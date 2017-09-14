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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8939894089418942>
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 18:44

До речі
Два питання
Перше - а що сталось з бусифікацією? якось так легко/швидко зникла? де ті сотні тисяч запханих в бусіки ?
Друге- тільки що по зомбоящику реклама...
ворожа колона заїзжає на міст..
зміна ракурсу-стоїть Хаймарс..піднімає направляючі і запускає ракети...
перша перед головною машиною колони , друга перед останньою...всі наступні накривають по машині..дим...
заставка
GLDB - щось типу новітні бомби..
наступний кадр...BOING SAAB - виробники.....

Як думаєте
якщо боінг і сааб починає рекламувати СВОЮ торгову марку..то на кого вона розрахована? на москаликів( яких розфігачили) ..чи на нас( які отримали емоційне задоволення а тому рекламку то на підкорочку запамятали)

А інформація з підкорки найкраще діє через роки...тому що забув звідки вона..памятаєш тільки емоційне забарвлення..

ПС
саме тому різні лади так люблять сОвЕтскОє мОрОжЕнОє - це єдине приємне згадування за всі 70 років що вони були в совку.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оновив дані в Резерв+

Это совсем не страшно
Зображення

Все данные и так были
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 19:06

  budivelnik написав:До речі
Два питання
Перше - а що сталось з бусифікацією? якось так легко/швидко зникла? де ті сотні тисяч запханих в бусіки ?
Друге- тільки що по зомбоящику реклама...
ворожа колона заїзжає на міст..
зміна ракурсу-стоїть Хаймарс..піднімає направляючі і запускає ракети...
перша перед головною машиною колони , друга перед останньою...всі наступні накривають по машині..дим...
заставка
GLDB - щось типу новітні бомби..
наступний кадр...BOING SAAB - виробники.....

Як думаєте
якщо боінг і сааб починає рекламувати СВОЮ торгову марку..то на кого вона розрахована? на москаликів( яких розфігачили) ..чи на нас( які отримали емоційне задоволення а тому рекламку то на підкорочку запамятали)

А інформація з підкорки найкраще діє через роки...тому що забув звідки вона..памятаєш тільки емоційне забарвлення..

ПС
саме тому різні лади так люблять сОвЕтскОє мОрОжЕнОє - це єдине приємне згадування за всі 70 років що вони були в совку.

Яке зовсім не советское, бо лінії з виробництва морозива привіз Мікоян в 1936 році з США
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 19:12

  vitaliiangel написав:

Воно то весело дивитись, як працюють скидами по ворогу...

Але на жаль, воно працює і в нашу сторону/і проти нашої піхоти :?
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 19:15

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:..............
Так вище он твердження:
*Україна зможе мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року, якщо темпи мобілізації будуть такими, як зараз, – член оборонного комітету ВР Костенко

Більше того, за його словами, якщо у нас продовжуватиметься мобілізація так, як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до етапу бойової готовності (!).*
При этом Залужный называл цифру 500 тыс.
Таки сильное изменение стратегических планов?
А сірої речовини щоб згадати що за пів року ВЖЕ призвали тисяч 150 - не вистарчило щоб зрозуміти
що 500 000 в рік і 200 000 за пів-року...це приблизно +/- однакові суми...

Плюс згадати
що такий як я заявляв - ми ЩОРОКУ мобілізуємо 200 000-250 000 ..і з цих сум тільки 2000-5000 - через бусифікацію..(летусрок там несміливо про це згадував прикриваючись тим що НЕ ПАМЯТАЄ хто це писав...важко запамятати того з ким на цю тему десяток сторінок дебати проводив...або важко признати що опонент був правий, тому з перестраху і свідомо забуваєш нік опонента)

Писати комусь про нестачу сірої речовини за такої своєї логіки -- це нонсенс.

Склади 2+2 на підставі не цифр за минулі роки (які до того ж не мають підтвердження), а цього року.
Бо зв'язок між минулими двома роками і конкретно цим роком не лінійний.
Горбенко в червні:
- *Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців.*
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... onter.html

Коли і якщо зможеш скласти, то зрозумієш: Костенко має на увазі можливість призвати в цьому році усього 200 тис.

А звідки ти взяв оце своє *щоб згадати що за пів року ВЖЕ призвали тисяч 150* --- ?))))))))

Коли будеш складати єралашика, то враховуй: навіть якщо раніше кожного року призивали 250 тис. (хоча гадаю, що в перший рік війни було призвано 500+++ тис.), то це не означає, що і кожного наступного таке також легко можливо.
Бо в перший рік добровольці ломились в ТЦК....

З.и. і чому Залужний про 500, а за Сирського суттєво менше:
*Горбенко повідомив, що під час планування контрнаступу під керівництвом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тисяч людей.
Коли головнокомандувачем ЗСУ призначили Олександра Сирського, був затверджений новий план оборони на 2024 рік, який не передбачав залучення такої кількості нових військових.*
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobili ... 25018.html
Бо новий план оборони.
ЛАД на 100% влучив в ціль своїм питанням про такі сильну зміну стратегічних планів.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 03 лип, 2024 19:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 19:20

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав: data-telegram

Воно то весело дивитись, як працюють скидами по ворогу...

Але на жаль, воно працює і в нашу сторону/і проти нашої піхоти :?

Там другой прикол. Кто лежал на носилках потом убегал как спринтер
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 20:06

Появление будивельника на форуме проявляется бурным притоком "речовини", только не серой, а бурой.
Но что возьмёшь с прапорщика.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 20:08

  ЛАД написав:Появление будивельника на форуме проявляется бурным притоком "речовини", только не серой, а бурой.
Но что возьмёшь с прапорщика.

С парторга взять ещё меньше, одни лозунги и ... у парторга дичайший зуд убрать всех, кто высказывает собственное мнение
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 20:09

Что касается предложений по рпв, то для начала разговоров, по-моему, вполне приемлемо.
Если всё это правда, то даже неожиданно благоприятные условия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 20:16

Зоряні війни: Нова надія

  Xenon написав:
Україна віддає рф дві області та ділить Крим: саме такий план рф передала США, – Гордон із посиланнями на свої джерела.

За його словами, цей план міністр внутрішніх справ рф Колокольцев возив до США тиждень тому. Його основні пункти:

◾️Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей;
◾️ рф передасть Україні Запорізьку АЕС та контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря;
◾️Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу;
◾️Україна обмежує армію до 350 тис. осіб і не зможе мати понад 125 бойових літаків
◾️Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та рф;
◾️США знімають санкції з рф.
◾️рф готова до обговорення передачі Україні Запорізькій та Херсонській областей.
◾️припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути введене одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі росія-США-Китай-ЄС-Україна;

Зоряні війни: Нова надія
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