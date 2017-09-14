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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8941894289438944
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 07:30

наші уїбани на третьому році активної війни ставлять залишки літаків купкою і без укриття, щоб москвинам було зручніше їх нищити.
НАТО, а чому не даєш Ф-16?



Почему-то некоторые не понимают необходимые условия для проведения нашего эффективного контрнаступления? Ок. Напомню их с учетом реальности.

1. Подавление/поражение ПВО/ПРО росии и основных заводов по их производству.

2. Применение авиации украинских союзников для завоевания превосходства в воздухе и блокирования бомбардировок Украины с территории террористического нацистского государства росия (150-200 штук F-16, 30 штук F-35 плюс пяток бомбардировщиков последного поколения).

3. Ввод военного контингента союзнических войск для оказания гуманитарной помощи Украине по очистке наших территорий от нацистской вооруженной заразы из росии. (300000 человек с вооружением и техникой)

4. Омолаживание ВСУ до среднего возраста в ~27-30 лет за счет снижение призывного возраста до 20-40 лет. Деды выполнили свою роль - хватит позорить ВСУ.

5. Достижение пятикратного преимущества в артиллерии с БК над артиллерией нацистов из росии.

Если эти задачи не решаются за три года, то война проиграна. А что из пяти приведенных пунктов выполнено?

ТЦК ставит всех прибывших для обновления данных на воинский учет, полностью игнорируя данные о причинах, по которым вас могли исключить с него ранее. Значит 4 пункт не решается. Мотивации у мобилизованных с нарушением норм законодательства нет.

КАБы заменили артиллерию росии, сведя на нет поставки БК нам от союзников. 5-й пункт пока не достижим без 2-го. О 3-м пункте полнейший молчок, что не совсем плохо. А вот о 2-м пункте много пиздежа в сми, что свидетельствует о полной лаже и дезинформации в вопросе скорых поставок нам F-16, немасштабное применение которых бросит тень на эти неплохие машины, хотя уже и устаревшие. Скорее всего их не будет вообще.

1-й пункт выполнить не получается. Хотя определенные успехи есть, но кремль из своих запасов быстро восполняет потери свои. Если решать эту задачу по изобретательским алгоритмам, то получится, что эффективные удары надо наносить из космоса, а это точно не сделает Украина, которая не имеет ВКС.
buratinyo
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  #<1 ... 8941894289438944
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