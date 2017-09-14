Додано: Сер 03 лип, 2024 11:21

Успіх написав: detroytred написав: Вільними, незалежними, Вільними, незалежними, НЕвільними і ЗАлежними))

Хіба що ще, наче, можемо вибирати від кого залежати і кому доручити розпоряджатись своєю волею)) НЕвільними і ЗАлежними))Хіба що ще, наче, можемо вибирати від кого залежати і кому доручити розпоряджатись своєю волею))

Саме так.Є ще найгірший варіант --- бути невигідно залежними та невільними.__________________________________Єрмак:*Він деталізував, що Київ дослухається до будь-яких порад про те, як домогтися "справедливого миру". "Але ми (не готові) йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - сказав він.Тобто життя та здоров'я громадян, продовження руйнації енергетики тощо -- це не цінності (або цих цінностей поки недостатньо на іншій чаші ваг).По суті -- це і є офіційною відповіддю "що понад усе?" І "за що воювати?".Всі крапки розставлені.Тепер черга суспільства прийняти це.__________________________________Наступний етап:*"Дуже важливий момент, який свідчить про комплексність операції – оскільки Україна наносить удари й по Криму, виводить з ладу радари там, були удари вже по паромній переправі. І я допускаю, що ми побачимо зараз наступні етапи реалізації нашої наступальної операції з повітря та моря щодо Криму. Вже певні ознаки цього є, оскільки удари по логістиці є і будуть зростати. І те, що продемонстрував нещодавно командувач Повітряних сил України – як відпрацювали в Криму по складу з боєприпасами, це значить, що під ударами Криму будуть не лише радари чи космічні станції, а й наступний етап – це військова інфраструктура, така як склади, військові містечка та логістика", – додав Мусієнко.Захопливим кримським історіям бути.Добре, що цього разу схоже тільки повітряним та морським.До виборчої кампанії в Штатах.