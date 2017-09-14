Додано: Сер 03 лип, 2024 19:15

budivelnik написав: ЛАД написав: detroytred написав: ..............

Так вище он твердження:

*Україна зможе мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року, якщо темпи мобілізації будуть такими, як зараз, – член оборонного комітету ВР Костенко



Більше того, за його словами, якщо у нас продовжуватиметься мобілізація так, як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до етапу бойової готовності (!).* ..............Так вище он твердження:*Україна зможе мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року, якщо темпи мобілізації будуть такими, як зараз, – член оборонного комітету ВР КостенкоБільше того, за його словами, якщо у нас продовжуватиметься мобілізація так, як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до етапу бойової готовності (!).* При этом Залужный называл цифру 500 тыс.

Таки сильное изменение стратегических планов? При этом Залужный называл цифру 500 тыс.Таки сильное изменение стратегических планов? А сірої речовини щоб згадати що за пів року ВЖЕ призвали тисяч 150 - не вистарчило щоб зрозуміти

що 500 000 в рік і 200 000 за пів-року...це приблизно +/- однакові суми...



Плюс згадати

що такий як я заявляв - ми ЩОРОКУ мобілізуємо 200 000-250 000 ..і з цих сум тільки 2000-5000 - через бусифікацію..(летусрок там несміливо про це згадував прикриваючись тим що НЕ ПАМЯТАЄ хто це писав...важко запамятати того з ким на цю тему десяток сторінок дебати проводив...або важко признати що опонент був правий, тому з перестраху і свідомо забуваєш нік опонента) А сірої речовини щоб згадати що за пів року ВЖЕ призвали тисяч 150 - не вистарчило щоб зрозумітищо 500 000 в рік і 200 000 за пів-року...це приблизно +/- однакові суми...Плюс згадатищо такий як я заявляв - ми ЩОРОКУ мобілізуємо 200 000-250 000 ..і з цих сум тільки 2000-5000 - через бусифікацію..(летусрок там несміливо про це згадував прикриваючись тим що НЕ ПАМЯТАЄ хто це писав...важко запамятати того з ким на цю тему десяток сторінок дебати проводив...або важко признати що опонент був правий, тому з перестраху і свідомо забуваєш нік опонента)

Писати комусь про нестачу сірої речовини за такої своєї логіки -- це нонсенс.Склади 2+2 на підставі не цифр за минулі роки (які до того ж не мають підтвердження), а цього року.Бо зв'язок між минулими двома роками і конкретно цим роком не лінійний.Горбенко в червні:- *Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців.*Коли і якщо зможеш скласти, то зрозумієш: Костенко має на увазі можливість призвати в цьому році усього 200 тис.А звідки ти взяв оце своє *щоб згадати що за пів року ВЖЕ призвали тисяч 150* --- ?))))))))Коли будеш складати єралашика, то враховуй: навіть якщо раніше кожного року призивали 250 тис. (хоча гадаю, що в перший рік війни було призвано 500+++ тис.), то це не означає, що і кожного наступного таке також легко можливо.Бо в перший рік добровольці ломились в ТЦК....З.и. і чому Залужний про 500, а за Сирського суттєво менше:*Горбенко повідомив, що під час планування контрнаступу під керівництвом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тисяч людей.Коли головнокомандувачем ЗСУ призначили Олександра Сирського, був затверджений новий план оборони на 2024 рік, який не передбачав залучення такої кількості нових військових.*Бо новий план оборони.ЛАД на 100% влучив в ціль своїм питанням про такі сильну зміну стратегічних планів.