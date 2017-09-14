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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8937893889398940
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 16:08

Україна віддає рф дві області та ділить Крим: саме такий план рф передала США, – Гордон із посиланнями на свої джерела.

За його словами, цей план міністр внутрішніх справ рф Колокольцев возив до США тиждень тому. Його основні пункти:

◾️Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей;
◾️ рф передасть Україні Запорізьку АЕС та контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря;
◾️Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу;
◾️Україна обмежує армію до 350 тис. осіб і не зможе мати понад 125 бойових літаків
◾️Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та рф;
◾️США знімають санкції з рф.
◾️рф готова до обговорення передачі Україні Запорізькій та Херсонській областей.
◾️припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути введене одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі росія-США-Китай-ЄС-Україна;
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 16:14

  Xenon написав:
Україна віддає рф дві області та ділить Крим: саме такий план рф передала США, – Гордон із посиланнями на свої джерела.

За його словами, цей план міністр внутрішніх справ рф Колокольцев возив до США тиждень тому. Його основні пункти:

◾️Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей;
◾️ рф передасть Україні Запорізьку АЕС та контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря;
◾️Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу;
◾️Україна обмежує армію до 350 тис. осіб і не зможе мати понад 125 бойових літаків
◾️Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та рф;
◾️США знімають санкції з рф.
◾️рф готова до обговорення передачі Україні Запорізькій та Херсонській областей.
◾️припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути введене одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі росія-США-Китай-ЄС-Україна;

Прямо чудовий план.
Україна повинна взяти зобов"язання та виконати умови
А Росія готова до обговорення
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 16:17

  pesikot написав:
  Xenon написав:
Україна віддає рф дві області та ділить Крим: саме такий план рф передала США, – Гордон із посиланнями на свої джерела.

За його словами, цей план міністр внутрішніх справ рф Колокольцев возив до США тиждень тому. Його основні пункти:

◾️Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей;
◾️ рф передасть Україні Запорізьку АЕС та контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря;
◾️Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу;
◾️Україна обмежує армію до 350 тис. осіб і не зможе мати понад 125 бойових літаків
◾️Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та рф;
◾️США знімають санкції з рф.
◾️рф готова до обговорення передачі Україні Запорізькій та Херсонській областей.
◾️припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути введене одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі росія-США-Китай-ЄС-Україна;

Прямо чудовий план.
Україна повинна взяти зобов"язання та виконати умови
А Росія готова до обговорення

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sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 16:23

Україна може втратити Красногорівку на Донеччині. Ситуація критична, бої вже йдуть у місті – і все через те, що за оборону там відповідає некомпетентний командир 59-ї мотопіхотної бригади Богдан Шевчук. Він не справляється зі своїми обов’язками, — заявив військовий журналіст Юрій Бутусов.

«Це молода енергійна людина, рівень управління якого відповідає посаді командира роти, можливо - батальйону. Він сам керує, куди кому стріляти та куди кому літати, сам ставить завдання командирам гармат та операторам мавіків, сам малює, де яку спшку треба тримати до останнього у якій посадці. Сидячи у штабі перед картою, і навіть не знаючи свій передній край», - написав Бутусов.

Він звернувся особисто до головнокомандувача ЗСУ Сирського із проханням звільнити Богдана Шевчука. Про стиль управління Шевчука Бутусову стало відомо від бійців та командирів у Красногорівці.
«Чому багатьох досвідчених комбригів після нещодавнього випуску з університету оборони засунули на пусті тилові посади, а оборону такого важливого великого міста довірили молодій  людині, яка ще не встигла навчитись? У нас багато міст та багато військ для таких тренінгів на живих людях?», - зазначив Бутусов.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 16:34

  sens написав:
  pesikot написав:
Україна віддає рф дві області та ділить Крим: саме такий план рф передала США, – Гордон із посиланнями на свої джерела.

За його словами, цей план міністр внутрішніх справ рф Колокольцев возив до США тиждень тому. Його основні пункти:

◾️Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей;
◾️ рф передасть Україні Запорізьку АЕС та контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря;
◾️Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу;
◾️Україна обмежує армію до 350 тис. осіб і не зможе мати понад 125 бойових літаків
◾️Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та рф;
◾️США знімають санкції з рф.
◾️рф готова до обговорення передачі Україні Запорізькій та Херсонській областей.
◾️припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути введене одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі росія-США-Китай-ЄС-Україна;

Прямо чудовий план.
Україна повинна взяти зобов"язання та виконати умови
А Росія готова до обговорення

ЛПП


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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 16:36

  Xenon написав:
Україна віддає рф дві області та ділить Крим: саме такий план рф передала США, – Гордон із посиланнями на свої джерела.

За його словами, цей план міністр внутрішніх справ рф Колокольцев возив до США тиждень тому. Його основні пункти:

◾️Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей;
◾️ рф передасть Україні Запорізьку АЕС та контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря;
◾️Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу;
◾️Україна обмежує армію до 350 тис. осіб і не зможе мати понад 125 бойових літаків
◾️Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та рф;
◾️США знімають санкції з рф.
◾️рф готова до обговорення передачі Україні Запорізькій та Херсонській областей.
◾️припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути введене одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі росія-США-Китай-ЄС-Україна;
Зате як гарно пожили, міняючи на газ для олігархів кораблі, літаки та ракети ще за часів Кучми. Підсумок та "пропозиції" цілком реально відповідає стану справ. А 350000 особового складу та 125 бойових літаків це взагалі щось "пабагатому", ну реально. Цікаво, звідки вкинули, хто та навіщо
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