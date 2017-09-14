4. Ми воюємо за право мати власну думку і власну позицію. Якщо припинити воювати проти pociї (чи сподіватися, що воюватиме хтось інший) — то всі ці милі українському серцю перепалки в соцмережах будуть поза законом. Усі ми — будемо поза законом. Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/blog/inna-sovsu ... 26163.html
я і бачу скільки політ емігрантів бояться режиму. яник заздрить
detroytred написав:.............. Так вище он твердження: *Україна зможе мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року, якщо темпи мобілізації будуть такими, як зараз, – член оборонного комітету ВР Костенко
Більше того, за його словами, якщо у нас продовжуватиметься мобілізація так, як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до етапу бойової готовності (!).*
При этом Залужный называл цифру 500 тыс. Таки сильное изменение стратегических планов?
detroytred написав:Тобто життя та здоров'я громадян, продовження руйнації енергетики тощо -- це не цінності (або цих цінностей поки недостатньо на іншій чаші ваг). По суті -- це і є офіційною відповіддю "що понад усе?" І "за що воювати?". Всі крапки розставлені
а вы сомневались? Думали там за вашу жизнь беспокоятся. А Успих думал, там с утра до ночи 28 месяцев переживают как же его подменить. Что детям нужен отец.
Schmit написав: Щось набрати методами бусифікації вмотивованих військових ніяк не получається - дивно.
Ну от сам Сирський заявив, що потрібно вмотивованих. 1. Тобто, аж тепер зрозумів/побачив? А, наприклад, півроку тому це видно не було? 2. Ну добре - він "зрозумів/побачив це" і що? Що стали робити, або що хоч планують робити для мотивації наступних "невловимих Джо"???
Це, плять, як з дембелем - всі побачили/зрозуміли, що солдати втомлені/виснажені і їх потрібно замінювати "ще на вчора"... але... Але трішки потріпали язиком про 36міс і, навіть, це відклали на папіжжжже!🤦🤦♂️🤦🏻
detroytred написав:Тобто життя та здоров'я громадян, продовження руйнації енергетики тощо -- це не цінності (або цих цінностей поки недостатньо на іншій чаші ваг). По суті -- це і є офіційною відповіддю "що понад усе?" І "за що воювати?". Всі крапки розставлені
а вы сомневались? Думали там за вашу жизнь беспокоятся. А Успих думал, там с утра до ночи 28 месяцев переживают как же его подменить. Что детям нужен отец.
Ну от як так? Це ж на поверхні!!! Це ж як 2+2!!!
Це ж вісі бачать і розуміють!!! І це не вчора, чи сьогодні побачили/зрозуміли!!!
То що це за такий ЦИНІЗМ?(як від своїх, так і від колективного...) Ну ок - якщо ЧУЖИМ/колективному заходу наші люди/життя НЕ цінні, то СВОЇМ же має бути не пох на це???!
Успіх написав:Ну от сам Сирський заявив, що потрібно вмотивованих
ляпнул от балды. Мотивированных не так ищут. На каждом столе должна висеть бумажка такой-то бригаде требуются.... зарплата, бесплатный кофе с круассанами, девочки в бикини. Срок службы 1-2-3 года. А не пожизненно. А то что сейчас... ищут лохов на чью голову скинуть войну.