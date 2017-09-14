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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8940894189428943>
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 20:50

Мирный план по Украине от Эрдогана.
1. Прекращение огня.
2. Обмен пленными всех на всех, обмен телами.
3. Демилитаризация приграничных с Россией областей Украины под взаимные гарантии ЕС, Турции и России.
4. Создание вокруг портов Одессы и Николаева особой экономической зоны с фондом восстановления Украины за счет энергопреференций.
5. Референдумное урегулирование вопроса спорных территорий в течение 5 лет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 20:54

  Бетон написав:сьогодні у Суворовському ТЦК 29-річний хлопець перерізав собі горло та руку, його забрала швидка


🤯 Киянин в Instagram написав, що його викрали на відпочинку в Карпатах

Він заявив, що відпочивав поблизу Яремче, коли його нібито "викрали" прикордонники, звинувативши в спробі нелегально покинути країну.

У ТЦК, за словами хлопця, на нього "тиснули психологічно і морально, різними підходами" та погрожували "відправити на полігон".

Чоловік зазначив, що побував у двох ТЦК, а коли зрозумів, що "його вже ніхто не врятує" і "ніхто не знайде", він порізав собі руку.

Зачастили


Знову лайно тащишь сюди.
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pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 20:57

  vitaliiangel написав:
Мирный план по Украине от Эрдогана.
1. Прекращение огня.
2. Обмен пленными всех на всех, обмен телами.
3. Демилитаризация приграничных с Россией областей Украины под взаимные гарантии ЕС, Турции и России.
4. Создание вокруг портов Одессы и Николаева особой экономической зоны с фондом восстановления Украины за счет энергопреференций.
5. Референдумное урегулирование вопроса спорных территорий в течение 5 лет.

А где демилитаризации приграничных с Украиной областей России ?

Референдумное урегулирование вопроса спорных территорий в течение 5 лет ?
Каких спорных территорий ? Таких нет

Пусть Россия выводит свои войска с территории Украины
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 20:59

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
Мирный план по Украине от Эрдогана.
1. Прекращение огня.
2. Обмен пленными всех на всех, обмен телами.
3. Демилитаризация приграничных с Россией областей Украины под взаимные гарантии ЕС, Турции и России.
4. Создание вокруг портов Одессы и Николаева особой экономической зоны с фондом восстановления Украины за счет энергопреференций.
5. Референдумное урегулирование вопроса спорных территорий в течение 5 лет.

А где демилитаризации приграничных с Украиной областей России ?

Референдумное урегулирование вопроса спорных территорий в течение 5 лет ?
Каких спорных территорий ? Таких нет

Пусть Россия выводит свои войска с территории Украины

Ще можна почитати Л.Кучма " Україна - не Росія ". Доречі надруковано в Росії на російській мові.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:сьогодні у Суворовському ТЦК 29-річний хлопець перерізав собі горло та руку, його забрала швидка


Киянин в Instagram написав, що його викрали на відпочинку в Карпатах

Він заявив, що відпочивав поблизу Яремче, коли його нібито "викрали" прикордонники, звинувативши в спробі нелегально покинути країну.

У ТЦК, за словами хлопця, на нього "тиснули психологічно і морально, різними підходами" та погрожували "відправити на полігон".

Чоловік зазначив, що побував у двох ТЦК, а коли зрозумів, що "його вже ніхто не врятує" і "ніхто не знайде", він порізав собі руку.


Зачастили
Де Яремче і де кордон
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 21:02

  Бетон написав:сьогодні у Суворовському ТЦК 29-річний хлопець перерізав собі горло та руку, його забрала швидка


🤯 Киянин в Instagram написав, що його викрали на відпочинку в Карпатах

Він заявив, що відпочивав поблизу Яремче, коли його нібито "викрали" прикордонники, звинувативши в спробі нелегально покинути країну.

У ТЦК, за словами хлопця, на нього "тиснули психологічно і морально, різними підходами" та погрожували "відправити на полігон".

Чоловік зазначив, що побував у двох ТЦК, а коли зрозумів, що "його вже ніхто не врятує" і "ніхто не знайде", він порізав собі руку.


Зачастили

Непогано відпочив . Було б непогано вказати чи мала особа ВОД,чи не була в розшуку, наприклад. Взагалі,всі хто не поновив дані ,від 24.02.22 умовно носять клеймо "ухилянт".
Востаннє редагувалось sens в Сер 03 лип, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 22:02

у Фоззі - Дмитро Шоломко, який очолював український офіс GOOGLE протягом 17 років


• Хто слідкує за українським ютубом

• Діяльність Ютубу та Гуглу на росії після 24 лютого 2022 року

• Чи був Яндекс конкурентом Гуглу в Україні?

• Чому в Україні немає техніки Гугл

• Російський слід у Телеграмі

• Робити державний месенджер

• Топ українських IT-проєктів за версією Шоломка

• Pозвиток military tech в Україні

• Чи за нас Ілон Маск ?
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 23:09

❗️Вже із завтра в Житомирі слатимуть повістки рекомендованими листами, – заступник мера.

У випадку відмови від листа повідомлять поліцію та ТЦК.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Взагалі,всі хто не поновив дані ,від 24.02.22 умовно носять клеймо "ухилянт".

Це Вам дядю приснилося, як сон рябої кобили.
********************************************
"Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти каждый день. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это бы заняло более 235 дней".
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 23:46

  ЛАД написав:"Партайгеноссе" Гитлер добился этого без всяких "книг по мотивации".


И можно поподробнее чего он по итогу добился за 12 лет правления - проиграл войну развалив свою страну и сам застрелился? Это достижение?
katso
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