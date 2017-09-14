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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8934893589368937
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 11:02

  Примат написав:
  detroytred написав:Вільними, незалежними

сарказм?

Може і ні, якщо закінчити висловлювання -- від рфії. Незалежними саме від рфії.

Ну і вільними - у виборі. Від кого залежати. Бо залежність від МВФ, партнерів тільки зростає. А при інтеграції і ЄС та НАТО зросте ще більше через купу офіційних зобов'язань та малого представництва в органах управління.
Вигідна залежність-неволя..
Невігідна незалежність-неволя.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 03 лип, 2024 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 11:16

За крок до перевороту думок©

  detroytred написав:Вільними, незалежними,
НЕвільними і ЗАлежними))
Хіба що ще, наче, можемо вибирати від кого залежати і кому доручити розпоряджатись своєю волею))
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 11:21

  Успіх написав:
  detroytred написав:Вільними, незалежними,
НЕвільними і ЗАлежними))
Хіба що ще, наче, можемо вибирати від кого залежати і кому доручити розпоряджатись своєю волею))

Саме так.
Є ще найгірший варіант --- бути невигідно залежними та невільними.
__________________________________
Єрмак:
*Він деталізував, що Київ дослухається до будь-яких порад про те, як домогтися "справедливого миру". "Але ми (не готові) йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - сказав він.
https://www.unian.ua/politics/peregovor ... 84762.html
Тобто життя та здоров'я громадян, продовження руйнації енергетики тощо -- це не цінності (або цих цінностей поки недостатньо на іншій чаші ваг).
По суті -- це і є офіційною відповіддю "що понад усе?" І "за що воювати?".
Всі крапки розставлені.
Тепер черга суспільства прийняти це.
__________________________________
Наступний етап:
*"Дуже важливий момент, який свідчить про комплексність операції – оскільки Україна наносить удари й по Криму, виводить з ладу радари там, були удари вже по паромній переправі. І я допускаю, що ми побачимо зараз наступні етапи реалізації нашої наступальної операції з повітря та моря щодо Криму. Вже певні ознаки цього є, оскільки удари по логістиці є і будуть зростати. І те, що продемонстрував нещодавно командувач Повітряних сил України – як відпрацювали в Криму по складу з боєприпасами, це значить, що під ударами Криму будуть не лише радари чи космічні станції, а й наступний етап – це військова інфраструктура, така як склади, військові містечка та логістика", – додав Мусієнко.
https://www.unian.ua/war/vibuhi-u-novor ... 84843.html
Захопливим кримським історіям бути.
Добре, що цього разу схоже тільки повітряним та морським.
До виборчої кампанії в Штатах.
detroytred
 
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