Може і ні, якщо закінчити висловлювання -- від рфії. Незалежними саме від рфії.
Ну і вільними - у виборі. Від кого залежати. Бо залежність від МВФ, партнерів тільки зростає. А при інтеграції і ЄС та НАТО зросте ще більше через купу офіційних зобов'язань та малого представництва в органах управління. Вигідна залежність-неволя.. Невігідна незалежність-неволя.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 03 лип, 2024 11:19, всього редагувалось 1 раз.
НЕвільними і ЗАлежними)) Хіба що ще, наче, можемо вибирати від кого залежати і кому доручити розпоряджатись своєю волею))
Саме так. Є ще найгірший варіант --- бути невигідно залежними та невільними. __________________________________ Єрмак: *Він деталізував, що Київ дослухається до будь-яких порад про те, як домогтися "справедливого миру". "Але ми (не готові) йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - сказав він. https://www.unian.ua/politics/peregovor ... 84762.html Тобто життя та здоров'я громадян, продовження руйнації енергетики тощо -- це не цінності (або цих цінностей поки недостатньо на іншій чаші ваг). По суті -- це і є офіційною відповіддю "що понад усе?" І "за що воювати?". Всі крапки розставлені. Тепер черга суспільства прийняти це. __________________________________ Наступний етап: *"Дуже важливий момент, який свідчить про комплексність операції – оскільки Україна наносить удари й по Криму, виводить з ладу радари там, були удари вже по паромній переправі. І я допускаю, що ми побачимо зараз наступні етапи реалізації нашої наступальної операції з повітря та моря щодо Криму. Вже певні ознаки цього є, оскільки удари по логістиці є і будуть зростати. І те, що продемонстрував нещодавно командувач Повітряних сил України – як відпрацювали в Криму по складу з боєприпасами, це значить, що під ударами Криму будуть не лише радари чи космічні станції, а й наступний етап – це військова інфраструктура, така як склади, військові містечка та логістика", – додав Мусієнко. https://www.unian.ua/war/vibuhi-u-novor ... 84843.html Захопливим кримським історіям бути. Добре, що цього разу схоже тільки повітряним та морським. До виборчої кампанії в Штатах. Під це анонс 2,3 млрд. допомоги, закінчення підготовки Ф-16.