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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 лип, 2024 14:44
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Тобто життя та здоров'я громадян, продовження руйнації енергетики тощо -- це не цінності (або цих цінностей поки недостатньо на іншій чаші ваг).
По суті -- це і є офіційною відповіддю "що понад усе?" І "за що воювати?".
Всі крапки розставлені
а вы сомневались? Думали там за вашу жизнь беспокоятся. А Успих думал, там с утра до ночи 28 месяцев переживают как же его подменить. Что детям нужен отец.
А чего за вас волноваться ?
Сытые одеты обуты не имеющие понятия об опасности .
С утра до вечера базикающие на форуме .
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Додано: Сер 03 лип, 2024 14:49
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Додано: Сер 03 лип, 2024 14:50
барабашов написав:
Все видели сегодняшнее телеграмм-видео девочки, на заднем плане которого начинается эпизод Звёздных Войн?
Не удивлюсь после этого что там уже 75 лет(автозаводу чуть больше) раскапывают как в фильме Нечто-2 Имперский крейсер, законсервированный и готовый к использованию, а все эти отключения ЭЭ - это зарядка его пусковых атомарных конденсаторов и ночью и днём для запуска реактора ходовых плазменных двигателей
Но кто то в болотах,имея тоже такой крейсер в уральских горах, так и не понял с 49года как он запускается, и поэтому наносит ответный удар.
А Хан-Соло в это время не обновив данные пьёт пиво где то на Ла Манше, а Чубакка по вечерам нюхает мозги😂
Осталось только узнать кто из ездивших в кабриолете по Пхеньяну был Дарт Вейдер😂😂😂!
Вы когда были последний раз у психиатра ?
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Додано: Сер 03 лип, 2024 14:53
Успіх написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Тобто життя та здоров'я громадян, продовження руйнації енергетики тощо -- це не цінності (або цих цінностей поки недостатньо на іншій чаші ваг).
По суті -- це і є офіційною відповіддю "що понад усе?" І "за що воювати?".
Всі крапки розставлені
а вы сомневались? Думали там за вашу жизнь беспокоятся. А Успих думал, там с утра до ночи 28 месяцев переживают как же его подменить. Что детям нужен отец.
Ну от як так?
Це ж на поверхні!!!
Це ж як 2+2!!!
Це ж вісі бачать і розуміють!!!
І це не вчора, чи сьогодні побачили/зрозуміли!!!
То що це за такий ЦИНІЗМ?(як від своїх, так і від колективного...)
Ну ок - якщо ЧУЖИМ/колективному заходу наші люди/життя НЕ цінні, то СВОЇМ же має бути не пох на це???!
Але ж бачимо, що пох!!!
Ну як плять так??????????
Та да !
С утра до вечера ,который день ,подвергаете свою жизнь опасности оттачивая на форуме брехательную железу .
Так и сгореть можно , на работе .
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Додано: Сер 03 лип, 2024 15:23
барабашов написав:
Осталось только узнать кто из ездивших в кабриолете по Пхеньяну был Дарт Вейдер😂
Якось забагато честі для двох нікчем змагатися за порівняння з Дартом Вейдером
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Додано: Сер 03 лип, 2024 15:31
Бетон написав:
Люди купили в мене по е оселі 2 місяці назад. Дали завдаток. Фінансування нема. Такая ситуация у всех. Сделок нет.
Потом сказали е оселю срезали до 2 млн грн.
Финансирования нет.
Зачем вам мнение из жизни. У вас куча экспертов есть и жизнь прекрасна. Так живите в ней
И считайте, что е оселя есть и вообще всё круто.
Как сказала одна сектантка перед бусификацией муженька, нам грит всё равно что вокруг, мы сами строим квантовый мир
В Украине ранее было множество подобных программ, когда государство должно было компенсировать %% по ипотеке.
Все они заканчивались одинаково - внезапное прекращение финансирования и выплатой участниками этих программ рыночных %% ставок
Когда только еОселя появилась я писал, что и еОселю ждёт такая же судьба. Это был только вопрос времени
Что и произошло
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