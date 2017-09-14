До речі Два питання Перше - а що сталось з бусифікацією? якось так легко/швидко зникла? де ті сотні тисяч запханих в бусіки ? Друге- тільки що по зомбоящику реклама... ворожа колона заїзжає на міст.. зміна ракурсу-стоїть Хаймарс..піднімає направляючі і запускає ракети... перша перед головною машиною колони , друга перед останньою...всі наступні накривають по машині..дим... заставка GLDB - щось типу новітні бомби.. наступний кадр...BOING SAAB - виробники.....
Як думаєте якщо боінг і сааб починає рекламувати СВОЮ торгову марку..то на кого вона розрахована? на москаликів( яких розфігачили) ..чи на нас( які отримали емоційне задоволення а тому рекламку то на підкорочку запамятали)
А інформація з підкорки найкраще діє через роки...тому що забув звідки вона..памятаєш тільки емоційне забарвлення..
ПС саме тому різні лади так люблять сОвЕтскОє мОрОжЕнОє - це єдине приємне згадування за всі 70 років що вони були в совку.
budivelnik написав:До речі Два питання Перше - а що сталось з бусифікацією? якось так легко/швидко зникла? де ті сотні тисяч запханих в бусіки ? Друге- тільки що по зомбоящику реклама... ворожа колона заїзжає на міст.. зміна ракурсу-стоїть Хаймарс..піднімає направляючі і запускає ракети... перша перед головною машиною колони , друга перед останньою...всі наступні накривають по машині..дим... заставка GLDB - щось типу новітні бомби.. наступний кадр...BOING SAAB - виробники.....
Як думаєте якщо боінг і сааб починає рекламувати СВОЮ торгову марку..то на кого вона розрахована? на москаликів( яких розфігачили) ..чи на нас( які отримали емоційне задоволення а тому рекламку то на підкорочку запамятали)
А інформація з підкорки найкраще діє через роки...тому що забув звідки вона..памятаєш тільки емоційне забарвлення..
ПС саме тому різні лади так люблять сОвЕтскОє мОрОжЕнОє - це єдине приємне згадування за всі 70 років що вони були в совку.
Яке зовсім не советское, бо лінії з виробництва морозива привіз Мікоян в 1936 році з США
detroytred написав:.............. Так вище он твердження: *Україна зможе мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року, якщо темпи мобілізації будуть такими, як зараз, – член оборонного комітету ВР Костенко
Більше того, за його словами, якщо у нас продовжуватиметься мобілізація так, як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до етапу бойової готовності (!).*
При этом Залужный называл цифру 500 тыс. Таки сильное изменение стратегических планов?
А сірої речовини щоб згадати що за пів року ВЖЕ призвали тисяч 150 - не вистарчило щоб зрозуміти що 500 000 в рік і 200 000 за пів-року...це приблизно +/- однакові суми...
Плюс згадати що такий як я заявляв - ми ЩОРОКУ мобілізуємо 200 000-250 000 ..і з цих сум тільки 2000-5000 - через бусифікацію..(летусрок там несміливо про це згадував прикриваючись тим що НЕ ПАМЯТАЄ хто це писав...важко запамятати того з ким на цю тему десяток сторінок дебати проводив...або важко признати що опонент був правий, тому з перестраху і свідомо забуваєш нік опонента)
Писати комусь про нестачу сірої речовини за такої своєї логіки -- це нонсенс.
Склади 2+2 на підставі не цифр за минулі роки (які до того ж не мають підтвердження), а цього року. Бо зв'язок між минулими двома роками і конкретно цим роком не лінійний. Горбенко в червні: - *Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців.* https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... onter.html
Коли і якщо зможеш скласти, то зрозумієш: Костенко має на увазі можливість призвати в цьому році усього 200 тис.
А звідки ти взяв оце своє *щоб згадати що за пів року ВЖЕ призвали тисяч 150* --- ?))))))))
Коли будеш складати єралашика, то враховуй: навіть якщо раніше кожного року призивали 250 тис. (хоча гадаю, що в перший рік війни було призвано 500+++ тис.), то це не означає, що і кожного наступного таке також легко можливо. Бо в перший рік добровольці ломились в ТЦК....
З.и. і чому Залужний про 500, а за Сирського суттєво менше: *Горбенко повідомив, що під час планування контрнаступу під керівництвом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тисяч людей. Коли головнокомандувачем ЗСУ призначили Олександра Сирського, був затверджений новий план оборони на 2024 рік, який не передбачав залучення такої кількості нових військових.* https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobili ... 25018.html Бо новий план оборони. ЛАД на 100% влучив в ціль своїм питанням про такі сильну зміну стратегічних планів.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 03 лип, 2024 19:46, всього редагувалось 3 разів.
Україна віддає рф дві області та ділить Крим: саме такий план рф передала США, – Гордон із посиланнями на свої джерела.
За його словами, цей план міністр внутрішніх справ рф Колокольцев возив до США тиждень тому. Його основні пункти:
◾️Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей; ◾️ рф передасть Україні Запорізьку АЕС та контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря; ◾️Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу; ◾️Україна обмежує армію до 350 тис. осіб і не зможе мати понад 125 бойових літаків ◾️Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та рф; ◾️США знімають санкції з рф. ◾️рф готова до обговорення передачі Україні Запорізькій та Херсонській областей. ◾️припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути введене одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі росія-США-Китай-ЄС-Україна;