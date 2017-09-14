До речі
Два питання
Перше - а що сталось з бусифікацією? якось так легко/швидко зникла? де ті сотні тисяч запханих в бусіки ?
Друге- тільки що по зомбоящику реклама...
ворожа колона заїзжає на міст..
зміна ракурсу-стоїть Хаймарс..піднімає направляючі і запускає ракети...
перша перед головною машиною колони , друга перед останньою...всі наступні накривають по машині..дим...
заставка
GLDB - щось типу новітні бомби..
наступний кадр...BOING SAAB - виробники.....
Як думаєте
якщо боінг і сааб починає рекламувати СВОЮ торгову марку..то на кого вона розрахована? на москаликів( яких розфігачили) ..чи на нас( які отримали емоційне задоволення а тому рекламку то на підкорочку запамятали)
А інформація з підкорки найкраще діє через роки...тому що забув звідки вона..памятаєш тільки емоційне забарвлення..
ПС
саме тому різні лади так люблять сОвЕтскОє мОрОжЕнОє - це єдине приємне згадування за всі 70 років що вони були в совку.