. Таке рішення було ухвалено після аналізу цифр вступу до аспірантури.

До 2022 року до аспірантури щороку вступало 7-8 тисяч осіб. Для порівняння: у 2024-му на тест для вступу в магістратуру й аспірантуру записалося понад 246 тис. осіб. З них 91 561 особа — це чоловіки віком 25-60 років, у яких уже є ступінь магістра чи спеціаліста.
:shock:
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 09:58

  Goodman написав:у 2024-му на тест для вступу в магістратуру й аспірантуру записалося понад 246 тис. осіб.

Вот странные люди наше руководство. 246 тыс хотят стать высококвалифицированными специалистами и готовы за это заплатить. Бюджету деньги не нужны? Государству не нужны специалисты? Такую тягу к знаниям рубят на корню. А детей попробуйте заставить учиться
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:і дві-три сотні тисяч палестинців на заміщення

оце навряд, не для них ця земля обетованна.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 10:27


Щось набрати методами бусифікації вмотивованих військових ніяк не получається - дивно.
Schmit
 
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*1. Найвищою нашою цінністю — є добро і щастя українського народу. Ми маємо закінчити цю війну, щоб наші діти, внуки, правнуки могли жити спокійно і розбудовувати Українську Державу.*
https://mnk.org.ua/novini/za-shcho-mi-voiuiemo-1/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 10:30

  Schmit написав:
Щось набрати методами бусифікації вмотивованих військових ніяк не получається - дивно.

Так вище он твердження:
*Україна зможе мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року, якщо темпи мобілізації будуть такими, як зараз, – член оборонного комітету ВР Костенко

Більше того, за його словами, якщо у нас продовжуватиметься мобілізація так, як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до етапу бойової готовності (!).*
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 10:35

  detroytred написав:*1. Найвищою нашою цінністю — є добро і щастя українського народу
в советское время был стишок который заканчивался такими словами "ведь для счастья всех людей нам не жалко двух блядей"

По последним данным ведущих психологов счастье это ощущение ценностей. То есть оно внутри. Ценностей может быть много но если нет их ощущения нет и счастья. Поэтому бороться за счастье абсурд. Правильнее говорить бороться за ценности, главная из которых свобода. По крайней мере одна из главных.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 10:42

Але ж з нами таке "нєслучіцццо нікогдА?"©

  detroytred написав:За що воювати?
Що понад усе?

Свободу!
Свобода - понад усе!!!


І то вже на двох фронтах воюємо за свободу))
На одному - з москалями
На другому - зі своїми :shock:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 10:53

  Успіх написав:
  detroytred написав:За що воювати?
Що понад усе?

Свободу!
Свобода - понад усе!!!


І то вже на двох фронтах воюємо за свободу))
На одному - з москалями
На другому - зі своїми :shock:

((
Президент України Володимир Зеленський: "За що ми воюємо? За те, якими ми є. І для того, щоб залишитися такими, якими ми є. Вільними, незалежними, відкритими й обʼєднаними"
https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-nov ... -zelenskyi
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 10:57

  Успіх написав:Що все?

Навіть вже й свобода слова закінчилась?

Нардеп:

4. Ми воюємо за право мати власну думку і власну позицію. Якщо припинити воювати проти pociї (чи сподіватися, що воюватиме хтось інший) — то всі ці милі українському серцю перепалки в соцмережах будуть поза законом. Усі ми — будемо поза законом.
Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/blog/inna-sovsu ... 26163.html
detroytred
 
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