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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 лип, 2024 20:50
Мирный план по Украине от Эрдогана.
1. Прекращение огня.
2. Обмен пленными всех на всех, обмен телами.
3. Демилитаризация приграничных с Россией областей Украины под взаимные гарантии ЕС, Турции и России.
4. Создание вокруг портов Одессы и Николаева особой экономической зоны с фондом восстановления Украины за счет энергопреференций.
5. Референдумное урегулирование вопроса спорных территорий в течение 5 лет.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 03 лип, 2024 20:54
Бетон написав:
сьогодні у Суворовському ТЦК 29-річний хлопець перерізав собі горло та руку, його забрала швидка
🤯 Киянин в Instagram написав, що його викрали на відпочинку в Карпатах
Він заявив, що відпочивав поблизу Яремче, коли його нібито "викрали" прикордонники, звинувативши в спробі нелегально покинути країну.
У ТЦК, за словами хлопця, на нього "тиснули психологічно і морально, різними підходами" та погрожували "відправити на полігон".
Чоловік зазначив, що побував у двох ТЦК, а коли зрозумів, що "його вже ніхто не врятує" і "ніхто не знайде", він порізав собі руку.
Зачастили
Знову лайно тащишь сюди.
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pesikot
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Додано: Сер 03 лип, 2024 20:57
vitaliiangel написав:
Мирный план по Украине от Эрдогана.
1. Прекращение огня.
2. Обмен пленными всех на всех, обмен телами.
3. Демилитаризация приграничных с Россией областей Украины под взаимные гарантии ЕС, Турции и России.
4. Создание вокруг портов Одессы и Николаева особой экономической зоны с фондом восстановления Украины за счет энергопреференций.
5. Референдумное урегулирование вопроса спорных территорий в течение 5 лет.
А где демилитаризации приграничных с Украиной областей России ?
Референдумное урегулирование вопроса спорных территорий в течение 5 лет ?
Каких спорных территорий ? Таких нет
Пусть Россия выводит свои войска с территории Украины
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pesikot
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Додано: Сер 03 лип, 2024 20:59
pesikot написав: vitaliiangel написав:
Мирный план по Украине от Эрдогана.
1. Прекращение огня.
2. Обмен пленными всех на всех, обмен телами.
3. Демилитаризация приграничных с Россией областей Украины под взаимные гарантии ЕС, Турции и России.
4. Создание вокруг портов Одессы и Николаева особой экономической зоны с фондом восстановления Украины за счет энергопреференций.
5. Референдумное урегулирование вопроса спорных территорий в течение 5 лет.
А где демилитаризации приграничных с Украиной областей России ?
Референдумное урегулирование вопроса спорных территорий в течение 5 лет ?
Каких спорных территорий ? Таких нет
Пусть Россия выводит свои войска с территории Украины
Ще можна почитати Л.Кучма " Україна - не Росія ". Доречі надруковано в Росії на російській мові.
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sens
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Додано: Сер 03 лип, 2024 21:01
Бетон написав:
сьогодні у Суворовському ТЦК 29-річний хлопець перерізав собі горло та руку, його забрала швидка
Киянин в Instagram написав, що його викрали на відпочинку в Карпатах
Він заявив, що відпочивав поблизу Яремче, коли його нібито "викрали" прикордонники, звинувативши в спробі нелегально покинути країну.
У ТЦК, за словами хлопця, на нього "тиснули психологічно і морально, різними підходами" та погрожували "відправити на полігон".
Чоловік зазначив, що побував у двох ТЦК, а коли зрозумів, що "його вже ніхто не врятує" і "ніхто не знайде", він порізав собі руку.
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Де Яремче і де кордон
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Додано: Сер 03 лип, 2024 21:02
Бетон написав:
сьогодні у Суворовському ТЦК 29-річний хлопець перерізав собі горло та руку, його забрала швидка
🤯 Киянин в Instagram написав, що його викрали на відпочинку в Карпатах
Він заявив, що відпочивав поблизу Яремче, коли його нібито "викрали" прикордонники, звинувативши в спробі нелегально покинути країну.
У ТЦК, за словами хлопця, на нього "тиснули психологічно і морально, різними підходами" та погрожували "відправити на полігон".
Чоловік зазначив, що побував у двох ТЦК, а коли зрозумів, що "його вже ніхто не врятує" і "ніхто не знайде", він порізав собі руку.
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Непогано відпочив . Було б непогано вказати чи мала особа ВОД,чи не була в розшуку, наприклад. Взагалі,всі хто не поновив дані ,від 24.02.22 умовно носять клеймо "ухилянт".
Востаннє редагувалось sens
в Сер 03 лип, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 лип, 2024 21:02
Бетон написав:
сьогодні у Суворовському ТЦК 29-річний хлопець перерізав собі горло та руку, його забрала швидка
🤯 Киянин в Instagram написав, що його викрали на відпочинку в Карпатах
Він заявив, що відпочивав поблизу Яремче, коли його нібито "викрали" прикордонники, звинувативши в спробі нелегально покинути країну.
У ТЦК, за словами хлопця, на нього "тиснули психологічно і морально, різними підходами" та погрожували "відправити на полігон".
Чоловік зазначив, що побував у двох ТЦК, а коли зрозумів, що "його вже ніхто не врятує" і "ніхто не знайде", він порізав собі руку.
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Треба було постояти біля нього, коли він кров,ю стікав , гадаю що на другій хвилині кровотечі , він виняв кровозупиняючий пакет і сам наложив .
В тій час треба відібрати кровозупиняюче і дати кровотечі нормальний хід .
То всі нервні ....
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Додано: Сер 03 лип, 2024 22:02
у Фоззі - Дмитро Шоломко, який очолював український офіс GOOGLE протягом 17 років
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