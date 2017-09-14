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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8938893989408941
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 18:44

До речі
Два питання
Перше - а що сталось з бусифікацією? якось так легко/швидко зникла? де ті сотні тисяч запханих в бусіки ?
Друге- тільки що по зомбоящику реклама...
ворожа колона заїзжає на міст..
зміна ракурсу-стоїть Хаймарс..піднімає направляючі і запускає ракети...
перша перед головною машиною колони , друга перед останньою...всі наступні накривають по машині..дим...
заставка
GLDB - щось типу новітні бомби..
наступний кадр...BOING SAAB - виробники.....

Як думаєте
якщо боінг і сааб починає рекламувати СВОЮ торгову марку..то на кого вона розрахована? на москаликів( яких розфігачили) ..чи на нас( які отримали емоційне задоволення а тому рекламку то на підкорочку запамятали)

А інформація з підкорки найкраще діє через роки...тому що забув звідки вона..памятаєш тільки емоційне забарвлення..

ПС
саме тому різні лади так люблять сОвЕтскОє мОрОжЕнОє - це єдине приємне згадування за всі 70 років що вони були в совку.
budivelnik
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