наші уїбани на третьому році активної війни ставлять залишки літаків купкою і без укриття, щоб москвинам було зручніше їх нищити. НАТО, а чому не даєш Ф-16?
Почему-то некоторые не понимают необходимые условия для проведения нашего эффективного контрнаступления? Ок. Напомню их с учетом реальности.
1. Подавление/поражение ПВО/ПРО росии и основных заводов по их производству.
2. Применение авиации украинских союзников для завоевания превосходства в воздухе и блокирования бомбардировок Украины с территории террористического нацистского государства росия (150-200 штук F-16, 30 штук F-35 плюс пяток бомбардировщиков последного поколения).
3. Ввод военного контингента союзнических войск для оказания гуманитарной помощи Украине по очистке наших территорий от нацистской вооруженной заразы из росии. (300000 человек с вооружением и техникой)
4. Омолаживание ВСУ до среднего возраста в ~27-30 лет за счет снижение призывного возраста до 20-40 лет. Деды выполнили свою роль - хватит позорить ВСУ.
5. Достижение пятикратного преимущества в артиллерии с БК над артиллерией нацистов из росии.
Если эти задачи не решаются за три года, то война проиграна. А что из пяти приведенных пунктов выполнено?
ТЦК ставит всех прибывших для обновления данных на воинский учет, полностью игнорируя данные о причинах, по которым вас могли исключить с него ранее. Значит 4 пункт не решается. Мотивации у мобилизованных с нарушением норм законодательства нет.
КАБы заменили артиллерию росии, сведя на нет поставки БК нам от союзников. 5-й пункт пока не достижим без 2-го. О 3-м пункте полнейший молчок, что не совсем плохо. А вот о 2-м пункте много пиздежа в сми, что свидетельствует о полной лаже и дезинформации в вопросе скорых поставок нам F-16, немасштабное применение которых бросит тень на эти неплохие машины, хотя уже и устаревшие. Скорее всего их не будет вообще.
1-й пункт выполнить не получается. Хотя определенные успехи есть, но кремль из своих запасов быстро восполняет потери свои. Если решать эту задачу по изобретательским алгоритмам, то получится, что эффективные удары надо наносить из космоса, а это точно не сделает Украина, которая не имеет ВКС.
Доброе утро . Всем Здоровья .
А кто это придумал , 5 пунктов ? Действительность не должна уступать место фантазиям и желаниям . Есть то что мы видим и от этого не уйти .
Не знаю хто придумав, але Буратіно вже задовбав це в який раз постити. Думає що всі як він падають в обморок після першого речення і треба в кілька заходів читати.
Проте тих хто роками ігнорував і в лютому 22 зробив умисно,те що я раніше процитував.
Сенс, доколє? Що це за набір слів?? Я розумію що ви навіть перечитавши не знайдете проблему, то може дітям (внукам, дружині) давайте перечитати перед відправкою?? Що це за марево постійні ??
2 модератори: може якийсь найпростіший тест на адекватність перед реєстрацією на форумі? Ну це ж неповага повна до читачів. То дужки поламає щоб обійти обмеження форуму і всунути 5 цитату, то набір слів напише.
Трамп высказался по ситуации: «Байден выбыл из гонки, я его выгнал, он старый и сломанный кусок дерьма, теперь есть Камала, она такая охренительно плохая, она жалкая. Я буду взаимодействовать с Путиным и Си - они сильные и крепкие парни»
sens написав:Доречі щодо Резерв - на роботі , роботодавці намагаються уникнути штрафів і обіцяють надати бронь якщо спочатку оновлять дані робітники. Ось звідки росте відсоток оновлення. Щодо відсутності бронювання - можуть від тцк не підтвердити .
На роботі спочатку ховрашкам прочесали по вухам хто не оновить дані і не пройде ВЛК -броні не буде. Тому поки ще не закінчилася броня, рекомендували бігти до коновалів в поліклініку (яка має право ту ВЛК проводити)проходити. Запис на дату на місяць вперед. Спочатку хоч якась видимість ,,медкомісії,, була. Зараз навіть аналізи крові не роблять нічого. Приніс флюорографію, чотири врача за кілька днів у черзі ,,придатний,,-влк пройшов. Направлення на ВЛК стояти в черзі, самому брати в ТЦК. Чудаку 60 років виповнилося, сидів в тцк в черзі щоб знятися з обліку. То деяких ,,пасажирів,, виводили у внутрішній двір очікувати у супроводі охорони з калашем відправки о 18 годині на навчальний центр. Мабуть патріоти-добровольці. Зараз усі повинні на роботу принести розпечатані листи з оновленими даними з Резерв+, або з ЦНАПУ. Проціджують через мілке сито. PS ВЛК вже не вимагають.
Закон встановить механізми контролю за проходженням призовниками навчання.
За неякісну підготовку захисників буде додаткова відповідальність для інструкторів та керівників навчальних центрів.
Після курсу - обовʼязковий іспит і направлення у військову частину. У разі невдалого результату - додаткове навчання до одного місяця.
«Українців не можна щось змусити. Це факт. Але українців можна і потрібно мотивувати. Тому потрібно міняти підходи і балансувати системою примусу, яка існує зараз і яку хочуть посилити та системою заохочень і мотивації захисників», - резюмує представник «Голосу». https://www.rada.gov.ua/news/news_fr/246620.html
Не знаю хто придумав, але Буратіно вже задовбав це в який раз постити. Думає що всі як він падають в обморок після першого речення і треба в кілька заходів читати.
Проте тих хто роками ігнорував і в лютому 22 зробив умисно,те що я раніше процитував.
Сенс, доколє? Що це за набір слів?? Я розумію що ви навіть перечитавши не знайдете проблему, то може дітям (внукам, дружині) давайте перечитати перед відправкою?? Що це за марево постійні ??
2 модератори: може якийсь найпростіший тест на адекватність перед реєстрацією на форумі? Ну це ж неповага повна до читачів. То дужки поламає щоб обійти обмеження форуму і всунути 5 цитату, то набір слів напише.
Дякую,ще вчора були сумніви, сьогодні припущення було підтверджено Вами особисто. Неповага до інших не робить Вас іншою людиною.