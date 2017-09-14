RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8935893689378938
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:33

  detroytred написав:
  Успіх написав:Що все?

Навіть вже й свобода слова закінчилась?

Нардеп:

4. Ми воюємо за право мати власну думку і власну позицію. Якщо припинити воювати проти pociї (чи сподіватися, що воюватиме хтось інший) — то всі ці милі українському серцю перепалки в соцмережах будуть поза законом. Усі ми — будемо поза законом.
Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/blog/inna-sovsu ... 26163.html

я і бачу скільки політ емігрантів бояться режиму. яник заздрить
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2864
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:43

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..............
Так вище он твердження:
*Україна зможе мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року, якщо темпи мобілізації будуть такими, як зараз, – член оборонного комітету ВР Костенко

Більше того, за його словами, якщо у нас продовжуватиметься мобілізація так, як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до етапу бойової готовності (!).*

При этом Залужный называл цифру 500 тыс.
Таки сильное изменение стратегических планов?

Так он пол года назад ее называл :D
_hunter
 
Повідомлень: 8031
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:43

  detroytred написав:Тобто життя та здоров'я громадян, продовження руйнації енергетики тощо -- це не цінності (або цих цінностей поки недостатньо на іншій чаші ваг).
По суті -- це і є офіційною відповіддю "що понад усе?" І "за що воювати?".
Всі крапки розставлені
а вы сомневались? Думали там за вашу жизнь беспокоятся. А Успих думал, там с утра до ночи 28 месяцев переживают как же его подменить. Что детям нужен отец.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24034
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:53

Як так?©

  Schmit написав:
Щось набрати методами бусифікації вмотивованих військових ніяк не получається - дивно.

Ну от сам Сирський заявив, що потрібно вмотивованих.
1. Тобто, аж тепер зрозумів/побачив? А, наприклад, півроку тому це видно не було?
2. Ну добре - він "зрозумів/побачив це" і що?
Що стали робити, або що хоч планують робити для мотивації наступних "невловимих Джо"???

Це, плять, як з дембелем - всі побачили/зрозуміли, що солдати втомлені/виснажені і їх потрібно замінювати "ще на вчора"... але...
Але трішки потріпали язиком про 36міс і, навіть, це відклали на папіжжжже!🤦🤦‍♂️🤦🏻

Ні, ну реально нелякані длпйопи! :evil:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6563
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 13:01

За крок до зламаних думок©

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тобто життя та здоров'я громадян, продовження руйнації енергетики тощо -- це не цінності (або цих цінностей поки недостатньо на іншій чаші ваг).
По суті -- це і є офіційною відповіддю "що понад усе?" І "за що воювати?".
Всі крапки розставлені
а вы сомневались? Думали там за вашу жизнь беспокоятся. А Успих думал, там с утра до ночи 28 месяцев переживают как же его подменить. Что детям нужен отец.
Ну от як так?
Це ж на поверхні!!!
Це ж як 2+2!!!

Це ж вісі бачать і розуміють!!!
І це не вчора, чи сьогодні побачили/зрозуміли!!!

То що це за такий ЦИНІЗМ?(як від своїх, так і від колективного...)
Ну ок - якщо ЧУЖИМ/колективному заходу наші люди/життя НЕ цінні, то СВОЇМ же має бути не пох на це???!

Але ж бачимо, що пох!!!

Ну як плять так??????????
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6563
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 13:09

  Успіх написав:то СВОЇМ же має бути не пох на це???!

Але ж бачимо, що пох!!!

Ну як плять так??????????


ЗЕленському і Єрмаку? )
Xenon
 
Повідомлень: 4657
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 13:34

  Успіх написав:Ну от сам Сирський заявив, що потрібно вмотивованих
ляпнул от балды. Мотивированных не так ищут. На каждом столе должна висеть бумажка такой-то бригаде требуются.... зарплата, бесплатный кофе с круассанами, девочки в бикини. Срок службы 1-2-3 года. А не пожизненно. А то что сейчас... ищут лохов на чью голову скинуть войну.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24034
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 8935893689378938
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 57107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 216493
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 693139
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6514)
03.07.2024 13:40
ТАСКОМБАНК (3317)
03.07.2024 13:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.