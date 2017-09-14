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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8940894189428943
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 23:48

  sens написав:
  Бетон написав:сьогодні у Суворовському ТЦК 29-річний хлопець перерізав собі горло та руку, його забрала швидка


🤯 Киянин в Instagram написав, що його викрали на відпочинку в Карпатах

Він заявив, що відпочивав поблизу Яремче, коли його нібито "викрали" прикордонники, звинувативши в спробі нелегально покинути країну.

У ТЦК, за словами хлопця, на нього "тиснули психологічно і морально, різними підходами" та погрожували "відправити на полігон".

Чоловік зазначив, що побував у двох ТЦК, а коли зрозумів, що "його вже ніхто не врятує" і "ніхто не знайде", він порізав собі руку.


Зачастили

Непогано відпочив . Було б непогано вказати чи мала особа ВОД,чи не була в розшуку, наприклад. Взагалі,всі хто не поновив дані ,від 24.02.22 умовно носять клеймо "ухилянт".

А хто поновив 10 лютого 22року, бо змінював прописку чи як там на новочучхєйськом "пропіска", то теж ворог країни та ухулянт? ВЛК у грудні 21го теж була, схожа по чорному гумору на виступ Пїтросяна на РТР на Дєнь Рассії
Де ж поділися усі данні із сєкрєтних кімнат воєнкоматів з сірими шкафами із картками з чорно-білими фото, мабуть Ківа та Мєдвєдчук їх усі вивезли Камазами до Воронєжа і про мене та й про усіх з потоку ФСБ "вкурсє чєм дышут"???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 00:36

  Faceless написав:
Бетон написав:сьогодні у Суворовському ТЦК 29-річний хлопець перерізав собі горло та руку, його забрала швидка


Киянин в Instagram написав, що його викрали на відпочинку в Карпатах

Він заявив, що відпочивав поблизу Яремче, коли його нібито "викрали" прикордонники, звинувативши в спробі нелегально покинути країну.

У ТЦК, за словами хлопця, на нього "тиснули психологічно і морально, різними підходами" та погрожували "відправити на полігон".

Чоловік зазначив, що побував у двох ТЦК, а коли зрозумів, що "його вже ніхто не врятує" і "ніхто не знайде", він порізав собі руку.


Зачастили
Де Яремче і де кордон


Чтоб выйти, они начинают походы издалека, и идут по горам неделями

katso
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 01:04

  Goodman написав:..............
"Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти каждый день. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это бы заняло более 235 дней".

Верно.
Вот оригинал, сообщение сегодняшнее:
«Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів», — розповіла Катерина Черногоренко.

https://www.mil.gov.ua/news/2024/07/03/2-miljoni-ukraincziv-onovili-svoi-dani-u-rezerv-katerina/
При этом на утро 27.05 было:
повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
“Станом на сьогоднішній ранок 2 мільйони 430 тисяч українців оновили свої дані військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Серед них 1 мільйон 852 тисячі – у застосунку Резерв+.

Т.е. за первые 70 дней обновляли данные 1852тыс. : 70 = 26 тыс. человек в день.
За последние 6 дней получается (2000-1852)тыс. : 6 = 148 тыс. : 6 = 25 тыс.
Т.о. темпы примерно постоянные и не особо высокие.
А времени осталось немного, всего 14 дней. При таких темпах успеют обновить данные в Резерв+ ещё примерно 25 тыс * 14 = 350 тыс. и всего будет 2350 тыс. обновивших данные в Резерв+. Если предположить, что соотношение обновивших данные в Резерв+ и общего количества обновивших данные останется тем же, то получим, что всего обновят данные 2430/1852 * 2350 = 3083 тыс. человек. Не густо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 01:07

  katso написав:
  ЛАД написав:"Партайгеноссе" Гитлер добился этого без всяких "книг по мотивации".


И можно поподробнее чего он по итогу добился за 12 лет правления - проиграл войну развалив свою страну и сам застрелился? Это достижение?

Я не писал о его успехах и достижениях. Сказал только об успехах в "мотивации", не обсуждая ни методы, ни результаты. Это Вы отрицать не будете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 03:10

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:"Партайгеноссе" Гитлер добился этого без всяких "книг по мотивации".


И можно поподробнее чего он по итогу добился за 12 лет правления - проиграл войну развалив свою страну и сам застрелился? Это достижение?

Я не писал о его успехах и достижениях. Сказал только об успехах в "мотивации", не обсуждая ни методы, ни результаты. Это Вы отрицать не будете?


Не знаю, изучать надо. Помню писали что этот черт был сильным психологом, брал людей за руки, смотрел в глаза и долго говорил. Это с верхами - как там по низам хз но что-то мне кажется что и там было что-то уровнем повыше "бусификации".
katso
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