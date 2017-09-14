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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8941894289438944>
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 23:48

  sens написав:
  Бетон написав:сьогодні у Суворовському ТЦК 29-річний хлопець перерізав собі горло та руку, його забрала швидка


🤯 Киянин в Instagram написав, що його викрали на відпочинку в Карпатах

Він заявив, що відпочивав поблизу Яремче, коли його нібито "викрали" прикордонники, звинувативши в спробі нелегально покинути країну.

У ТЦК, за словами хлопця, на нього "тиснули психологічно і морально, різними підходами" та погрожували "відправити на полігон".

Чоловік зазначив, що побував у двох ТЦК, а коли зрозумів, що "його вже ніхто не врятує" і "ніхто не знайде", він порізав собі руку.


Зачастили

Непогано відпочив . Було б непогано вказати чи мала особа ВОД,чи не була в розшуку, наприклад. Взагалі,всі хто не поновив дані ,від 24.02.22 умовно носять клеймо "ухилянт".

А хто поновив 10 лютого 22року, бо змінював прописку чи як там на новочучхєйськом "пропіска", то теж ворог країни та ухулянт? ВЛК у грудні 21го теж була, схожа по чорному гумору на виступ Пїтросяна на РТР на Дєнь Рассії
Де ж поділися усі данні із сєкрєтних кімнат воєнкоматів з сірими шкафами із картками з чорно-білими фото, мабуть Ківа та Мєдвєдчук їх усі вивезли Камазами до Воронєжа і про мене та й про усіх з потоку ФСБ "вкурсє чєм дышут"???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 00:36

  Faceless написав:
Бетон написав:сьогодні у Суворовському ТЦК 29-річний хлопець перерізав собі горло та руку, його забрала швидка


Киянин в Instagram написав, що його викрали на відпочинку в Карпатах

Він заявив, що відпочивав поблизу Яремче, коли його нібито "викрали" прикордонники, звинувативши в спробі нелегально покинути країну.

У ТЦК, за словами хлопця, на нього "тиснули психологічно і морально, різними підходами" та погрожували "відправити на полігон".

Чоловік зазначив, що побував у двох ТЦК, а коли зрозумів, що "його вже ніхто не врятує" і "ніхто не знайде", він порізав собі руку.


Зачастили
Де Яремче і де кордон


Чтоб выйти, они начинают походы издалека, и идут по горам неделями

katso
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 01:04

  Goodman написав:..............
"Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти каждый день. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это бы заняло более 235 дней".

Верно.
Вот оригинал, сообщение сегодняшнее:
«Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів», — розповіла Катерина Черногоренко.

https://www.mil.gov.ua/news/2024/07/03/2-miljoni-ukraincziv-onovili-svoi-dani-u-rezerv-katerina/
При этом на утро 27.05 было:
повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
“Станом на сьогоднішній ранок 2 мільйони 430 тисяч українців оновили свої дані військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Серед них 1 мільйон 852 тисячі – у застосунку Резерв+.

Т.е. за первые 70 дней обновляли данные 1852тыс. : 70 = 26 тыс. человек в день.
За последние 6 дней получается (2000-1852)тыс. : 6 = 148 тыс. : 6 = 25 тыс.
Т.о. темпы примерно постоянные и не особо высокие.
А времени осталось немного, всего 14 дней. При таких темпах успеют обновить данные в Резерв+ ещё примерно 25 тыс * 14 = 350 тыс. и всего будет 2350 тыс. обновивших данные в Резерв+. Если предположить, что соотношение обновивших данные в Резерв+ и общего количества обновивших данные останется тем же, то получим, что всего обновят данные 2430/1852 * 2350 = 3083 тыс. человек. Не густо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 01:07

  katso написав:
  ЛАД написав:"Партайгеноссе" Гитлер добился этого без всяких "книг по мотивации".


И можно поподробнее чего он по итогу добился за 12 лет правления - проиграл войну развалив свою страну и сам застрелился? Это достижение?

Я не писал о его успехах и достижениях. Сказал только об успехах в "мотивации", не обсуждая ни методы, ни результаты. Это Вы отрицать не будете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 03:10

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:"Партайгеноссе" Гитлер добился этого без всяких "книг по мотивации".


И можно поподробнее чего он по итогу добился за 12 лет правления - проиграл войну развалив свою страну и сам застрелился? Это достижение?

Я не писал о его успехах и достижениях. Сказал только об успехах в "мотивации", не обсуждая ни методы, ни результаты. Это Вы отрицать не будете?


Не знаю, изучать надо. Помню писали что этот черт был сильным психологом, брал людей за руки, смотрел в глаза и долго говорил. Это с верхами - как там по низам хз но что-то мне кажется что и там было что-то уровнем повыше "бусификации".
katso
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 06:40

  Goodman написав:
  sens написав:Взагалі,всі хто не поновив дані ,від 24.02.22 умовно носять клеймо "ухилянт".

Це Вам дядю приснилося, як сон рябої кобили.
********************************************
"Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти каждый день. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это бы заняло более 235 дней".

Не зрозумів що Ви мали на увазі і з чим не згодні? Резерв появився через два роки, оновлення через застосунок ніяким чином не змінює статус якщо Ви не знали . Зрозумійте,що повно випадків коли громадян засуджують в суді,після поновлення даних та проходження влк та фактично ігнорування приєднатися до лав зсу . Доречі щодо Резерв - на роботі , роботодавці намагаються уникнути штрафів і обіцяють надати бронь якщо спочатку оновлять дані робітники. Ось звідки росте відсоток оновлення. Щодо відсутності бронювання - можуть від тцк не підтвердити .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 06:44

  барабашов написав:
  sens написав:
  Бетон написав:сьогодні у Суворовському ТЦК 29-річний хлопець перерізав собі горло та руку, його забрала швидка


🤯 Киянин в Instagram написав, що його викрали на відпочинку в Карпатах

Він заявив, що відпочивав поблизу Яремче, коли його нібито "викрали" прикордонники, звинувативши в спробі нелегально покинути країну.

У ТЦК, за словами хлопця, на нього "тиснули психологічно і морально, різними підходами" та погрожували "відправити на полігон".

Чоловік зазначив, що побував у двох ТЦК, а коли зрозумів, що "його вже ніхто не врятує" і "ніхто не знайде", він порізав собі руку.


Зачастили

Непогано відпочив . Було б непогано вказати чи мала особа ВОД,чи не була в розшуку, наприклад. Взагалі,всі хто не поновив дані ,від 24.02.22 умовно носять клеймо "ухилянт".

А хто поновив 10 лютого 22року, бо змінював прописку чи як там на новочучхєйськом "пропіска", то теж ворог країни та ухулянт? ВЛК у грудні 21го теж була, схожа по чорному гумору на виступ Пїтросяна на РТР на Дєнь Рассії
Де ж поділися усі данні із сєкрєтних кімнат воєнкоматів з сірими шкафами із картками з чорно-білими фото, мабуть Ківа та Мєдвєдчук їх усі вивезли Камазами до Воронєжа і про мене та й про усіх з потоку ФСБ "вкурсє чєм дышут"???

Не треба шукати зраду,у всіх є можливість вчасно оновлювати дані в тцк , особливо хто офіційно працює, відділ кадрів нагадує,тому один раз на 5 років з'явитися до військомату для залежної людини не є проблемою. Проте тих хто роками ігнорував і в лютому 22 зробив умисно,те що я раніше процитував.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 06:50

  ЛАД написав:
  Goodman написав:..............
"Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти каждый день. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это бы заняло более 235 дней".

Верно.
Вот оригинал, сообщение сегодняшнее:
«Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів», — розповіла Катерина Черногоренко.

https://www.mil.gov.ua/news/2024/07/03/2-miljoni-ukraincziv-onovili-svoi-dani-u-rezerv-katerina/
При этом на утро 27.05 было:
повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
“Станом на сьогоднішній ранок 2 мільйони 430 тисяч українців оновили свої дані військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Серед них 1 мільйон 852 тисячі – у застосунку Резерв+.

Т.е. за первые 70 дней обновляли данные 1852тыс. : 70 = 26 тыс. человек в день.
За последние 6 дней получается (2000-1852)тыс. : 6 = 148 тыс. : 6 = 25 тыс.
Т.о. темпы примерно постоянные и не особо высокие.
А времени осталось немного, всего 14 дней. При таких темпах успеют обновить данные в Резерв+ ещё примерно 25 тыс * 14 = 350 тыс. и всего будет 2350 тыс. обновивших данные в Резерв+. Если предположить, что соотношение обновивших данные в Резерв+ и общего количества обновивших данные останется тем же, то получим, что всего обновят данные 2430/1852 * 2350 = 3083 тыс. человек. Не густо.

Підрахунок буде дещо інший - на останній день будуть новини про листи зі штрафами і в застосунку оновити дані забажають майже всі хто в Україні за весь час не отримував повістки і жахається штрафів і іншого примусу з боку держави
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 07:20

Будуть чіткі терміни - тоді все буде добре!

Коли я про це говорив? 2р тому? ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 07:29

Однодумець Успіха

"Це необхідність. Це дуже важко. Це важко фізично і це важко психологічно. Я на собі це відчуваю, і відчуваю по інших людях. Особливо тих, які працюють на "передку". А я працюю з людьми, які на передку, в штурмовій піхоті. Це одна із найскладніших робіт на війні. На війні всі роботи важливі, але є складні і дуже складні", – каже він.

На думку Сенцова, Україні потрібен чіткий план з демобілізації військових, які давно служать. На його переконання, право на демобілізацію після трьох років служби є найбільш справедливим варіантом.

"Наша влада чомусь думає, що всі побіжать з армії. Ні! Підуть ті, хто дійсно хоче відпочити. Я багато знаю людей, які демобілізувалися з певної причини. Кажуть, що хочуть відпочити, потім вибрати, можливо, іншу бригаду або ту ж бригаду, і через півроку-рік піти знову воювати", – розповідає Сенцов.

Також військовий зауважує, що невизначені строки служби в армії зупиняють "нових людей", які могли би стати до лав ЗСУ.
https://www.unian.ua/society/demobiliza ... ws_in_post
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