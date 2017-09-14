Може і ні, якщо закінчити висловлювання -- від рфії. Незалежними саме від рфії.
Ну і вільними - у виборі. Від кого залежати. Бо залежність від МВФ, партнерів тільки зростає. А при інтеграції і ЄС та НАТО зросте ще більше через купу офіційних зобов'язань та малого представництва в органах управління. Вигідна залежність-неволя.. Невігідна незалежність-неволя.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 03 лип, 2024 11:19, всього редагувалось 1 раз.
НЕвільними і ЗАлежними)) Хіба що ще, наче, можемо вибирати від кого залежати і кому доручити розпоряджатись своєю волею))
Саме так. Є ще найгірший варіант --- бути невигідно залежними та невільними. __________________________________ Єрмак: *Він деталізував, що Київ дослухається до будь-яких порад про те, як домогтися "справедливого миру". "Але ми (не готові) йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - сказав він. https://www.unian.ua/politics/peregovor ... 84762.html Тобто життя та здоров'я громадян, продовження руйнації енергетики тощо -- це не цінності (або цих цінностей поки недостатньо на іншій чаші ваг). По суті -- це і є офіційною відповіддю "що понад усе?" І "за що воювати?". Всі крапки розставлені. Тепер черга суспільства прийняти це. __________________________________ Наступний етап: *"Дуже важливий момент, який свідчить про комплексність операції – оскільки Україна наносить удари й по Криму, виводить з ладу радари там, були удари вже по паромній переправі. І я допускаю, що ми побачимо зараз наступні етапи реалізації нашої наступальної операції з повітря та моря щодо Криму. Вже певні ознаки цього є, оскільки удари по логістиці є і будуть зростати. І те, що продемонстрував нещодавно командувач Повітряних сил України – як відпрацювали в Криму по складу з боєприпасами, це значить, що під ударами Криму будуть не лише радари чи космічні станції, а й наступний етап – це військова інфраструктура, така як склади, військові містечка та логістика", – додав Мусієнко. https://www.unian.ua/war/vibuhi-u-novor ... 84843.html Захопливим кримським історіям бути. Добре, що цього разу схоже тільки повітряним та морським. До виборчої кампанії в Штатах. Під це анонс 2,3 млрд. допомоги, закінчення підготовки Ф-16.
Україна зможе мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року, якщо темпи мобілізації будуть такими, як зараз, – член оборонного комітету ВР Костенко
Більше того, за його словами, якщо у нас продовжуватиметься мобілізація так, як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до етапу бойової готовності (!).
Легко наберуть, як з куста :
Відтепер навчання на контрактній формі не забезпечуватиме відстрочку від мобілізації. Лише бюджетна форма навчання. До речі, на неї збільшили кількість місць. Таке рішення було ухвалено після аналізу цифр вступу до аспірантури.
До 2022 року до аспірантури щороку вступало 7-8 тисяч осіб. Для порівняння: у 2024-му на тест для вступу в магістратуру й аспірантуру записалося понад 246 тис. осіб. З них 91 561 особа — це чоловіки віком 25-60 років, у яких уже є ступінь магістра чи спеціаліста.
Так "навчання на контрактній формі не забезпечуватиме відстрочку від мобілізації" только для аспирантов? Для студентов (бакалавры, магистры), вроде, без изменений.
detroytred написав:.............. Так вище он твердження: *Україна зможе мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року, якщо темпи мобілізації будуть такими, як зараз, – член оборонного комітету ВР Костенко
Більше того, за його словами, якщо у нас продовжуватиметься мобілізація так, як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до етапу бойової готовності (!).*
При этом Залужный называл цифру 500 тыс. Таки сильное изменение стратегических планов?
Єрмак наголосив, що Україна не готова йти на компроміс із країною-агресором та відмовлятися від будь-якої території заради припинення війни.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву кандидата у президенти США Дональда Трампа про те, що він нібито може швидко завершити війну Росії проти України. Про це повідомляє Reuters.
«Але ми не готові піти на компроміс щодо дуже важливих речей і цінностей… незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету», — уточнив він. Відповідаючи на запитання, як Україна оцінює заяву Трампа про те, що він впорається з війною, Єрмак сказав: «Чесно відповім: не знаю. Побачимо».
Він зауважив, що Київ лобіюватиме нову адміністрацію США, щоб та продовжувала надавати допомогу Україні. Крім того, глава ОП зазначив, що Україна вже має підтримку двох партій і американського народу.
«Це буде … рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір», — прокоментував Єрмак президентські вибори у США.