Україна зможе мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року, якщо темпи мобілізації будуть такими, як зараз, – член оборонного комітету ВР Костенко
Більше того, за його словами, якщо у нас продовжуватиметься мобілізація так, як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до етапу бойової готовності (!).
Легко наберуть, як з куста :
Відтепер навчання на контрактній формі не забезпечуватиме відстрочку від мобілізації. Лише бюджетна форма навчання. До речі, на неї збільшили кількість місць. Таке рішення було ухвалено після аналізу цифр вступу до аспірантури.
До 2022 року до аспірантури щороку вступало 7-8 тисяч осіб. Для порівняння: у 2024-му на тест для вступу в магістратуру й аспірантуру записалося понад 246 тис. осіб. З них 91 561 особа — це чоловіки віком 25-60 років, у яких уже є ступінь магістра чи спеціаліста.
Goodman написав:у 2024-му на тест для вступу в магістратуру й аспірантуру записалося понад 246 тис. осіб.
Вот странные люди наше руководство. 246 тыс хотят стать высококвалифицированными специалистами и готовы за это заплатить. Бюджету деньги не нужны? Государству не нужны специалисты? Такую тягу к знаниям рубят на корню. А детей попробуйте заставить учиться
detroytred написав:*1. Найвищою нашою цінністю — є добро і щастя українського народу
в советское время был стишок который заканчивался такими словами "ведь для счастья всех людей нам не жалко двух блядей"
По последним данным ведущих психологов счастье это ощущение ценностей. То есть оно внутри. Ценностей может быть много но если нет их ощущения нет и счастья. Поэтому бороться за счастье абсурд. Правильнее говорить бороться за ценности, главная из которых свобода. По крайней мере одна из главных.
4. Ми воюємо за право мати власну думку і власну позицію. Якщо припинити воювати проти pociї (чи сподіватися, що воюватиме хтось інший) — то всі ці милі українському серцю перепалки в соцмережах будуть поза законом. Усі ми — будемо поза законом. Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/blog/inna-sovsu ... 26163.html